Voluntários são homenageados em Sessão Solene

Juca começou a sessão agradecendo as pessoas que estavam no Plenário das Deliberações, não apenas para serem homenageadas, mas também por compartilhar experiências e discutir ações e políticas públicas em prol da população com deficiência.

O presidente da Câmara Municipal de Cuiabá, vereador Juca do Guaraná Filho (MDB), entregou 23 moções de aplausos durante a Sessão Solene em homenagem ao Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, realizada na quinta-feira (03).





Ele também comentou que no início do ano apresentou um projeto que regulamenta o Sistema de Transporte Especial, o Buscar. “A gente sabe a dificuldade da pessoa com deficiência. Na minha gestão o povo, sem exceção, incluindo quem possui alguma deficiência, tem prioridade. Eu lembro que quando recebi representantes de movimentos que cobravam mais frotas do Buscar, um projeto que garante transporte de graça as pessoas com deficiência, eu não pensei duas vezes em ir até o prefeito e cobra-lo. E o resultado está vindo aí. Novos veículos deverão ser entregues nas próximas semanas”, comemorou Juca.

O ex-vereador Mario Lúcio Guimarães foi um dos homenageados na Sessão Solene. Ele lembra que Juca tem deixado sua marca com ações em prol da pessoa com deficiência. “A entrega dessa moção representa muito trabalho, muito compromisso e muita alegria. A luta é incessante. Nós vivemos em uma sociedade que não é pra todos, não dá espaço pra todo mundo, principalmente pra pessoa com deficiência e idoso. Mas essa sessão mostra que ainda tem muita gente compromissada com a pessoa com deficiência”, pontuou.

O coordenador da atenção secundária da Saúde, Rubens Silva, o Rubinho da Guia, também recebeu a moção. “A gente se sente lembrado. Já avançamos muito e precisamos avançar mais. Hoje sei que se qualquer pessoa com deficiência chegar aqui nessa Casa, será ouvido e, melhor, atendido. O aumento da frota do Buscar, era uma luta antiga, que Juca abraçou. A chegada de novos veículos, garante pra gente, pessoas com deficiência, o direito de ir e vir em um transporte adequado e de graça”, pontuou

Veja a lista de homenageados na Sessão Solene: