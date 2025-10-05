Connect with us

1ª Corrida do Idoso reúne mais de 450 participantes em celebração ao Dia do Idoso em Sinop

Publicado em

04/10/2025
Mais de 450 pessoas participaram, na tarde deste sábado (04), da 1ª Corrida do Idoso de Sinop, realizada no Parque Jardim Botânico. O evento foi promovido pela Prefeitura de Sinop, por meio da Secretaria de Assistência Social, em parceria com o Conselho Municipal do Idoso e o Rotary Club de Sinop, em comemoração ao Dia do Idoso, que é celebrado no dia 1º de outubro.

A corrida teve o objetivo de valorizar os idosos do município, promover o envelhecimento ativo e incentivar a convivência entre diferentes faixas etárias por meio da prática esportiva. Além de ser uma celebração, o evento também buscou fomentar a reflexão sobre qualidade de vida, autocuidado e inclusão social.

O percurso contou com três quilômetros de distância, saindo da Avenida dos Flamboyants, em frente à Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo, passando pelas avenidas das Sibipirunas, dos Abacateiros, das Itaúbas e retornando ao ponto inicial. A corrida foi dividida em categorias por faixa etária, com destaque especial para a categoria 60+, que reuniu dezenas de participantes da terceira idade.

A secretária de Assistência Social, Sinéia Abreu, destacou que a iniciativa partiu do Conselho Municipal do Idoso e representa um marco para o município. “Essa primeira corrida é uma homenagem às pessoas idosas que atendemos nos nossos Cras [Centro de Referência de Assistência Social] e por meio de projetos do Fundo do Idoso. Essa é a primeira corrida de muitas. Tivemos inscrições esgotadas em poucas horas, o que mostra o quanto essa população busca atividades como essa”, afirmou.

O presidente do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa de Mato Grosso, Isandir Rezende, elogiou a mobilização e a parceria entre as instituições. “É uma satisfação participar da primeira corrida de Sinop, que certamente será a primeira de muitas. Esse tipo de evento é um momento de confraternização e integração, porque permite que o idoso esteja com filhos e netos, fortalecendo vínculos familiares e sociais. Sinop é hoje um exemplo no estado em políticas públicas voltadas à pessoa idosa”, destacou.

Já a presidente do Conselho Municipal do Idoso, Silvana Piccoli, explicou como surgiu a ideia da corrida e a proposta de unir diferentes gerações. “A ideia nasceu durante um encontro em Cuiabá, no mês roxo de proteção ao idoso. Queríamos trazer o jovem para perto, mostrar que o respeito e o cuidado com o idoso começam agora. Foram abertas 250 inscrições para idosos e 250 para o público de 16 a 59 anos e a adesão foi um sucesso. Essa integração é fundamental para reforçar valores de empatia e convivência”, relatou.

O presidente do Rotary Club de Sinop, Allan Lourençon, reforçou o papel do esporte como ferramenta de transformação social. “O Rotary já realiza o evento Mexa-se, que está consolidado em Sinop. Agora, com a Corrida do Idoso, ampliamos essa proposta de incentivo à saúde e à qualidade de vida. Muitas vezes, durante uma caminhada, os idosos podem se integrar à sociedade e estar em um ambiente familiar, envolvente e que faz muito bem para a saúde deles, como a corrida de hoje”, afirmou.

A vereadora Sandra Donato também destacou a importância da iniciativa para a saúde e o bem-estar da população idosa. “Cuidar da saúde e incentivar a terceira idade é fundamental. Quando o corpo para, a mente também para. Para evoluir, temos que estar bem com a mente e com o corpo. Por isso, é importante que ações como essa sejam desenvolvidas no nosso município”, declarou.

Vencedores

A campeã da categoria 60+ feminina, Laura Dockhorn, comemorou o resultado e falou sobre a importância do esporte em sua vida. “Pratico esporte desde os 12 anos e há quatro anos treino funcional. Corro há três anos e participo sempre que posso. Ser vencedora me deixa muito feliz, porque o esporte melhora tudo, inclusive a saúde mental. É algo que recomendo a todos da minha idade”, contou.

O vencedor da categoria 60+ masculina, João Maria de Medeira, também celebrou a conquista e destacou os benefícios da corrida. “Comecei a correr há dois anos e foi o melhor que fiz pela minha saúde. Recomendo a todos, porque idade não importa, o que vale é a vontade. É muito gratificante ganhar o primeiro lugar nessa primeira corrida que incentiva os idosos. Eu acredito que vai ser o ponto fundamental para que mais pessoas se animem a correr, porque é muito bom. É um momento onde fazemos amizades e é bom para a cabeça”, afirmou.

A primeira edição da Corrida do Idoso foi encerrada com premiações nas categorias divididas por faixa etária: 60+ (feminino e masculino), de 50 à 59 anos (feminino e masculino) e de 16 à 49 anos (feminino e masculino). O corredor e a corredora mais velhos da competição também foram homenageados durante a premiação. Confira abaixo os cinco primeiros colocados da categoria 60+:

Pódio 60+ Feminino
1º Lugar: Laura Dockhorn
2º Lugar: Audenise Plinio Muetzenberg
3º Lugar: Tereza Rita de Lima
4º Lugar: Olinda Muniz de Moraes
5º Lugar: Teresinha Chaves da Silva Medeira
 
Pódio 60+ Masculino
1º Lugar: João Maria de Medeira
2º Lugar: José Euclides Ramos
3º Lugar: Valdir José de Oliveira
4º Lugar: José Valdir de Oliveira Moraes
5º Lugar: Josivaldo Constantino dos Santos
 

Fonte: Assessoria de Comunicação
Autor: Jhayne Lima

Fonte: Prefeitura de Sinop – MT

CIDADES

Sinop vence todas as partidas do primeiro dia dos Jogos Abertos Mato-grossenses etapa regional

Published

2 horas atrás

on

04/10/2025

By

Os times de Sinop saíram vencedores em todas as partidas disputadas no primeiro dia dos Jogos Abertos Mato-grossenses, etapa regional, que aconteceram na noite desta sexta-feira (03), na Capital do Nortão – Sinop. O município venceu nas quatro modalidades (handebol, futsal, vôlei e basquete), em ambas as equipes (masculinas e femininas). As disputas foram contra as equipes de Paranaíta, Ipiranga do Norte, União do Sul, Lucas do Rio Verde, Sorriso e Santa Carmem.

Na modalidade de handebol, a equipe masculina do Sinop disputou a primeira partida contra Paranaíta e venceu por 15 pontos de diferença. Sinop marcou 38 pontos e Paranaíta, 23. No feminino, Sinop venceu Ipiranga do Norte por 24 pontos a 21. Os jogos aconteceram às 19h30 e 20h30, respectivamente, no Ginásio Olímpico José Carlos Pasa, localizado no bairro Jardim Botânico.

No futsal, a primeira equipe de Sinop a entrar em quadra, foi a feminina, às 21h30, e disputou contra União do Sul, vencendo a partida por 1 a 0. A equipe masculina de Sinop entrou em quadra as 22h30, e disputou o jogo contra Lucas do Rio Verde. A vitória foi da equipe sinopense pelo placar de 3 a 1. Os dois jogos aconteceram, também, no Ginásio Olímpico José Carlos Pasa.

No basquete, a equipe feminina do Sinop entrou em quadra às 18h30 e disputou o jogo contra Sorriso, vencendo a partida pelo placar de 42 a 34 – foram 8 pontos de diferença. A equipe masculina jogou às 20h30 e competiu com Lucas do Rio Verde. Sinop venceu a partida por 53 a 40 – foram 13 pontos no placar de diferença. A partida foi disputada no Ginásio Antonio Evaristo Gomes, localizado no bairro Jardim Primaveras.

No vôlei Sinop também venceu com sobra. A equipe feminina entrou em quadra contra União do Sul, às 18h30, e venceu a partida por 2 sets a 0. Já a equipe masculina iniciou o jogo às 20h30 e venceu Santa Carmem, pelo mesmo placar. Ambos os jogos ocorreram no Ginásio Benedito Santiago, localizado no Setor Residencial Sul.

Com esses resultados, Sinop fechou a primeira rodada da etapa regional dos Jogos Abertos Mato-grossense invicto e segue firme no propósito que é classificar as equipes em todas as modalidades. Esses jogos fizeram parte da classificatória para a o mata-mata que acontece nesse domingo (05). Durante este sábado, as equipes voltaram a entrar em quadra, ainda em busca da classificatória. A tabela dos jogos de mata-mata e finais, deve ser divulgada pela Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer na madrugada desse domingo. Os jogos acontecem durante todo o dia.

Sinop é o município sede da região norte e centro norte do campeonato estadual. As disputas de basquete ocorrem no Ginásio Primaveras; de vôlei nos Ginásios Benedito Santiago e Luis Carlos Simon; de handebol será no Ginásio Olímpico José Carlos Pasa; de Futsal nos Ginásios Jaime Rovelli e Boa Esperança.

Campeonato
 
A competição que acontece até domingo (05), reúne 592 atletas e mais 87 profissionais da comissão técnica e apoio ao evento, promete movimentar o esporte e o município nos três dias intensos de competições. Estão inscritas 57 equipes de 16 municípios do centro norte e norte do estado de Mato Grosso.

O campeonato, etapa regional, é realizado pelo Governo do Estado de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer, em conjunto com a Prefeitura de Sinop, por meio da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo. Os campeões e vice-campeões de cada modalidade, garantirão vaga para etapa estadual.

A competição é disputada por times que representam os 16 municípios participantes e é composta por quatro modalidades esportivas. No basquetebol estão inscritas 10 equipes masculinas (100 atletas) e três femininas (30 atletas); no futsal disputam oito equipes masculinas (80 atletas) e nove femininas (90 atletas); no handebol são seis equipes masculinas (72 atletas) e cinco femininas (60 atletas). Já no voleibol disputarão a vaga oito equipes masculinas (80 atletas) e oito femininas (80 atletas).

Etapa Estadual

A etapa estadual dos Jogos Abertos Mato-grossenses de 2025 está programado para ocorrer entre os dias 14 e 16 de novembro, no município sede de Lucas do Rio Verde, para as modalidades de basquetebol e voleibol. Entre os dias 21 e 23 de novembro acontece a etapa estadual no município sede de Sorriso, para as modalidades de futsal e handebol.

Fonte: Assessoria de Comunicação
Autor: Roneir Corrêa

Fonte: Prefeitura de Sinop – MT

CIDADES

Prefeitura e Câmara de Sinop discutem com Águas de Sinop melhorias na execução das obras de esgoto

Published

1 dia atrás

on

03/10/2025

By

Na manhã desta sexta-feira (03), a Prefeitura de Sinop promoveu uma reunião na Câmara Municipal de Vereadores para tratar sobre os serviços prestados pela Águas de Sinop, em relação às obras de ampliação da rede de esgoto que estão em execução em diversos bairros do município. O encontro contou com a participação de vereadores, secretários municipais, representantes da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Município de Sinop (Ager) e da própria concessionária.
 
O principal objetivo da reunião foi discutir os impactos que as obras têm causado à rotina da população, como interdições de ruas e calçadas, e cobrar da concessionária maior agilidade na execução dos serviços. Também foi reforçada a necessidade de mais transparência e eficiência na comunicação com a comunidade, para que os moradores possam se organizar diante das intervenções. De acordo com a Ager, nos últimos 273 dias, foram emitidos 206 autos de notificação à Águas de Sinop de cobranças de adequações e correções em obras executadas.
 
O vice-prefeito de Sinop, Paulinho Abreu, explicou que a Prefeitura convocou a reunião para alinhar as cobranças junto à empresa e dar transparência ao diálogo com o Legislativo. “A Prefeitura vem fazendo essa ponte entre a Ager, Câmara e Município para cobrarmos junto à Águas de Sinop, visto grandes frentes de serviço. Sabemos da urgência de cumprimento de metas do contrato, mas não podemos prejudicar a população nem o meio ambiente da cidade”, destacou.
 
Ele detalhou ainda que a concessionária assumiu novos compromissos durante o encontro. “A Águas de Sinop se prontificou a não abrir novas frentes até que feche as que estão em andamento na cidade, que é uma das maiores cobranças. Também se comprometeu a fiscalizar os pontos de drenagem onde houve obras para verificar se ocorreu emissão de sujeiras para as bocas de lobo e realizar a limpeza quando necessário. Outro ponto foi a resposta a todas as notificações da Ager no prazo de 15 dias”, afirmou.
 
O vereador Célio Garcia ressaltou que espera por soluções efetivas da concessionária para a diminuição do impacto que as obras têm causado à população. “Quando se fala de Águas de Sinop, já participamos de várias reuniões. Hoje pontuamos problemas que a sociedade manifesta diariamente, como vazamentos de água, redes de esgoto que causam transtornos, trânsito prejudicado e sujeira em bocas de lobo. A empresa apresentou um cronograma de atividades e esperamos que isso se reflita em melhorias concretas para o município”, disse.
 
O diretor-presidente da Águas de Sinop, Eduardo Lana, reconheceu o volume expressivo de obras em andamento e os impactos à população. “São quase 80 quilômetros de obras ao longo do ano de 2025. Esse volume gera transtornos e fomos convocados para pactuar entregas importantes. O primeiro compromisso é não abrir novas valas até que 100% das abertas estejam concluídas. Também vamos atender todos os apontamentos feitos na reunião em até 15 dias e dar continuidade ao nosso cronograma de obras”, declarou.
 
Ele acrescentou que uma das medidas para minimizar os impactos será a ampliação da comunicação com a população. “A sinalização é um ponto crítico. Como temos várias frentes de trabalho, fechamos uma parceria com o Waze para informar no aplicativo todas as vias interrompidas. Assim, a população consegue acessar rotas alternativas e reduzir o tempo de deslocamento”, explicou o diretor-presidente da Águas de Sinop.
 
O vice-prefeito reforçou que a Prefeitura e a Câmara vão acompanhar de perto os próximos passos da concessionária. “Tivemos uma reunião produtiva, com propostas e compromissos assumidos. Vamos continuar cobrando para que os danos causados à população sejam atenuados e para que a qualidade do serviço, prevista em contrato, seja garantida”, disse Paulinho Abreu.
 
Ainda durante a reunião, os representantes da Águas de Sinop orientaram que os moradores podem acompanhar os locais de intervenção pelo aplicativo instagram oficial da empresa: Águas de Sinop. O atendimento também está disponível pelo whatsapp da concessionária, de segunda a sexta-feira, das 7h às 22h, pelo número 0800 647 6060, para denúncias, dúvidas e solicitações.
 
Participaram da reunião: o vice-prefeito Paulinho Abreu, a secretária de Governo e Planejamento Estratégico, Faira Strapazzon, o secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Klayton Gonçalves, o secretário de Segurança e Trânsito, Wesney Sodré, além da diretora-presidente da Ager, Márcia Lopes. Representando o legislativo municipal, participaram os vereadores Ademir Debortoli, Célio Garcia, Dilmair Callegaro, Elbio Volkweis, Enio da Brígida, Gilsimar Silva, Marcos Vinicius, Remídio Kuntz, Sandra Donato, Toninho Bernardes e Zezinho Construtor.

Fonte: Assessoria de Comunicação
Autor: Jhayne Lima

Fonte: Prefeitura de Sinop – MT

Segurança

SEGURANÇA04/10/2025

Polícia Militar apreende armamento e prende homem por crime ambiental às margens do Rio Paraguai

Policiais militares da 1ª Companhia Independente de Proteção Ambiental apreenderam, nesta sexta-feira (3.10), quatro armas de fogo, 72 munições e...
SEGURANÇA04/10/2025

Força Tática apreende 104 porções de entorpecentes e prende dois homens por tráfico em Várzea Grande

Policiais militares da Força Tática do 2º Comando Regional, apreenderam, nesta sexta-feira (3.10), 104 porções de entorpecentes, entre maconha e...
SEGURANÇA04/10/2025

Polícia Militar frustra tentativa de homicídio e detém dupla com arma de fogo e munições em Cáceres

Policiais militares do 6º Comando Regional frustraram uma tentativa de homicídio na noite desta sexta-feira (3.10), em Cáceres (220 km...

MT

Brasil

Brasil02/10/2025

Governo lança consulta sobre fim da exigência de autoescola para CNH

Proposta prevê que candidato poderá contratar instrutor autônomo O Ministério dos Transportes abre, a partir desta quinta-feira (2), uma consulta...
Brasil02/10/2025

Câmara dos Deputados aprova isenção do IR para quem ganha até R$ 5 mil

A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira (1º), com 493 votos favoráveis e nenhum contrário, o texto-base do projeto de...
Brasil30/09/2025

Senador expressa indignação com decisões que interferem com CPMI

Na abertura da reunião da CPMI do INSS nesta segunda-feira (29), o presidente do colegiado, senador Carlos Viana (Podemos-MG), citou...

Economia & Finanças

