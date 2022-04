O senador Jaime Campos (União) disse à imprensa nesta quarta-feira (20), depois de agenda com o governador Mauro Mendes, que a expectativa do partido é eleger de 4 a 5 deputados estaduais e até dois federais nas eleições deste ano. Segundo ele, esse é o projeto do partido que aposta na candidatura de reeleição do governador Mauro Mendes.

Por Flávio Garcia – “Eleger quatro a cinco deputados estaduais e pelo menos dois federais é o projeto que está sendo planejado pelo partido em Mato Grosso, além da candidatura do governador Mauro Mendes à reeleição. Isso está praticamente resolvido e aguardando a somente a legislação eleitoral”, disse o senador depois de conversa com Mendes.

Questionado sobre a disputa do Senado, única vaga nas eleições deste ano, Jaime disse que não foi discutido isso na audiência. “Não toquei no assunto do Senado com o governador. Tem o Wellington Fagundes que quer participar da chapa dele, tem o Neri Geller que quer participar da chapa também, e a médica Natasha que faz parte do PSB que é da base aliada do governador na Assembleia Legislativa. Esse assunto ainda vai ter um tempo para amadurecer melhor e com certeza o governador vai buscar uma composição que seja melhor para a sua reeleição”, adiantou o senador.

Quanto à posição do partido em nível nacional, de lançar candidato próprio à Presidência da República, Jaime Campos entende que muita coisa ainda pode acontecer. “Tive essa notícia pelo presidente Bivar. Mas não podemos lançar uma candidatura que não tenha musculatura suficiente apenas para participar do processo da eleição presidencial. Acho que é uma tratativa que está sendo feita em busca de uma terceira via”, observou o senador.

“Minha opinião é que tem muita água para passar por debaixo da ponte. Algumas candidaturas vão vingar, outras deixarão de existir porque você percebe com uma clara evidência que está polarizado o jogo no Brasil, entre o Bolsonaro e o Lula. Falar em terceira via hoje é muito difícil. É preciso resolver as questões regionais. Cada estado tem uma peculiaridade, um problema para ser resolvido”.