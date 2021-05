Vozes do Agro: Sistema FAEMG lança seu podcast dia 12 de maio

Quem quer conhecimento ao pé do ouvido já pode marcar na agenda o lançamento do Vozes do Agro, podcast do Sistema FAEMG/SENAR/INAES que entra no ar em 12 de maio. A novidade é mais uma das ações comemorativas pelos 70 anos da FAEMG, em 7 de julho.

Toda quarta-feira, às 8h, um novo episódio estará disponível com temas de interesse do produtor rural, trazidos por especialistas do Sistema FAEMG. Na estreia, o assunto é Gestão na Pecuária Leiteira, apresentado pelo superintendente do SENAR MINAS, Christiano Nascif. Todos os programas estarão disponíveis nas plataformas de áudio e com divulgação nas redes sociais.

O Vozes do Agro vai discutir temas de interesse dos produtores rurais e suas famílias, instrutores, mobilizadores e técnicos de campo, com uma abordagem educativa e antenada com a realidade do agro em Minas Gerais. Dia 19, por exemplo, o assunto do segundo episódio é Boas Práticas na colheita do café, tendo em vista a proximidade da safra; já o terceiro episódio, dia 26, vai falar sobre Bem-estar e cuidados em tempos de Covid.

De acordo com a gerente de Formação Profissional e Promoção Social, Liziana Rodrigues, o Vozes do Agro é mais uma ferramenta do Sistema FAEMG para disseminar conhecimento técnico e melhorar a qualidade de vida do produtor rural. “Com uma equipe de especialistas multidisciplinar iremos divulgar dicas para aumento de produção, qualidade, boas práticas e lucratividade para o agronegócio. Nosso objetivo é estar cada vez mais conectados com as famílias rurais”.

O que é um podcast?

O podcast é um arquivo de áudio que fica disponível em sites e plataformas digitais diversas – é como ter um programa de rádio preferido para ouvir onde e quando quiser, seja on-line ou baixando o arquivo. Diversos grandes veículos de comunicação já disponibilizam podcasts com os mais variados temas.