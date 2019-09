Xuxu Dal Molin comemora resultados de missão na China

Foto: Ronaldo Mazza

Foto: KATIANA PEREIRA

O deputado estadual Xuxu Dal Molin (PSC-MT) comemorou o resultado da missão Brasil x China cumprida em maio de 2019, com liderança da ministra da Agricultura Tereza Cristina. Dal Molin representou o estado de Mato Grosso nas reuniões com autoridades chinesas em Xangai e Pequin, na China. Além disso, foi cumprida agenda em Tóquio e Niigata, no Japão; Hanói, no Vietnã; e na cidade de Jacarta, na Indonésia.

Na segunda-feira (9/9), o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) recebeu um comunicado da GACC, órgão de sanidade chinês, informando a habilitação dessas plantas para a exportação de carnes para o país asiático.

Dos 25 frigoríficos habilitados, 17 são produtores de carne bovina, seis de frango, um de porco e um de asinino. As empresas já podem exportar imediatamente. Com a decisão do órgão de sanidade chinês, o número de plantas habilitadas passa de 64 para 89.

Somente em Mato Grosso, foram habilitados sete plantas frigoríficas, seis são indústrias produtoras de carne bovina e uma irá vender carne suína e de frango. Segundo Dal Molin, esse resultado também representa mais investimentos, mais empregos e aumento natural na arrecadação do Estado. “Essa notícia é o resultado da Missão Ásia que participamos em maio deste ano. Abrir mercado para a carne brasileira foi o nosso principal objetivo nessa viagem”, disse o representante de Mato Grosso na missão.

Outra vitória a ser comemorada pelos mato-grossenses é o avanço das tratativas para que o Governo de Mato Grosso instale um escritório de negócios na China. A ideia foi apresentada pelo deputado Dal Molin e tem sido apoiada por diversos deputados estaduais.“O ano de 2019 já pode ser considerado um ano de vitórias”, lembrou o parlamentar ao rever os números do mercado entre Brasil e China.

A quantidade de carne bovina matogrossense enviada para o gigante asiático cresceu 58%, somente em 2019. As exportações passaram de 9,859 mil toneladas em 2018 para 15,574 em 2019. Foram mais de 75 milhões de dólares negociados nos primeiros sete meses de 2019 com a China, 60,9% em comparação com o mesmo período do ano de 2018.

Moção de aplausos

Diante do sucesso da missão na Ásia, o parlamentar fez indicação para que a Assembleia conceda Moção de Aplausos à ministra Teresa Cristina e ao Secretário de Comércio e Relaçoes Internacionais do MAPA, Orlando Leite Ribeiro, pelos relevantes trabalhos pela expansão do mercado mato-grossense na Ásia.

Vejam as novas indústrias habilitadas em Mato Grosso:

1. Frigorífico Redentor – Bovino – Guarantã do Norte

2. Vale Grande Indústria e Comércio – Bovino – Matupá

3. Naturafrig Alimentos – Bovino – Barra do Bugres

4. Marfrig Global – Bovino – Tangará da Serra

5. Marfrig Global – Bovino – Várzea Grande

6. Agroindustrial de Alimentos – Bovino – Rondonópolis

7. BRF – Suíno e Frango – Lucas do Rio Verde