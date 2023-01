1º Open Mato-Grossense de Capoeira será realizado nos dias 28 e 29 de janeiro

O Ginásio Aecim Tocantins, em Cuiabá, será palco do 1º Open Mato-Grossense de Capoeira. O evento ocorre nos dias 28 e 29 de janeiro, é realizado pelo Instituto Semente Brasil em parceria com a Federação Mato-Grossense de Capoeira (FMTC), e conta com o apoio da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT).

As inscrições e a participação no evento são gratuitas e podem ser feitas pelo link. O Open contará com diversas categorias de competição, entre elas Fraldinha, Mirim, Infantil, Infanto-Juvenil, Cadete, Adulto e Absoluto. Na categoria Absoluto haverá premiação para o melhor desempenho. Participantes que vierem do interior do estado terão alojamento.

A realização do evento é um desejo antigo dos mestres e praticantes da capoeira, e deve fazer parte da programação regular de eventos da Federação Mato-Grossense de Capoeira. Além disso, tem como proposta ser um meio de proporcionar inclusão social, interação e socialização entre os praticantes de capoeira e participantes do evento.

Fonte: GOV MT