1º Grau: coordenador apresenta funções da Corregedoria a novos servidores da CPE
Para ele, além do conteúdo técnico, o momento também é de integração. “Mais importante do que a capacitação é o acolhimento que estamos proporcionando. Precisamos estabelecer uma sensação de pertencimento. Se o colaborador está engajado e entendendo o que faz, quem ganha é a sociedade, que recebe um serviço com mais qualidade”, destacou.
Durante sua apresentação, João Gualberto Neto explicou que a Corregedoria-Geral da Justiça é composta pelo corregedor-geral, desembargador José Luiz Leite Lindote, auxiliado por quatro juízes auxiliares: Anna Paula Gomes de Freitas, Myrian Pavan Schenkel, João Filho de Almeida Portela e Jorge Alexandre Martins Ferreira, que coordena a CPE.
A estrutura conta ainda com quatro departamentos: Departamento Judiciário Administrativo (DJA), Departamento de Apoio aos Juizados Especiais (DAJE), Departamento de Aprimoramento da 1ª Instância (DAPI) e Departamento do Foro Extrajudicial (DFE), a Comissão Estadual Judiciária de Adoção de Mato Grosso (CEJA) e a coordenadoria administrativa. A atuação da CGJ se dá no Primeiro Grau de jurisdição em 339 unidades jurisdicionais de 79 comarcas do Estado, além da fiscalização de 164 cartórios extrajudiciais.
A maioria dos participantes da capacitação irá atuar na Central de Processamento Eletrônico (CPE), unidade vinculada à Corregedoria e que ganhou reforço com uma nova estrutura, que foi regulamentada pela Lei nº 12.957, de 11 de julho de 2025. Agora a Central conta com 1 gestor administrativo, 5 gestores judiciários, 3 gestores de distribuição, 40 analistas judiciários e 50 assessores de gabinete I. Criada em 2020, inicialmente vinculada à Comarca de Cuiabá, a Central apoia unidades judiciais em diversas áreas, como expedição de Requisições de Pequeno Valor (RPVs) e precatórios, suporte ao Núcleo de Justiça 4.0 – Núcleo de Execução Fiscal e atendimento a 50 unidades cíveis e criminais.
A CPE também é parceira do Programa Mais Júri, auxiliando na realização de sessões do Tribunal do Júri em Cuiabá e no interior. Entre 2 de outubro de 2023 e 31 de julho de 2025, foram mais de 485 mil movimentações, 766 mil tarefas processuais e suporte a 362 sessões apenas na Capital.
Para a nova servidora Thais Dantas, que iniciou no Poder Judiciário como estagiária e depois atuou como assessora de magistrado, a capacitação é fundamental. “A preparação que estamos recebendo é muito importante para iniciarmos as atividades com segurança e qualidade”, afirmou.
A abertura da capacitação contou com a presença do presidente do Tribunal de Justiça, desembargador José Zuquim Nogueira, e do corregedor-geral, além do diretor-geral do TJMT, Flávio de Paiva Pinto.
Antes da apresentação da CGJ, os novos servidores conheceram a estrutura da Coordenadoria de Planejamento (COPLAN). A capacitação se estende até o dia 20 de agosto e inclui apresentações institucionais, treinamentos práticos nos sistemas judiciais e módulos sobre direitos e deveres, com participação de magistrados, gestores e especialistas em cada área.
Nota de falecimento – Desembargador aposentado Raul Bezerra
O Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT) informa, com profundo pesar, o falecimento do desembargador aposentado Raul Bezerra, aos 102 anos de idade, ocorrido na segunda-feira (12 de agosto).
Natural de Lavras da Mangabeira (CE), Raul Bezerra nasceu em 21 de abril de 1923. Tomou posse como juiz substituto em 1953 e permaneceu nos quadros da magistratura mato-grossense até 1976, quando se aposentou como desembargador.
Era viúvo e deixou uma filha, Ana Luiza Bezerra e um neto, Leonardo. O desembargador aposentado vivia no Rio de Janeiro (RJ), onde o corpo será velado e sepultado, nesta quarta-feira (13/08).
O presidente do TJMT, desembargador José Zuquim Nogueira, manifestou suas condolências aos familiares e amigos, rogando a Deus o conforto neste momento de dor e saudade.
Decisão judicial garante tratamento de R$ 90 mil pelo SUS a paciente com doença no pâncreas
Uma paciente diagnosticada com transtornos nas vias biliares e no pâncreas, cujo tratamento foi estimado em R$ 90 mil, garantiu na Justiça o direito de receber o atendimento médico pelo Sistema Único de Saúde (SUS). A decisão foi proferida pela Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT), que atribuiu ao Estado de Mato Grosso a responsabilidade inicial pelo custeio do tratamento, considerando a sua complexidade e custo. O Município de Sinop deverá arcar com a obrigação em caso de descumprimento por parte do Estado.
A relatora do processo, desembargadora Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, destacou que o direcionamento da obrigação está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), fixada no Tema 793, segundo a qual “os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras da repartição de competências”.
“Embora o Município tenha responsabilidade solidária na prestação de saúde, é razoável direcionar a obrigação ao Estado de Mato Grosso, primeiramente, visto que o tratamento almejado pode ser considerado de média/alta complexidade e de alto custo”, apontou a magistrada em seu voto.
Outro aspecto analisado foi a fixação dos honorários advocatícios. A sentença de Primeira Instância havia estipulado de R$ 9 mil, correspondente a 10% do valor da causa. No entanto, a relatora aplicou o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no Tema 1313, que determina que, em ações de saúde de saúde pública, os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, e não com base no valor da causa.
“Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC”, citou a relatora, conforme a tese vinculante aprovada pelo STJ em junho de 2025. Com base nisso, o valor da verba honorária foi reduzido para R$ 3 mil.
Processo nº 1009355-52.2024.8.11.0015
