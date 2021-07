Webinar da CGE terá palestra com um dos mais admirados executivos de compliance no Brasil

Um dos palestrantes do webinar “Programas de Integridade e Compliance nas Contratações Públicas e os Desafios para o Setor Privado no Brasil”, a ser promovido na próxima quarta-feira (07.07) pela Controladoria Geral do Estado (CGE-MT), figura na lista dos 30 executivos de compliance mais admirados por seus pares no Brasil. Trata-se de Marcelo Zenkner, terceiro colocado no anuário de 2021 da “Análise Editorial”, empresa jornalística dedicada exclusivamente à produção de publicações especializadas dos principais setores da economia do país.

A nova edição do anuário “Análise Executivos Jurídicos e Financeiros” foi divulgada nesta quinta-feira (01.07). O levantamento, que está em sua 14ª edição, foi realizado entre os dias 9 de fevereiro e 7 de maio deste ano junto a executivos jurídicos, financeiros e de compliance de 2,5 mil companhias.

Ex-diretor de Governança e Compliance da Petrobras, atualmente sócio da TozziniFreire Advogados e sócio-fundador do Instituto de Governança, Integridade e Desenvolvimento Organizacional (Igido), Zenkner participará do primeiro dos dois momentos do webinar promovido pela CGE. Ele explanará sobre “Evolução dos sistemas de compliance no setor privado brasileiro: tendências legislativas, boas práticas e o desafio da efetividade”.

O palestrante foi promotor de Justiça e secretário de Controle e Transparência do Estado do Espírito Santo. É mestre em Direitos e Garantias Fundamentais pela Faculdade de Direito de Vitória (FDV) e doutor em Direito Público pela Universidade Nova de Lisboa (Portugal).

Também é membro do Conselho Consultivo de Ações Coletivas da Rede Brasil do Pacto Global da Organização das Nações Unidas (ONU), do Grupo de Trabalho do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e do Grupo de Trabalho do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) para o desenvolvimento de sistemas de integridade e compliance no âmbito do Poder Judiciário e do Ministério Público Brasileiro, respectivamente.

Programação

O segundo momento do webinar será sobre “O Movimento pela Integridade no Setor de Engenharia e Construção (Misec) e os desafios para o setor da construção civil brasileira”, a ser comandado pela gerente anticorrupção da Rede Brasil do Pacto Global e secretária executiva do Misec, Ana Luiza Aranha, e pela coordenadora de Projetos de Práticas Empresariais e Políticas Públicas do Instituto Ethos, Paula Oda.

Ao final das explanações, será realizado debate entre os painelistas e o público, que poderá participar pelo chat. O debate será mediado por Rodrigo Amorim, auditor do Estado (CGE-MT), especialista em Prevenção e Repressão à Corrupção.

O painel online integra o 11º ciclo online do “Programa CGE ORIENTA – Estado Íntegro e Eficaz” e o Programa de Integridade no Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, cujo objetivo é estabelecer a cultura de um ambiente íntegro e de boa governança quanto à aplicação dos recursos públicos, à definição das políticas públicas e ao aperfeiçoamento dos serviços entregues à sociedade.

A edição é voltada a entes privados, como fornecedores e representantes de pessoas jurídicas que se relacionam ou que tenham a intenção de se relacionar com o Poder Executivo do Estado de Mato Grosso. A ideia é alcançar sócios, diretores, profissionais de compliance, do jurídico e representantes das empresas que atuam nas licitações ou acompanhamento dos contratos.

O webinar será realizado na próxima quarta-feira (07.07), das 13h30 às 16h30, com transmissão pelo canal de Youtube da CGE.

Para efeito de certificação, as inscrições devem ser feitas até 12h do dia 06 de julho, pelo endereço eletrônico: http://cdi.controladoria.mt.gov.br/capacitacoes/, onde também estão disponíveis outras informações sobre o evento.

Mais informações:

Unidade de Integridade e Governança da CGE-MT

E-mail: integridade@controladoria.mt.gov.br

Celular: (65) 98476-6547