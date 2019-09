Vítimas de violência doméstica participam de palestra em Cáceres

Assessoria | PJC-MT

Foto: Site Ripanosmalandros

Uma palestra com foco motivacional foi ministrada pela delegada Judá Maali Pinheiro Marcondes, titular da Delegacia Especializada de Defesa da Mulher de Cáceres (225 km a Oeste da capital), para 30 mulheres em condição de violência doméstica. Além da conversa, outras atividades foram desenvolvidas e também distribuídos brindes, maquiagens as participantes, com vistas a melhorar a autoestima das vítimas.

A delegada ponderou que um dos pontos é a conscientização do valor, enquanto mulheres guerreiras que estão se libertando do processo da violência doméstica e familiar.

“É um momento onde elas podem relatar os fatos, conhecer nosso trabalho e também sanar dúvidas das situações em que se encontram. Buscando apoio uma nas outras, elas sairão daqui de outra forma, com a autoestima muito mais elevada”, disse a delegada.

Para as atividades, a Delegacia contou com doações de comerciantes e de uma representante da Mary Kay, com maquiagens, e das psicólogas do projeto luz, Karla Souza, Vanessa Melo e Roseane Duarte.