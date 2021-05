Webinário Educação Permanente será realizado para os trabalhadores do SUAS

A Prefeitura de Cuiabá por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e da Pessoa com Deficiência inicia nesta terça-feira (11), o 1º módulo do Webinário Educação Permanente para os trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social- SUAS. Em razão da pandemia do coronavírus, as atividades serão ministradas de forma remota, a fim de evitar a aglomeração de pessoas. O evento segue até o dia 13 de maio, sempre no período matutino.

A ação tem como público alvo, trabalhadores do SUAS de nível superior que atuam na rede socioassistencial governamental e não governamental, como unidades dos Centros de Referência de Assistência Social- Cras e Centros de Referência Especializado de Assistência Social- Creas.

O programa de Educação Permanente consiste na promoção, aprimoramento e desenvolvimento das competências dos trabalhadores, gestores e conselheiros no exercício de suas funções, bem como fortalecer a capacidade crítica e propositiva, a partir dos processos de trabalho e das práticas profissionais existentes.

” O 1º plano de Educação Permanente do Sistema Único de Assistência Social- SUAS já foi aprovado pelo Conselho Municipal. A próxima ação será a capacitação desses profissionais das áreas competentes para um ciclo de informações e trocas de experiências. E é isso que estamos fazendo, seguindo todas as diretrizes da Política Nacional de Educação Permanente do SUAS”, disse a secretária municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e da Pessoa com Deficiência, Hellen Ferreira.

Faz-se oportunidade lembrar que, no mês de fevereiro desse ano, o 1º Ciclo do Programa de Educação Permanente. O curso de aperfeiçoamento teve como público alvo os conselheiros de direitos e tutelares do Município. “Estamos capacitando todos os trabalhadores que estão à frente da pasta social do município. É meta da gestão Emanuel Pinheiro prestar serviços de excelência a população em situação de vulnerabilidade social”, completou a secretária.

As atividades foram divididas em dois módulos, sendo o próximo previsto para o mês de junho.