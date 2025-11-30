SEGURANÇA
1ª Corrida da Core reúne 1,5 mil pessoas no Parque Novo Mato Grosso
A Polícia Civil promoveu a 1ª Corrida da Core nesse sábado (29.11), no Parque Novo Mato Grosso. Organizado pela Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), o evento reuniu cerca de 1,5 mil pessoas. Para os participantes, o evento foi um sucesso.
Há mais de dez anos no universo da corrida, o atleta amador Reginaldo Duarte retornou este ano às participações em provas.
“Essa foi a minha quarta prova do ano e achei ela muito bem organizada, principalmente por ser a primeira edição. A questão do apoio aos atletas, a hidratação, alimentação, a camisa é bonita, um bom material e o percurso também, muito bem planejado. Gostei muito, foi bem bacana”, disse o corredor, que garantiu o 2º lugar na classificação geral, na modalidade 5 km, com o tempo de 18min21s.
A atleta amadora Yasmim Aguilera havia deixado de participar de provas, e retornou há sete meses. Ela conta que, desde que retornou, participou de algumas corridas de rua e alcançou o primeiro lugar na classificação geral da Corrida da Core, na modalidade 10 km.
“Minhas últimas provas foram todas de 5 km. A sensação de vencer essa de 10 km foi muito legal”, disse a atleta.
Ela também destacou a organização da prova. “Foi uma corrida muito boa. Foi tudo perfeito, toda estrutura, o percurso muito bom para os corredores, bem plano, muito bom mesmo, gostei muito”, enfatizou a atleta, com grande expectativa para as próximas edições.
Iniciante no universo da corrida, a atleta amadora Lorena Cristina Correia Santana também destacou a organização do evento. “Para uma primeira corrida foi bem emocionante, a equipe organizadora muito motivadora e organização excelente. Sinto que não vou parar só nessa corrida, senti um calor e uma emoção para competir muito grande. Sou mãe e não faço muitos exercícios, sou sedentária, mas me senti viva correndo e irei competir outras vezes”, contou a atleta.
Para o delegado e coordenador da Core, Frederico Murta, o sucesso da prova se deveu ao compromisso institucional que a Polícia Civil desenvolve em todas suas ações.
“A Polícia Civil busca sempre atender a população com excelência. Nossa prova procurou seguir esse mesmo viés”, enfatizou.
Segundo o delegado, o balanço da corrida foi bem positivo.
“Nós estamos bem satisfeitos com a realização do evento. Foi a primeira corrida da unidade. Grande evento da Core, da Polícia Civil. Tudo ocorreu dentro do planejado. A gente conseguiu vender todas as inscrições, a adesão foi bem alta, mesmo sendo no horário da final das Libertadores. Mas acabou dando tudo certo, o evento foi bem tranquilo, sem nenhuma intercorrência. Estamos bem animados para o próximo ano! Que a gente possa repetir isso e entrar de vez para o calendário esportivo de Mato Grosso”, avaliou Murta.
Fonte: Policia Civil MT – MT
Forças de segurança apreendem 376 quilos de drogas e quatro armas de fogo; prejuízo ao crime de R$ 5 milhões
Equipes do 12º Comando Regional da Polícia Militar e do Grupo Especial de Fronteira (Gefron) apreenderam 376 quilos de entorpecentes e quatro armas de fogo, neste sábado (29.11), na cidade de Pontes e Lacerda. A ação causou prejuízo de mais de R$ 5 milhões ao crime e resultou na prisão de três homens por tráfico ilícito de drogas e porte ilegal de arma.
Conforme o boletim de ocorrência, as equipes policiais receberam informações, via setor de inteligência, de que uma caminhonete Hilux prata e um carro Volkswagen Voyage branco estariam transportando grande quantidade de entorpecentes, em uma estrada rural da cidade.
Diante da situação, os policiais iniciaram patrulhamento e localizaram os veículos, com as mesmas características informadas, estacionados em uma chácara. Ao se aproximarem para abordagem, os dois suspeitos que conduziam os veículos fugiram em direção a uma região de mata.
Os militares entraram na residência da chácara e encontraram um homem, que foi abordado e detido. Questionado sobre os carros, ele afirmou que os dois suspeitos haviam acabado de descarregar as drogas no local.
Em verificação no imóvel, foram encontrados 196 quilos de supermaconha skank, 145 quilos de pasta base de cocaína, 33 quilos de cocaína e dois quilos de substância conhecida como “dry”. Também dentro da casa foram localizadas quatro armas de fogo, sendo uma espingarda, uma garrucha artesanal e duas pistolas.
As forças de segurança intensificaram as buscas na região de mata e localizaram os dois suspeitos que haviam fugido. Eles confessaram envolvimento no transporte e descarregamento dos entorpecentes na chácara.
Todos os três suspeitos encontrados receberam voz de prisão e foram conduzidos para registro da ocorrência e demais providências, junto de todas as drogas, armas e veículos apreendidos.
Disque-denúncia
A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.
Fonte: PM MT – MT
Delegação formada por policiais do 4º e 11º Comando Regional é pentacampeã dos Jogos Olímpicos da PM
A delegação formada por policiais militares do 4º e 11º Comandos Regionais (Rondonópolis e Primavera do Leste) foi consagrada como pentacampeã dos Jogos Olímpicos da Polícia Militar de Mato Grosso. A competição encerrou sua 40ª edição, na noite desta sexta-feira (28.11), com a entrega dos troféus e medalhas das equipes vencedoras.
A equipe campeã, que venceu pela quinta vez consecutiva, se destacou com vitórias no futebol society masculino, volêi de areia masculino e feminino, além de outras modalidades esportivas coletivas e individuais de treinamentos físicos e militares.
A 40ª edição dos Jogos Olímpicos da PMMT ocorreu entre os dias 24 e 28 de novembro, reunindo atletas de todos os 15 Comandos Regionais da instituição disputando natação, cabo de guerra, tiro esportivo, abordagens e pega-ladrão, beach tennis, sinuca, jiu-jitsu, basquete 3×3 e provas de aptidões físicas, entre outros.
No quadro geral de pontuação, a equipe formada por militares do 6º e 12º CRs (Cáceres e Pontes e Lacerda) e Grupo Especial de Fronteira (Gefron), ficou na segunda posição. Enquanto isso, a equipe do 1º Comando Regional ficou na terceira colocação.
Também competiram outras seis equipes, sendo: o Quartel do Comando-Geral (QCG); o 2º Comando Regional (Várzea Grande) e Ciopaer; o 3º, 9º e 15º CRs (Sinop, Alta Floresta e Peixoto de Azevedo); o 5º, 10º e 13º CRs (Barra do Garças, Vila Rica e Água Boa); e Comando de Policiamento Especializado (CPE) e Casa Militar.
O comandante-geral da Polícia Militar de Mato Grosso, coronel Claudio Fernando Carneiro Tinoco, destacou o sucesso de mais uma edição da competição e a tradição de reunir os policiais para os jogos. O coronel ainda celebrou os avanços dentro da corporação.
“Temos que agradecer e elogiar, do soldado ao coronel, todos aqueles que se dedicaram para o sucesso desse evento. A olimpíada da Polícia Militar é um momento de união e de celebração. Reunir todos os nossos militares e comemorar os avanços que estamos tendo dentro da instituição, graças a um Governo do Estado que nos acolhe e nos traz mudanças, como a promoção histórica dos nossos soldados e a formatura de mais uma turma, trazendo mais união e mais força para estarmos juntos defendendo a sociedade mato-grossense”, afirmou.
O secretário de Estado de Segurança Pública, coronel Cesar Roveri, também esteve presente na solenidade de encerramento e ressaltou as conquistas que os integrantes da PM estão ganhando com o trabalho do Governo de Mato Grosso.
“É um momento que nós aproveitamos para estreitarmos ainda mais os laços de amizade dentro da PM, afinal somos todos um único corpo. Estamos construindo, entre Governo do Estado e Assembleia Legislativa, alinhamentos importantes para o crescimento da Polícia Militar como não víamos há mais de 10 anos, tudo que for possível estaremos fazendo para o melhor avanço das nossas forças de segurança”, complementou.
O subchefe de Estado-Maior Geral da PM e responsável pela organização das olimpíadas, coronel Anderson Luiz do Prado, avaliou positivamente o andamento do evento e garantiu a realização da próxima edição do evento, no ano de 2026.
“Todo o andamento das olimpíadas transcorreu da melhor maneira possível. É uma tradição dentro da nossa Polícia Militar e agradecemos a presença de todas as delegações, que deixaram as suas residências para estarem aqui nessa competição. Ano que vem estaremos de volta, reunidos e celebrando essa harmonia entre todos”, finalizou o coronel.
Fonte: PM MT – MT
1ª Corrida da Core reúne 1,5 mil pessoas no Parque Novo Mato Grosso
