Zito Adrien

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informa:

– A unidade básica de saúde do bairro Pedregal irá fechar mais cedo nesta quarta-feira (12), às 15h30 para desinfecção do local após 10 servidores testarem positivo para a covid-19 e precisarem cumprir a quarentena em isolamento domiciliar. O atendimento retornará na quinta-feira (13), sem intervalo para almoço, mas com equipe reduzida: uma técnica de enfermagem, uma enfermeira e duas médicas, sendo uma em período integral e outra meio período.

– Para quem iria buscar a UBS do Pedregal para tomar a vacina contra a covid-19, a SMS informa que a unidade mais próxima é a do bairro Terra Nova. Já para quem iria buscar atendimento médico ou testagem para covid-19, a unidade que fica mais perto é a do Jardim Leblon.

– Vale destacar que está em vigor o Plano de Enfrentamento à Síndrome Respiratória Aguda Grave e à Síndrome Gripal, que abriu as portas das unidades básicas de saúde para atender em livre demanda, ou seja, sem agendamento, todos os casos leves dessas doenças, com o objetivo de evitar a superlotação nas unidades e reduzir o tempo de espera dos pacientes. Além disso, todas as unidades básicas de saúde passaram a atender sem intervalo para almoço, a fim de aprimorar o atendimento à população.

– Por outro lado, o aumento dos casos de Influenza e de covid-19 tem atingido também os trabalhadores da saúde. Até o momento, já foram registrados mais de 200 afastamentos por essas duas doenças entre servidores da SMS.

– Por conta disso, a Pasta conta com a compreensão dos usuários para, juntos, superarmos este momento, que requer a união de todos, principalmente por meio da prevenção contra a Covid-19 e a Influenza, cujos cuidados são os mesmos: evitar aglomerações, manter a higiene pessoal com lavagem constante das mãos ou uso de álcool 70, uso de máscara e atualização da caderneta de vacinação.

– Vale destacar que todos os servidores da SMS estão vacinados, sendo que a grande maioria dos infectados apresenta sintomas leves ou estão assintomáticos, no entanto, o isolamento se faz necessário para evitar a transmissão do vírus.