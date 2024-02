1º encontro Adora Sinop terá shows nacionais com Cassiane e Clayton Queiroz: Evento começa nesta sexta (9)

O sonho da casa própria está se tornando realidade para várias famílias sinopenses, que estão na fase de mudança para suas novas moradias no Residencial Nico Baracat. Ontem (06), o prefeito Roberto Dorner esteve no empreendimento para acompanhar mais um dia do processo, conversar com a população sobre as demandas do local e verificar os atendimentos que estão sendo prestados pelas equipes da Prefeitura de Sinop no ponto de apoio que foi implantado pela Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Habitação com objetivo de dar suporte à população.

A primeira-dama e secretária de Assistência Social, Scheila Pedroso, detalhou o acompanhamento que o Executivo Municipal está fazendo neste processo. “A Assistência Social tem esse compromisso social com as famílias de acompanhamento. Então, nós iniciamos o trabalho junto com a empresa contratada seis meses antes da mudança, preparando as famílias para esse processo, orientando onde elas deveriam buscar ligação de água, de energia, as documentações. E, no pós-mudança, nós estamos aqui acompanhando também. Com o decorrer desse processo, nós notificamos algumas situações e resolvemos manter um plantão social aqui. Instalamos a nossa tenda para auxiliar e orientar essas famílias”, explicou, acrescentando que Caixa Econômica Federal também foi notificada em relação às situações registradas no empreendimento.

“Essa é uma construção que ficou muitos anos parada, então, naturalmente, tem algum problema de canos ressequidos, mal colocados, alguém bateu, então quando solta a água, acontece o que está acontecendo. Mas, nós estamos aqui para resolver o problema. Essa é a nossa obrigação, da Assistência Social, de acompanhar todo esse trabalho. Nós estamos trabalhando, fazendo alguns ajustes e ajudando a própria empresa [responsável pelo empreendimento] a resolver esse problema que está existindo aqui”, destacou o prefeito Roberto Dorner.

A visita ao empreendimento também foi acompanhada pelos membros da Câmara de Vereadores de Sinop. “A gente viu que, após a entrega, surgiram alguns problemas que foram relatados na mídia social mas, viemos aqui constatar, em parceria com a Prefeitura, que a Secretaria de Assistência Social fez o que tinha que ser feito, foi repassada todas as informações com a população. A gente sabe que são muitas famílias […]. Tranquilizar os moradores que não estão desassistidos, a Secretaria de Assistência está aqui, a empresa está aqui para atender e fazer reparos que forem necessários, a Águas de Sinop, parceira que também presente aqui no local. Então, todos os órgãos envolvidos estão à disposição de quem está recebendo esse apartamento para que possa estar morando com o maior conforto possível”, disse o presidente do Legislativo, Paulinho Abreu, na oportunidade. Os vereadores Célio Garcia, Lucinei, Ademir de Bortoli, Celsinho do Sopão e Allan Marca também participaram da visitação.

PONTO DE APOIO

Um ponto de atendimento foi implantado no condomínio para dar o suporte necessário aos moradores, esclarecendo dúvidas, atualizando cadastro, orientado sobre as solicitações de reparos nos apartamentos e ligamento dos serviços de água e energia. O plantão social tem como objetivo oferecer às famílias do Nico Baracat a assistência que precisam durante o processo de mudança para o novo lar. A equipe atuante no local estará à disposição dos moradores pelos próximos dias, ouvindo as demandas, prestando atendimentos da Habitação e Cadastro Único, bem como direcionando as famílias a procurarem os demais serviços que forem necessários. As mudanças começaram na última sexta (2) e devem continuar até o fim desta semana, na sexta-feira (9).

Fonte: Prefeitura de Sinop – MT