1ª Edição da Exposição de Artes do Legislativo será realizadas nesta quinta-feira, 11

Planejamento e muita cautela. Essas são as peças-chave ao sair para comprar os presentes do Dia das Mães. Celebrado neste domingo (14), a data comemorativa atrai consumidores em busca de mimos especiais. Entretanto, o Órgão de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon Municipal) alerta que este pode ser considerado um momento de redobrar a atenção, principalmente porque a maior parte da população está passando por uma crise econômica, um dos reflexos da pandemia.

“Sair de casa já pensando no que pretende adquirir e no quanto pretende gastar é uma das dicas mais importantes, uma vez que facilita a comparação de preços, qualidade e praticidade do produto. Dessa forma, gastos desnecessários e compras por impulso são evitados, o que pode comprometer o orçamento doméstico”, disse o secretário-adjunto de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon Municipal), Genilto Nogueira.

A exigência da nota fiscal e o armazenamento do documento que comprova a compra são fundamentais, pois servirão de amparo caso haja algum problema envolvendo a relação de consumo. “Na compra presencial, a loja não é obrigada a realizar troca de produto, somente em caso de defeito. O fornecedor sempre busca fidelizar o cliente, por isso, é importante na hora da compra solicitar a política de troca por parte do fornecedor”, orienta.

Outro ponto importante a ser observado são as condições de pagamento oferecidas pelo vendedor. “O consumidor deve sempre verificar as melhores condições, seja à vista ou a prazo. No momento efetivo do pagamento, todos os dados relativos aos encargos de parcelamento, juros e opções para quitação de parcelas devem ser apresentados de forma clara para o cliente, para que, sempre que possível, seja escolhida a opção mais econômica”, salienta.

O Código de Defesa do Consumidor prevê dois prazos para o consumidor fazer sua reclamação: 30 dias para produtos e serviços não duráveis (exemplo: calçados, roupas, bolsas etc.) e 90 dias para produtos e serviços duráveis (exemplo: eletrodomésticos, veículos, máquinas, equipamentos eletrônicos etc.).

Se optar por fazer a compra de forma online, para evitar filas, aglomerações e permanecer na segurança da sua casa, procure no site da empresa selos como “Internet Segura” e “Site Seguro” e observe se o navegador de internet exibe o ícone de um cadeado na parte superior esquerda. Verifique também se a loja online informa CNPJ, telefone e endereço.

Não faça compras a partir de e-mails não solicitados (SPAM). Se a compra for efetuada por meio da internet, telefone ou catálogos, o consumidor terá o direito de 7 dias para se arrepender e, nesse caso, poderá pedir o cancelamento, bem como a devolução dos valores pagos, inclusive do frete, se houver. E nem precisa justificar o arrependimento.

“Mesmo com todas essas dicas, é importante lembrar que a crise econômica está afetando a todos. Por isso, é necessário analisar sempre se você pode arcar com essa despesa e comprar o que cabe no seu bolso, para não se endividar. Não se deixe levar pelo impulso quando a compra é feita de última hora. Escolha o produto com cuidado e pesquise sempre o preço para que ele se enquadre em seu orçamento”, finalizou Genilto.

Para mais esclarecimentos, os consumidores podem entrar em contato com o Procon Cuiabano por meio do WhatsApp (65) 3641-6400 ou procurar atendimento presencial na Rua Joaquim Murtinho, 554, Centro. O horário de funcionamento é das 8h às 17h.

Abaixo seguem os links para baixar o aplicativo:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.goncalvescordeiro.proconcuiaba&hl=pt_BR

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT