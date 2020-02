Websérie do Siminina traz episódio sobre a valorização dos servidores e colaboradores

As campanhas do Censo Demográfico 2020 começaram a ser veiculadas, nesta semana, nos painéis de LED instalados na Avenida Mato Grosso e ao lado da Praça 8 de Abril. A ação faz parte de uma parceria firmada entre a Prefeitura de Cuiabá e a Unidade Estadual do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O acordo abrange ainda a circulação dos vídeos nos televisores dos ônibus que circulam na Capital.

O objetivo da parceria entre as instituição é ampliar a divulgação do trabalho que será efetuado neste ano em todas as regiões de Cuiabá. Por meio desse trabalho, a ideia é conscientizar o cidadão sobre a importância de receber um recenseador e responder aos questionários. Além do auxílio com a publicidade, o Município também tem atuado no fornecimento de informações para atualização do mapeamento local.

Conforme programado, os anúncios são exibidos todos os dias e terá uma maior frequência durante o período de coleta de dados. O IBGE estima que, em Cuiabá, mais de 187 mil moradias sejam visitadas. “Estamos cumprindo um compromisso feito em 2019. A Prefeitura tem total interesse em continuar ajudando, pois os dados nos auxiliam na criação e implantação de ações em benefício da população”, comenta o prefeito Emanuel Pinheiro.

Segundo a coordenadora operacional do Censo em Mato Grosso, Renata Bortoletto Silva, a parceria com a Prefeitura é excelente para que as informações sobre o Censo cheguem ao maior número possível de pessoas. “Já está nos ônibus, está nos painéis no centro da cidade, em locais de grande circulação. Isso é fundamental”, afirma.

De acordo com o cronograma montado pelo IBGE, a etapa de coleta do Censo 2020 ocorrerá entre os meses de agosto e outubro. Durante a operação censitária, será aplicado um questionário básico, com 26 perguntas, em aproximadamente 71 milhões de domicílios brasileiros. Em 10% desse total, também será empregue um questionário da amostra, com 76 questões mais detalhadas.

O CENSO

O Censo Demográfico produz informações atualizadas e precisas, que são fundamentais para o desenvolvimento e implementação de políticas públicas e para a realização de investimentos, tanto do governo quanto da iniciativa privada. Igualmente, uma sociedade que conhece a si mesma pode executar com eficácia ações imediatas e planejar com segurança o seu futuro.

Qual é o tamanho da população brasileira? Em que condições vive? Como se distribui no Território Nacional? Qual é o nível de escolaridade de nossas crianças e jovens? Quais as condições de emprego e renda da população? Estas e muitas outras perguntas serão respondidas pelo Censo Demográfico que o IBGE realizará neste ano.