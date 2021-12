Wanderson Lana é homenageado mestre da cultura mato-grossense

A trajetória profissional do multiartista Wanderson Lana é contada no documentário “Ao mestre com carinho”, que será lançado na próxima segunda-feira (13.12), às 19h30, no Cine Teatro Vila Rica, em Primavera do Leste (MT). O projeto foi selecionado no edital Conexão Mestres da Cultura – Marília Beatriz de Figueiredo Leite, realizado pela Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT), e homenageia Lana por sua extensa contribuição na cena cultural.

O documentário é produzido pelo Faces Filmes. Edilene Rodriguez assina o roteiro, e juntamente com Isabela Cassimiro a direção do filme. A produção é dos Grupos Faces, Faces Jovem e Primitivos.

Wanderson Lana é ator, diretor e escritor. É dramaturgo e fundador do Teatro Faces. Também é muito atuante na área acadêmica, é pesquisador da infância e juventude, território e dramaturgia, e é doutor em Estudos de Cultura Contemporânea pela UFMT. Atualmente é secretário de Cultura, Turismo, Lazer e Juventude de Primavera do Leste. Além disso, é um grande mobilizador e incentivador, sempre pensando no coletivo e trazendo para a comunidade o acesso a bens culturais.

Suas contribuições estão presentes nas bibliotecas, na realização do Festival Velha Joana, nos festivais de música e dança, em suas poesias, e em tantas outras ações que ganharam força no município.

“O teatro que acontece em Primavera do Leste se faz potente em cada criança, adolescente e adulto que passou pelas gerações do Teatro Faces. ‘Ao mestre com carinho’ é uma forma de agradecimento a Wanderson Lana, por sua dedicação à cultura, por construir políticas públicas não apenas para o teatro, mas também para dança, culturas urbanas, música, artesanato, audiovisual e em todas as manifestações culturais”, ressalta a roteirista e diretora Edilene Rodriguez.

Serviço

Lançamento do documentário “Ao mestre com carinho”

Quando: 13 de dezembro de 2021 (segunda-feira), às 19h30

Local: Cine Teatro Vila Rica, em Primavera do Leste

Informações: @teatrofaces