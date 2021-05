Virginia Mendes recebe primeira dose da vacina contra a Covid-19

Foto: MAURICIO BARBANT / ALMT

Completando 154 anos neste sábado (15), Várzea Grande inaugurou a maternidade Rede Cegonha, no Hospital São Lucas, local que foi totalmente readequado para atendimento exclusivo de partos, nesta sexta-feira (14). Com capacidade de até 300 partos mensais, são cinco salas, sendo uma para cirurgia cesariana e as outras para parto normal, com a ampliação de 24 para 30 leitos, numa parceira firmada entre a Assembleia Legislativa, governo do estado e Prefeitura de Várzea Grande.

A iniciativa contou com a defesa ferrenha do primeiro-secretário da Mesa Diretora da ALMT, deputado Eduardo Botelho (DEM), que encampou a ideia para que a Rede Cegonha instalada no Pronto Socorro municipal não fosse transferida para Cuiabá. Para isso, a ALMT destinou recursos na ordem de R$ 2 milhões para a adequação do São Lucas, mais o aporte do governo e prefeitura. Tornando possível a continuação da maternidade na cidade, num espaço exclusivo, sem atendimento de pacientes com Covid-19.

Em seu discurso de inauguração, Botelho destacou a ação importante dos deputados para atender a população. Lembrou as diversas lutas para ajudar a superar a pandemia, uma delas foi a entrega dos cartões de auxílio financeiro para 100 mil famílias de baixa renda para comprar alimentos.

“A Assembleia tem participado de todas as ações. Seja na Saúde, na questão da regularização fundiária, Desenvolve MT que além de recursos ajudamos com pessoas para análise de cadastro, e aqui não é diferente. Fizemos parceria para instalar os postos de vacinação contra a Covid-19, pra instalar essa Rede Cegonha, porque existia um plano da Secretaria de Saúde do Estado para que fosse para Cuiabá. Então, entramos na ação para que permanecesse em Várzea Grande e idealizamos a transferência para o São Lucas, aportando R$ 2 milhões, e o governo e prefeitura com outra parte. Aqui tem muito mais segurança nessa maternidade, onde as senhoras poderão dar a luz com segurança”, disse Botelho.

E reafirmou a importância de mais investimentos à cidade. Garantiu que envida esforços cobrando obras estruturantes ao governo, inclusive, no setor rodoviário, para resolver a questão da água, um dos grandes gargalos do município. “Logo, logo estaremos aqui novamente inaugurando grandes obras em Várzea Grande”, acrescentou o deputado.

Da mesma forma, o prefeito Kalil Baracat destacou a parceria, especialmente, no período crítico de pandemia, que resultou nessa transferência. “Maior segurança, comodidade numa estrutura bonita. Vamos aumentar número de leitos lá no Pronto Socorro, devido a toda questão sanitária teve esse entendimento da equipe técnica para que fizéssemos esse trabalho. É uma parceria muito importante porque vai ter mais segurança, num espaço livre da Covid-19. Antes, nasciam de 100 a 120 crianças no Pronto Socorro, agora, aqui vai poder chegar até 300. Então, temos que agradecer, é um motivo de festa!”, afirmou Kalil.