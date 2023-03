1ª Caminhada do Programa Ser Família Mulher terá série de atividades neste sábado (18); confira

A 1ª Caminhada Ser Família Mulher contará com uma série de atividades, neste sábado (18.03), no Parque Mãe Bonifácia, em Cuiabá. O evento com o slogan “Ninguém Segura uma Mulher Segura” é idealizado pela primeira-dama de Mato Grosso, Virginia Mendes, em parceria com a Secretaria de Estado de Assistência Social (Setasc) e a Rondas Ostensivas Tático Móvel (Rotam). O objetivo é sensibilizar a sociedade para a necessidade de combater a violência doméstica.

Às 7h30 será a entrega da doação de uma lata de leite em pó para a retirada da camiseta, no local onde fica o bebedouro, próximo à entrada do parque. A equipe do Cermac da Saúde Estadual vai aferir a pressão arterial gratuitamente, antes do evento.

concentração será na concha acústica, onde equipes da Rotam vão fazer orientações sobre a caminhada. O público vai fazer o aquecimento com os personal trainers: Edmilson Mulher e a Djanee Sampaio. A largada da Caminhada será em frente ao coreto e o percurso será de 1.400 metros, até o Casarão em frente da Sede da Batalhão Ambiental.

Após o término da caminhada, serão realizadas as seguintes atividades: aula de yoga; aula de capoeira; sessão de massoterapia; além de brincadeiras para as crianças com animação do palhaço Tapioca, pula-pula, escorregador inflável e distribuição de açaí.

Inscrições

Os interessados em participar da caminhada devem fazer inscrição nas unidades da Rotam, na Rua São José Operário, no Bairro Dom Aquino; na sede da Setasc, na Avenida Jornalista Amaro de Figueiredo Falcão, 503, no Bairro CPA 1 (ao lado do Comper), no Parque Mãe Bonifácia (no dia do evento) ou neste link.

No momento da inscrição, deve ser feita a doação de uma lata de leite em pó para a retirada da camiseta personalizada da caminhada. As doações serão entregues à Associação de Catadores de Materiais Recicláveis e Reutilizáveis de Mato Grosso.

Mais de 600 pessoas já se inscreveram e a previsão é chegar a mil inscritos. Quem estiver no Parque Mãe Bonifácia, no sábado, também poderá participar da caminhada.

A secretária de Assistência Social e Cidadania, Grasielle Bugalho, percorreu o trecho da caminhada e definiu a programação do evento, acompanhada do comandante da Rotam, dos técnicos da pasta, de servidores da Unidade de Ações Sociais e Atenção à Família (Unaf) e administração do parque estadual.

Toda a caminhada será acompanhada dos policiais da Rotam. Em torno de 30 policiais estarão envolvidos no evento, trabalhando na segurança e orientação dos participantes, conforme o comandante da Rotam, tenente-coronel André Wilian Dorileo.

A Rotam estará com um estande expondo as atividades e iniciativas para a auto defesa da mulher.

Haverá ainda sorteio de brindes e um estande de hidratação, com a distribuição de água gratuita, para os participantes.

O evento contará com a presença do helicóptero do Centro Integração de Operações Aéreas (Ciopaer).