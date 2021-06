Xuxu Dal Molin afirma que demissão de servidores da Empaer é injustiça

Foto: Helder Faria

O posto de vacinação da Assembleia Legislativa é um dos cinco locais que a Prefeitura de Cuiabá está realizando – entre os dias 2 e 5 de junho, uma blitz educativa para a entrega de mudas de árvores frutíferas em comemoração ao Dia do Meio Ambiente, que é comemorado no próximo sábado, dia 5 de junho.

Além do ponto de vacinação da Assembleia Legislativa, de acordo com o gestor de Desenvolvimento Sustentável da Prefeitura de Cuiabá, Alex de Deus, hoje (2) a distribuição das mudas frutíferas será feita nos postos de vacinação do Sesi Papa e no Centro de Eventos do Pantanal.

Quando é plantada uma árvore, segundo Alex de Deus, é criado um microclima que pode reduzir a temperatura ambiente em até 6 graus. “A árvore tem uma importância muito grande para o meio ambiente. Além da sensação de frescor, ela traz a filtragem dos poluentes existente no ar. As pessoas não imaginam que as árvores contribuem para a diminuição dos decibéis da poluição sonora”, disse.

A distribuição de mudas, segundo Alex de Deus, é um dos atos tratados com importância pela Prefeitura de Cuiabá. Na semana de meio ambiente, a prefeitura está trabalhando com 12 espécies frutíferas e cinco mil mudas. “Estamos trabalhando com uma média de 400 mudas por dia em cada ponto de distribuição. Essas mudas são do Horto Florestal de Cuiabá, localizado no Coxipó, próximo ao bairro Coophema”, disse.

Conforme ele, qualquer cidadão pode ir – no horário comercial – ao Horto Florestal para pegar mudas frutíferas ou outra espécie característica de Cuiabá, cerrado. Ele disse ainda que na semana do Meio Ambiente a prefeitura está desenvolvendo o Plano Municipal de Arborização. “As árvores frutíferas são para ser plantadas em quintais e, com isso, trazer a sensação do verde para Cuiabá, que sempre foi uma característica da capital”, disse.

Foto: Helder Faria

Ele lembrou que com a implantação do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) para a Copa do Mundo de 2014, foram retiradas cerca de três mil árvores adultas nas duas principais avenidas de Cuiabá – Fernando Correa de Costa e Avenida do CPA – com isso trouxe um impacto negativo para a Capital. Mas, segundo Alex de Deus, nos últimos cinco anos foram plantadas mais 120 mil mudas de árvores

A dona de casa e moradora do bairro Bela Vista, em Cuiabá, Eliana de Almeida Martins, disse que veio vacinar contra a Covid-19, no posto de vacina da Assembleia Legislativa, e aproveitou para pegar duas mudas de plantas frutíferas. “Estou levando as mudas de amora e romã, uma pra mim e a outra para minha mãe. Quando vi o ponto de distribuição das plantas, não tive dúvidas de levá-las para casa”, disse Martins.