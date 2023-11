10° Encontro do RPPS reunirá em Cuiabá gestores municipais e palestrantes de renome nacional para compartilhar e discutir as perspectivas sobre o futuro da previdência no país

Membros do Conselho Previdenciário e do Comitê de investimento do município de Cuiabá participam, nos próximos dias 6 e 7, do 10º Encontro de Gestores de RPPS do Estado de Mato Grosso, no Hotel Fazenda Mato Grosso. O evento é considerado o maior do Centro-Oeste na área previdenciária e prevê reunir 300 participantes, sendo eles gestores de fundos municipais, servidores, conselheiros e controladores dos RPPS (Regime Próprio de Previdência Social). A Associação das Entidades de Previdência do Estado e Municípios Mato-grossenses (Apremat) é responsável pela iniciativa, que contará com palestras, rodadas de conversa e network.

Segundo o secretário de adjunto de Previdência, da Secretaria de Gestão da Prefeitura de Cuiabá, Fernando Jorge Mendes de Oliveira, “o 10º Encontro de Gestores de RPPS do estado de Mato Grosso organizado pela Apremat é um evento já consolidado em nosso Estado e de fundamental importância para todos aqueles que possuem vínculos com o Sistema Previdenciário, tendo em vista que acontecem discussões com palestrantes renomados do país”.

De acordo com a presidente da Apremat, Luana Ortega, o Encontro tem caráter técnico-científico, com discussões que abordam as diversas áreas de atuação dos RPPS do estado de Mato Grosso e seus municípios. O objetivo é capacitar gestores, técnicos previdenciários, procuradores, contadores, controladores internos, conselheiros e membros de comitê de investimentos a operarem o plano previdenciário de seus segurados.

O conteúdo programático abordará as últimas tendências e mudanças regulatórias no âmbito previdenciário, orientações técnicas e soluções eficazes para os desafios da gestão dos fundos, inovações tecnológicas e estratégias para otimizar a administração do RPPS. Uma delas será ministrada pelo assessor de investimentos do Sicredi, Markus Willian Batista, e leva o tema “Percepção da Economia Brasileira e os ganhos para carteira de investimentos”, no dia 6 de novembro, às 16h.

“A importância de os gestores ampliarem seus conhecimentos vai além do cumprimento da meta atuarial proposta anualmente, pois é a carteira de investimentos que garante a sustentabilidade dos planos de benefícios ao longo do tempo. Nossa missão é garantir a gestão dos recursos previdenciários na busca do equilíbrio financeiro e atuarial do plano de benefícios”, pontua a presidente.

Entre os participantes está a instituição financeira cooperativa Sicredi, presente em 135 municípios de Mato Grosso, sendo 178 agências em operação. Em um estande na programação os participantes poderão conhecer mais dos serviços ofertados.

O 10º Encontro de Gestores de RPPS tem apoio institucional do Ministério da Previdência Social; da Associação Brasileira de Instituições de Previdência Estaduais e Municipais (Abipem) e instituições financeiras que atuam na área de gestão de RPPS, como o Sicredi.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT