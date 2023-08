1ª Feira e Bazar dos servidores municipais aposentados será neste sábado (12) na Praça da Bíblia

Lançada em conjunto com as demais programações do Festeja Sinop, na noite desta quarta-feira (10), a Festa das Entidades contará com a participação de 11 entidades do município, que venderão pratos de alimentos variados, nos dias 2 e 13 de setembro, durante os shows nacionais em comemoração ao aniversário de 49 anos da cidade, no estádio Gigante do Norte.

A primeira noite da festividade será dia 2, durante o show do Barões da Pisadinha e, dia 13, paralelo a apresentação da dupla Maiara e Maraisa. As entidades serão distribuídas em barracas numa área reservada do estádio municipal, para comercialização dos produtos. O cardápio será variado e terá mais de 10 pratos, entre espetinho, cachorro quente, comida nordestina, mini salgados e pizza, churros e crepes, caldos e dobradinha, pastel, hambúrgueres e outros.

Uma das instituições que participará da Festa das Entidades neste ano é o Abrigo Menino Jesus. “A expectativa é excelente, porque precisamos celebrar, nós que estamos há tempos em Sinop, ligados a instituição e mostrar o trabalho que estamos fazendo. Vamos oferecer pão com linguiça, salada de alface e vinagrete, uma linguiça defumada, uma iguaria que está sendo preparada para oferecer ao pessoal que vai comparecer e prestigiar a festa”, relatou o diretor do abrigo, João Carlos Girardi.

A secretária de Assistência Social, Trabalho e Habitação, Scheila Pedroso, destacou a relevância do trabalho realizado por cada uma das instituições do município. “Todas estão cadastradas no CMAS e CMDCA e são fundamentais para os serviços socioassistenciais de Sinop, elas dão suporte e alcançam muitas pessoas que o serviço público não consegue alcançar. Todo recurso angariado com a venda dos alimentos será destinado às próprias entidades, que poderão dar continuidade e fortalecer os serviços prestados à população em vulnerabilidade social”, considerou.

Participarão do Festeja Sinop 2023 as organizações da sociedade civil: Centro Social Menino Jesus; Lions Clube e Leo Clube de Sinop; Rotary Clube de Sinop; Associação Tendas Missões Assistenciais; Centro Acolhimento, Orientação e Proteção ao Adolescente (CAOPA); Associação Promotoras Legais Populares (PLPs); Associação Dos Deficientes Visuais E Amigos De Sinop (ADEVAS); Centro de Tradições Nordestinas Raízes do Sertão (CTN); Associação Casa di Maria; Associação de Amigos do Autista de Sinop (AMA) e Associação dos Deficientes Físicos de Sinop (ADEFIS).

Confira os pratos que cada entidade irá vender durante os dias 02 e 13 de setembro, do Festeja Sinop:

1 Centro Social Menino Jesus – Pão com linguiça e vinagrete;

2 Lions Clube e Leo Clube de Sinop – Churrasco do leão;

3 Rotary Clube de Sinop: Comida Brasileira, espetinhos;

4 Associação Tendas Missões Assistenciais: Mini salgados e pizza;

5 Centro Acolhimento, Orientação e Proteção ao Adolescente (CAOPA): Crepe Suíço e churros;

6 Associação Promotoras Legais Populares (PLPs): Eliane dos Santos: Hamburgueres;

7 Associação Dos Deficientes Visuais E Amigos De Sinop (ADEVAS): Pastel

8 Centro de Tradições Nordestinas Raízes do Sertão (CTN): Comida Nordestina;

9 Associação Casa di Maria: Dobradinha e Caldos

10 Associação de Amigos do Autista de Sinop (AMA): Cachorro quente e buraco quente;

11 Associação dos Deficientes Físicos de Sinop (ADEFIS): Pastel.

Fonte: Prefeitura de Sinop – MT