Mauro Carvalho disse que a expectativa é atingir 70% dos votos na eleição do próximo dia 30

O ex-chefe da Casa Civil do governador Mauro Mendes (União Brasil), empresário Mauro Carvalho, um dos coordenadores da campanha do segundo turno do presidente Jair Bolsonaro (PL), em Mato Grosso, disse à imprensa na manhã desta quinta-feira (13), na sede do partido, que a expectativa do comitê suprapartidário é atingir 70% dos votos na eleição do próximo dia 30.

Por Flávio Garcia – “O empenho do governador, do senador Wellington, de todo o grupo que venceu a eleição em 2 de outubro, está em melhorar a performance do presidente Jair Bolsonaro no Estado, nossa meta é atingir no mínimo 70% dos votos em Mato Grosso. No primeiro turno, Bolsonaro conquistou 59,84% dos votos em Mato Grosso, ou seja 1.102.866 votos.

Conforme Mauro Carvalho, embora o grupo já esteja realizando ações em favor de Bolsonaro, a partir de agora os trabalhos serão incrementados para atingir a meta proposta. “Vamos trabalhar muito, unindo com os prefeitos, vereadores, com as lideranças comunitárias, atingindo todos os municípios do Estado”, destacou.

Mauro Carvalho disse que uma das propostas é buscar os votos de indecisos e de quem deixou de votar no primeiro turno. “Justamente isso, buscar os indecisos. Nós tivemos no primeiro turno 23% de abstenção, temos que trabalhar com essas pessoas, fazer elas irem às urnas para atingir nossa meta de 70%. Todos os partidos do arco de alianças foram convidados. O senador Wellington está cem por cento alinhado, vai estar junto com a coordenação do presidente Bolsonaro. Da bancada só não está junto conosco o Emanuelzinho e o senador Carlos Fávaro”.