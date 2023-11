1.005 consumidores de Mato Grosso são premiados no Nota MT

O Nota MT, programa de estímulo à cidadania fiscal, vinculado à Secretaria de Fazenda de Mato Grosso (Sefaz MT), contemplou mais 1.005 consumidores mato-grossenses em sorteio realizado nesta quinta-feira (09.11). Os maiores prêmios, de R$ 100 mil, saíram para moradores de Cuiabá.

Os três premiados com R$ 50 mil são dos municípios de Sinop, Poxoréu e Rondonópolis. O 66ª sorteio também concedeu cinco premiações no valor de R$ 10 mil para moradores de Sinop, Sorriso, Várzea Grande, Cuiabá e Rondonópolis.

Os demais 995 consumidores sorteados vão receber R$ 500, sendo que cinco deles foram premiados duas vezes, com bilhetes diferentes, e recebem o valor acumulado de R$ 1.000. A lista completa com os nomes dos ganhadores e bilhetes sorteados é pública e pode ser consultada pelo site ou aplicativo do Nota MT.

Além dos consumidores sorteados, as entidades sociais indicadas por eles também são contempladas. Cada instituição recebe o equivalente a 20% do valor do prêmio da pessoa que a tiver indicado. No caso dos sorteados de R$ 100, por exemplo, as entidades escolhidas recebem R$ 20 mil.

O superintendente de Gerenciamento de Projetos da Sefaz, Gilson Pregely, conduziu o sorteio e a destacou importância do programa Nota MT para a conscientização fiscal da população.

“Exercer a cidadania fiscal, solicitando a nota fiscal da compra e a inclusão do CPF nela, vai além das premiações sorteadas. Ao pedir que o documento fiscal seja emitido, o cidadão contribuiu no combate à sonegação fiscal e para a arrecadação estadual que são essenciais para financiar serviços públicos como saúde, educação e infraestrutura”, disse o superintendente.

Outras vantagens de participar do Nota MT são benefícios como o desconto no IPVA, concedido a partir de pontos acumulados por meio da emissão de notas fiscais com o CPF. Os pontos são convertidos em valores e o total a ser abatido pode ser de R$ 100 ou de 10%, limitado a R$ 700. Os cadastrados no programa têm, ainda, acesso a ferramenta Menor Preço que permite consultas de produtos e mercadorias e indica os melhores preços praticados no comércio.

Para participar do Nota MT, o cidadão deve fazer um cadastro, via site ou aplicativo do programa, informando dados pessoais como o nome completo, CPF, data de nascimento, telefone e nome da mãe. As informações são obrigatórias e protegidas por sigilo.

No momento do cadastro é necessário, ainda, informar corretamente os dados bancários para recebimento do prêmio, caso a pessoa seja sorteada, e escolher a entidade social.

Atualmente, o Nota MT conta com mais de 596.051 usuários cadastrados. Desses, mais de 46 mil já foram contemplados com alguma premiação. Por meio do programa, o Governo de Mato Grosso já repassou R$ 35.701.900,00 em premiações pagas às pessoas físicas sorteadas e às entidades sociais indicadas por elas.