1º Grau: coordenador apresenta funções da Corregedoria a novos servidores da CPE

Dando continuidade à apresentação de todo o Poder Judiciário de Mato Grosso aos 25 novos servidores que participam da capacitação promovida pela Escola dos Servidores, na tarde da terça-feira (12 de agosto), o coordenador da Corregedoria-Geral da Justiça (CGJ), João Gualberto Nogueira Neto, traçou um panorama sobre as atividades da Corregedoria, detalhando a estrutura, identidade organizacional e principais frentes de atuação da CGJ.

Para ele, além do conteúdo técnico, o momento também é de integração. “Mais importante do que a capacitação é o acolhimento que estamos proporcionando. Precisamos estabelecer uma sensação de pertencimento. Se o colaborador está engajado e entendendo o que faz, quem ganha é a sociedade, que recebe um serviço com mais qualidade”, destacou.

Durante sua apresentação, João Gualberto Neto explicou que a Corregedoria-Geral da Justiça é composta pelo corregedor-geral, desembargador José Luiz Leite Lindote, auxiliado por quatro juízes auxiliares: Anna Paula Gomes de Freitas, Myrian Pavan Schenkel, João Filho de Almeida Portela e Jorge Alexandre Martins Ferreira, que coordena a CPE.

A estrutura conta ainda com quatro departamentos: Departamento Judiciário Administrativo (DJA), Departamento de Apoio aos Juizados Especiais (DAJE), Departamento de Aprimoramento da 1ª Instância (DAPI) e Departamento do Foro Extrajudicial (DFE), a Comissão Estadual Judiciária de Adoção de Mato Grosso (CEJA) e a coordenadoria administrativa. A atuação da CGJ se dá no Primeiro Grau de jurisdição em 339 unidades jurisdicionais de 79 comarcas do Estado, além da fiscalização de 164 cartórios extrajudiciais.

A maioria dos participantes da capacitação irá atuar na Central de Processamento Eletrônico (CPE), unidade vinculada à Corregedoria e que ganhou reforço com uma nova estrutura, que foi regulamentada pela Lei nº 12.957, de 11 de julho de 2025. Agora a Central conta com 1 gestor administrativo, 5 gestores judiciários, 3 gestores de distribuição, 40 analistas judiciários e 50 assessores de gabinete I. Criada em 2020, inicialmente vinculada à Comarca de Cuiabá, a Central apoia unidades judiciais em diversas áreas, como expedição de Requisições de Pequeno Valor (RPVs) e precatórios, suporte ao Núcleo de Justiça 4.0 – Núcleo de Execução Fiscal e atendimento a 50 unidades cíveis e criminais.

A CPE também é parceira do Programa Mais Júri, auxiliando na realização de sessões do Tribunal do Júri em Cuiabá e no interior. Entre 2 de outubro de 2023 e 31 de julho de 2025, foram mais de 485 mil movimentações, 766 mil tarefas processuais e suporte a 362 sessões apenas na Capital.

Para a nova servidora Thais Dantas, que iniciou no Poder Judiciário como estagiária e depois atuou como assessora de magistrado, a capacitação é fundamental. “A preparação que estamos recebendo é muito importante para iniciarmos as atividades com segurança e qualidade”, afirmou.

A abertura da capacitação contou com a presença do presidente do Tribunal de Justiça, desembargador José Zuquim Nogueira, e do corregedor-geral, além do diretor-geral do TJMT, Flávio de Paiva Pinto.

Antes da apresentação da CGJ, os novos servidores conheceram a estrutura da Coordenadoria de Planejamento (COPLAN). A capacitação se estende até o dia 20 de agosto e inclui apresentações institucionais, treinamentos práticos nos sistemas judiciais e módulos sobre direitos e deveres, com participação de magistrados, gestores e especialistas em cada área.

