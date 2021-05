Workshop Sudeco Itinerante prossegue orientando os municípios sobre prestação de contas de convênios

Conforme a programação, nesta quinta e sexta, 20 e 21 de maio, são abordados os temas nas palestras entre ás 9h às 9:30h, sobre o Cadastro Integrado de Projetos de Investimentos. Das 9:30 às 10h, Inserção de propostas na Plataforma +Brasil e Formalização de Convênios. Das 10 às 10:55h, Projeto básico e acompanhamento da execução de convênios relacionados a obras e serviços de engenharia. Das 11:10 às 11:35h, acompanhamento da execução de convênios relacionados a aquisição de equipamentos. A ferramenta de convênio é fundamental para que os municípios possam garantir a destinação de recursos voltados aos projetos de desenvolvimento regional.

Participam os técnicos que são responsáveis pela operacionalização dos sistemas de convênios Sigcom e Siconv, como também os engenheiros que fiscalizam as obras executadas nos municípios. O processo de elaboração de projetos básicos, formalização de convênios, fiscalização de obras, prestação de contas e a utilização da Plataforma + Brasil, são alguns dos temas debatidos no workshop online por meio do programa Sudeco itinerante.

A Coordenadora Geral da Associação Mato-grossense dos Municípios, Juliana Ferrari, representou o presidente da AMM, Neurilan Fraga, na abertura do evento e destacou que é um trabalho gigantesco entre os gestores municipais e os parlamentares para se alcançar o resultado. Após a assinatura do convênio pelos gestores, tem o processo licitatório, a execução da obra e a prestação de contas. Ela ressaltou que o curso ajudará muito as equipes técnicas das prefeituras. “A Sudeco com toda a pró-atividade contribuirá muito com a gestão municipal, e a AMM está sempre á disposição para somar nesta parceria. Nos organizamos em um curto período de tempo, para mobilizar todos os municípios”, disse a coordenadora.

O superintendente da Sudeco, Nelson Fraga, enalteceu a importância da capacitação para os municípios de Mato Grosso e disse que a missão da Sudeco é apoiar o desenvolvimento do Centro-Oeste. A ação conjunta com a AMM é essencial para a interlocução com os gestores municipais, de forma a orientá-las sobre os caminhos formais de apoio federal à superação dos desafios locais. “Disponibilizando o conhecimento da equipe da área de convênios para ajudar ao corpo técnico das prefeituras”, assinalou.

O líder da Bancada Federal do Mato Grosso, Dr. Leonardo reafirmou o empenho dos parlamentares no Congresso Nacional para garantir recursos para as obras de infraestrurtura, que contribuem com o desenvolvimento das regiões. Ele lembrou também o esforço dos parlamentares, para votar os projetos de interesse dos municípios, que tramitam na Casa Legislativa.