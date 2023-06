1º Concurso de Desenho do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil integra programação do mês de junho da Assistência Social

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e da Pessoa com Deficiência, realiza o 1º Concurso de Desenho do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil – PETI, Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SFCV e o Programa Siminina. A ação integra a programação alusiva ao Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil, celebrado em 12 de junho.

O concurso tem como principal objetivo convidar o público assistido pelos programas socioassistenciais da capital a refletirem sobre a temática do trabalho infantil de forma lúdica, participativa, dinâmica e contextualizada, bem como sensibilizar as famílias e a sociedade sobre a necessidade da prevenção e combate à exploração do trabalho de crianças e adolescentes.

Serão avaliados critérios como Criatividade; Originalidade; Comunicabilidade e fidelidade ao tema; Qualidade artística. O resultado será divulgado no dia 27 de junho e a entrega da premiação será logo em seguida, no dia 28. Serão desclassificados os desenhos que não abordarem a temática do trabalho infantil. Os prêmios serão entregues ao autor do trabalho, pessoalmente.

O período para produção dos desenhos e inscrições para garantir a participação no 1º Concurso de Redação será a partir das 8h da próxima segunda-feira (19) até as 17h do dia 21 (quarta-feira).

Cada unidade de Cras e Siminina pode inscrever até 6 (seis) desenhos, sendo 3 (três) de cada categoria. A ficha de inscrição e formulário de autorização de imagens deverão ser entregues juntamente com o desenho em tamanho A4, contendo identificação do participante e da unidade no verso. Encerrado o prazo das inscrições, os desenhos inscritos devem ser encaminhados pela coordenação da unidade para a sede da Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e da Pessoa com Deficiência, na Coordenadoria de Proteção Social Básica para a Comissão Organizadora do Concurso, no dia 22 de junho, no período entre 08h e 17h.

Podem participar as crianças participantes do SCFV, com idade entre 06 e 12 anos; Adolescentes participantes do SCFV, com idade entre 13 e 17 anos; Crianças participantes do Programa Siminina, com idade entre 06 e 12 anos e Adolescentes participantes do Programa Siminina, com idade entre 13 e 15 anos. Os trabalhos inscritos no concurso devem abordar obrigatoriamente a temática Trabalho Infantil, conforme categoria de faixa etária respectiva ao grupo, sob pena de eliminação do concurso.

Cada participante poderá concorrer com apenas 01 (um) desenho. O desenho deverá ser feito em uma única folha de papel OPALINE BRANCO A4 120g/m². Para participar da competição, o desenho deve ser elaborado com técnica livre e manual, não podendo ser impresso. O desenho deverá ser inédito e individualmente produzido pelo (a) participante, sem o auxílio de terceiros. Fica proibido apresentar desenho com conteúdo discriminatório ou preconceituoso e/ou de estereótipo, cabendo à comissão organizadora definir trabalhos inapropriados para a competição.

A produção do desenho deve ser acompanhada pela equipe do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e Programa Siminina das unidades de Cuiabá. O desenho não poderá ser emoldurado, dobrado ou enrolado, de forma a não danificar a obra. Os desenhos serão avaliados por uma comissão julgadora.

Clique no anexo para visualizar o edital na íntegra:

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT