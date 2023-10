1ª Jornada da Imunização de Mato Grosso busca fortalecer ações para melhoria da cobertura vacinal

A Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT) deu início à 1ª Jornada da Imunização de Mato Grosso nesta segunda-feira (16.10), no Hotel Fazenda Mato Grosso, em Cuiabá. A abertura do evento contou com a presença do diretor do Programa Nacional de Imunizações (PNI) do Ministério da Saúde, Eder Gatti.

Entusiasta do PNI, que completou 50 anos em 2023, Eder agradeceu o convite do Governo de Mato Grosso e parabenizou a iniciativa de debater a temática da vacinação com todos os municípios do Estado.

“Quero agradecer pelo convite feito ao PNI para estarmos aqui prestigiando e contribuindo com as discussões. Nós temos um desafio muito grande para superar. Boa parte das doenças infecciosas e transmissíveis que foram controladas – algumas até eliminadas – podem voltar, causar epidemias e surtos, podem levar as nossas crianças a ter sequelas e, eventualmente, podem causar mortes. Nós precisamos superar esse momento de baixas coberturas vacinais”, disse.

Já o secretário de Estado de Saúde, Gilberto Figueiredo, destacou as diversas iniciativas do Governo no âmbito da imunização, como o programa Imuniza Mais MT, que premia as gestões municipais com melhores desempenhos nas coberturas vacinais.

“O Estado de Mato Grosso investe substancialmente na infraestrutura das unidades hospitalares e investir maciçamente na imunização também é uma forma de evitar que esses hospitais estejam superlotados. O Governo lançou o programa Imuniza Mais MT em 2021, em plena pandemia, porque naquele momento entendemos que precisávamos fortalecer as coberturas vacinais de todas as vacinas disponíveis”, reforçou Gilberto.

O Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE-MT), Guilherme Maluf, esteve na abertura do evento e reconheceu os esforços do Governo de Mato Grosso no processo de imunização da população.

“Quero parabenizar a SES pela iniciativa do evento de sensibilização, de motivação de algo tão importante como a imunização. Por muito tempo, o Brasil foi uma referência mundial através do PNI, que completa 50 anos neste ano, mas tivemos retrocessos, o que é inaceitável. Isso fez com que as instituições se unissem para enfrentar todas as dificuldades existentes nas políticas de imunização”, ponderou.

A secretária municipal de Saúde de Santa Rita do Trivelato e representante do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Mato Grosso (Cosems-MT), Tahis Cristina Pelisao, também elogiou a conduta do Estado no combate às baixas coberturas vacinais.

“Eu gostaria de agradecer o Governo de Mato Grosso, porque não é de hoje que o Estado investe na vacinação e ficamos muito alegres em ver que o Ministério da Saúde também investe nesta pauta. Agora a imunização vai brilhar”, concluiu a gestora.

Ainda compuseram a mesa o superintendente estadual do Ministério da Saúde em Mato Grosso, Altir Peruzzo, e a superintendente de Vigilância em Saúde da SES, Alessandra Moraes.

O evento

A 1ª Jornada Estadual de Imunização ocorre nesta segunda e terça-feira (16 e 17.10) no Hotel Fazenda Mato Grosso, em Cuiabá. O objetivo do evento é fortalecer as ações de vacinação em Mato Grosso com foco na melhoria da cobertura vacinal.

Participam do encontro cerca de 150 por profissionais da saúde que atuam na área de vacinação, além do público em geral interessados na temática.