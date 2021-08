Workshop Planejamento Estratégico do PPA: Desmistificando o processo em 10 passos

Crédito: Agência de Notícias da AMM

O plano plurianual (PPA) estabelece os projetos e os programas de longa duração do governo, definindo objetivos e metas da ação pública para um período de quatro anos. Por isso a Associação Mato-grossense dos Municípios –AMM, juntamente com a Universidade Federal de Mato Grosso – UFMT e Instituto Euvaldo Lodi Vagas- IEL, se uniram para desenvolver workshop de Planejamento Estratégico onde foi explanado ações práticas e as disciplinas de como executar as tarefas.

A professora docente do departamento da de Administração da Universidade Federal de Mato Grosso, Adriana Caparroz, conta que a organização das informações de forma lógica e racional para a escolha dos melhores caminhos possíveis dentro da estrutura e os recursos de cada ente público. “A forma de maximizar os resultados em face aos mesmos recursos disponíveis é por meio de planejamento: decisões mais lógicas, análise de custo benefício e avaliação de médio prazo. O planejamento ajuda a administração a se organizar de forma a dar efetividade a todos os direitos assegurados pelo regime jurídico constitucional legal, e mesmo tempo, oferecer serviços de qualidade, mais transparência, então é obrigatório cumprir as leis” disse a professora.

O PPA, é a peça chave que ajuda os municípios ter o foco, o que os gestores querem entregar e chegar os municípios, ser de orientação para os gestores, que organiza o Plano de Governo, com as propostas de campanha, as demandas sociais, contexto atual, economia, as leis, tudo isso deverá estar no PPA, e depois realizar a LDO e LOA.

Com o planejamento traçado, os municípios devem expressar os valores e visão que o governo tem sobre a cidade, tem como base de orientar e executar até 2025 as ações que irão criar as rotas da onde os municípios querem chegar. O professor Renato Neder explica que “para melhorar a administração pública, deve-se ter projetos bem elaborados, para não cometer erros com dinheiro público por falta de gestão, de planejamento, por isso é muito importante para os gestores, terem as estratégias bem definidas, dever ser o prefeito que define essas metas, PPA deve ser elaborado com o prefeito, é preciso construir junto a equipe, mas o prefeito deve ter participado em todas as etapas. Uma ideia é que todos esses projetos e planejamentos tenham a contribuição dos Conselhos Municipais, para ficarem completos”.

Os palestrantes explicam como elaborar a PPA, através de diretrizes, objetivos e metas, eles criaram o Framework de Planejamento, são 10 passos para fazer o Planejamento estratégico Público Municipal de forma simples e objetiva com a identidade organizacional. Para compreender parte-se do conhecimento da organização, o primeiro passo é qual é o negócio? Parece fácil, contudo se você se fez essa pergunta, pois produto tem relação com os valores e serviços.

Já a segunda é qual o valor que se busca entregar? Qualidade de vida, essa pergunta surge da premissa que o negócio da gestão está relacionado ao valor entregue e não aos produtos e serviços. Desta forma, se eu compreendo que minha organização é um conjunto de processos, projetos e recurtsos que transformam e entregam valor aos meus clientes, aí tem subsídios para compreender os negócios, de buscar a melhoria de qualidade vida dos municípios.

A terceira é quem é o cliente? Geralmente é a sociedade municipal, toda organização possui a finalidade de transformar e entregar valores aos clientes, nota se que a sociedade são grupos sociais que procuram organização na busca por valores. Na quarta pergunta é como a organização entrega valor? Ela faz por meio de seus produtos e serviços, que também devem ser identificados como elementos balizadores da estratégia, assim surge a quinta questão, quais os seu produtos e serviços? Políticas urbanas, públicas, são serviços municipais e suas estruturas.

De qual forma podemos definir a missão institucional, perceba que a missão não é uma escolha, ela nos é dada. Já na sexta etapa é descobrir a missão e compreender a função da organização, melhorar a qualidade de vida da população. Com essas perguntas respondidas podemos debruçar sobre a questão mais importante da estratégia, a sétima, qual é a visão? É o objetivo central, vem da liderança, como o próprio nome diz, tem relação com a forma que a liderança estratégica vislumbra o futuro organizacional.

A escola norte americana difunde uma visão objetivo a, quantificavam e mensurável da visão, o que facilita a compressão dos caminhos a serem construídos, como melhorar a qualidade do municípios, a nota do IDEB, tem 60% de avaliação positiva, aplicar a capacidade de investimos, a construção da visão não pode ser delegada, ela deve vir da liderança estratégica, contudo, ela pode ser coletivamente construída, o que possivelmente torna sua internalização mais fácil, cabe ressaltar que a visão deve estar em consonância com plano de governo eleito. A visão é um objetivo e deve ser tratada desta forma, além disso se é um objetivo de medição. Uma visão não pode ser mensurada não poderá ser alcançada, outra questão relevante é quantos anos deve durar a visão institucional?

No oitavo passo surge a seguinte pergunta: Quais são as perspectivas ou diretrizes e os objetivos? Para pensar nas perspectivas, sugere-se alternar as dimensões propostas deve-se a aprendizagem e do conhecimento, financeira, dos processos internos. Os objetivos seguem a mesma permissa da visão, se não pode ser mensurado, não pode ser alcançado, por isso nesta fase á se pode discutir de qual forma será mensurado e se o objetivo está sendo atingido. Em outras palavras, o objetivo é uma meta estratégica e como tal deve ter um indicador para sua medição.

Na nona questão: Quais são os indicadores estratégicos? Nessa fase é importante conhecer e elaborar, os indicadores estratégicos da organização, os indicadores são medidos necessários para saber se os objetivos estão sendo alcançados, um objetivo sem indicador perde sua razão de existir, vamos perceber que na formação do objetivo está implícito.

Por fim o objetivo deve ser desmembrado em um ou mais projetos ou programas estratégicos, o que podemos chamar de estratégias, um projeto pode ser definido como um esforço temporário circunscrito a recursos organizacionais limitados e os programas são, na verdade conjuntos de projetos encadeados.

A última pergunta diz planejamento dizem respeito as iniciativas, em relação ao objetivo 01, qual ou quais as iniciativas estratégicas? Uma questão é o financiamento das iniciativas, sem recursos, não tem possibilidades de dar certo, neste sentido a organização deve ter quantos projetos ela puder financiar.

Para finalizar o workshop, a partir da prática, os palestrantes construíram juntos com os alunos, a criação de um modelo, um PPA virtual fictício para demostrar como usar todas as técnicas ensinadas. Usando a visão de 4 anos de governo, diretrizes, objetivos, programas, indicadores metas e estratégicas e a previsão orçamentária de como garantir investimentos e equilibro fiscal, usando as diretrizes sociais não precisam necessariamente ser apenas em uma secretaria municipal, deve envolver todas as secretarias.