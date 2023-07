21ª reunião da CCJR é realizada nesta quarta-feira (05)

A Associação Cultural da Comitiva “As Patroas de Mato Grosso” vai realizar a 4ª Cavalgada das Patroas de Mato Grosso, no próximo domingo (09.07), no Rancho Baitaca, no Cinturão Verde, em Cuiabá. A diretoria da entidade esteve na Câmara Municipal de Cuiabá para falar sobre o evento e divulgar os trabalhos realizados. O convite partiu do vereador Dídimo Vovô (PSB).

Criada em 21 de março de 2019, a Comitiva As Patroas de Mato Grosso nasceu com o intuito de reunir mulheres do agro e da roça para mostrar a cultura da cavalgada e do tropeirismo. Atualmente são 94 mulheres que fazem parte da associação.

O evento, no dia 09 de julho, será às 8 horas no Rancho Baitaca e com retorno ao meio-dia. Serão realizados shows e haverá uma praça de alimentação e estandes do agro mostrando como é a vida no campo.

“Temos um projeto de empoderar e trabalhar com as mulheres em situação de vulnerabilidade, mães solteiras, crianças especiais. Nossa intenção é trazer essas mulheres para um espaço e ajudá-las a vencer a depressão a partir de terapia com os animais, aprender a montar um cavalo, a participar de cavalgadas, fazer com que elas se sintam empoderadas”, disse a presidente da Associação Cultural da Comitiva “As Patroas de Mato Grosso”, Ionice Feliciano Ribeiro.



Para 2024, a vice-presidente da Comitiva “As Patroas”, Cristiane Haro, destacou que busca conseguir emendas e apoio para montar um centro de equoterapia.

“O projeto é sem fins lucrativos. Queremos mostrar a essas mulheres em situação de vulnerabilidade que elas não estão sozinhas. O campo, o animal de sela são formas da pessoa se curar e se libertar. Nossa intenção é dar acesso, dar base e reunindo todos numa sede própria”, comentou Cristiane, que é proprietária do Rancho Baitaca, que também é sede da comitiva.

O vereador Dídimo Vovô agradeceu a toda diretoria da comitiva pelo trabalho desenvolvido desde 2019.

“Há quatro anos elas estão nessa labuta levando o que é de importante para a população que é o tropeirismo. Muitas mulheres e crianças desconhecem o contato com os animais e essa raiz que elas querem passar”, disse o parlamentar.

Secom – Câmara Municipal de Cuiabá

Fonte: Câmara de Cuiabá – MT