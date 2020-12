Wilson Santos afirma que Governo tomou melhor decisão e diz que BRT já é sucesso em cidades do Brasil

Nesta quarta – feira (23) coronéis da Polícia Militar entregaram os presentes às 11 crianças que escreveram cartinhas para a campanha Natal Encantado da Dona do Lar, na sede do Comando Geral da PM. Sensibilizados com os pedidos de natal das crianças, que atualmente lutam contra o câncer, os oficiais se mobilizaram e adotaram as cartinhas para que todos os desejos natalinos fossem atendidos.

Durante a entrega dos presentes ao diretor das lojas Dona do Lar, Arno Fries, o comandante geral da PM, coronel Jonildo José de Assis, contou da grande satisfação da instituição em ler e adotar cada um dos pedidos destas crianças que neste momento passam por grandes desafios.

“Assim que soubemos das cartinhas, fizemos questão de nos mobilizar para acolher todos os pedidos destas crianças que são tão especiais. Nos unimos e conseguimos atender cada um dos sonhos delas descritos nas cartinhas. Desejamos que estes presentes possam levar muita alegria para esses pequenos guerreiros que passam por tratamentos de saúde que não são fáceis, que o natal deles sejam repletos de felicidade e boas surpresas”, declara coronel Assis.

Além do diretor das lojas Dona do Lar Arno Fries e dos coronéis estiveram presentes na ocasião, os personagens do sítio do Pica Pau Amarelo da Companhia do Sorriso que frequentemente realizam visitas às crianças que escreveram as cartinhas e fizeram questão de agradecer a participação dos policiais na campanha.

“É uma satisfação enorme levar essa alegria no dia do natal ao todo iremos atender 59 crianças . Trouxemos essas 11 cartinhas que foram imediatamente adotadas pelos coronéis da PM que puderam nos ajudar tão rápido. Estamos muito felizes em poder ajudar essas crianças tão especiais. Os presentes eram de valores mais altos como vídeo – game, celulares, notebooks e os policiais acolheram as cartinhas e agora vamos entregar com muita alegria”, conta Arno Fries, diretor da Dona do Lar.

Além do comandante geral da PM, coronel Assis, os oficiais participaram da ação das cartinhas da campanha: o comandante Subchefe do Estado Maior Geral Wancley Rodrigues, o secretário adjunto de Integração Operacional da Sesp, coronel Victor Paulo Fortes; o coordenador militar da Assembléia Legislativa, coronel Henrique Santos; o comandante das unidades especializadas da PM, coronel Carlos Eduardo Pinheiro; o coronel Fábio de Souza Andrade da Diretoria da Agência Central de Inteligência (Daci); o comandante André Neto Avelino da Diretoria de Ensino, Instrução e Pesquisa( Deip), do diretor de gestão de pessoas, coronel Edvan Azevedo, do corregedor geral da PM, coronel Daniel Lipi Alvarenga e dos comandantes do 1º Comandante Regional, coronel Esnaldo Moreira e do 2º CR, coronel José Nildo.

Comandante-geral da PM, coronel Assis, com o diretor das Lojas Dona do Lar, Arno Fries e integrantes da Companhia do Sorriso