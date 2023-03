Kalil Baracat concede passe livre aos estudantes de Várzea Grande

Várzea Grande resgatou um compromisso com sua população estudantil de forma definitiva ao implantar 100% de gratuidade para os alunos das redes públicas municipal, estadual e federal, bem como da rede privada.

Marianna Peres – “Me sinto envaidecido por ter somado esforços e empreendido ações para que este benefício que atende diretamente aos alunos e indiretamente a renda de milhares de famílias de nossa querida Várzea Grande. Agora é realidade! Atender aos que mais precisam e resgatar um compromisso de campanha demonstra nosso compromisso com a cidade e com sua gente”, acrescentou Kalil Baracat.

O prefeito acompanhado pelos secretários: de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana, Breno Gomes; de Educação, Silvio Fidélis; de Assuntos Estratégicos, Benedito Gonçalo de Figueiredo; de Governo; Ismael Alves e de Gestão Fazendária, Lucinéia dos Santos Ribeiro responsáveis pela implementação do benefício e por demais membros do seu staff, pelo presidente da Câmara Municipal, Pedro Paulo Tolares liderando a quase totalidade dos 21 parlamentares municipais entre outras autoridades, participaram da solenidade de implantação oficial do benefício que atende alunos das redes públicas (Município, Estado e Federal) bem como as estabelecimentos privados, desde que dentro de Várzea Grande.

A entrega simbólica de cartões de transporte que vão permitir a gratuidade da passagem em coletivos para estudantes que moram e estudam na cidade consolidou-se na solenidade de hoje (8). No entanto, Kalil Baracat frisou que o benefício concedido com recursos públicos só terá validade caso os estudantes tenham regularidade na frequência escolar, entre outras exigências legais. “Consolidamos o cumprimento de mais um compromisso de campanha, que era a implantação do passe livre aos alunos várzea-grandenses”, frisou Kalil Baracat.

Várzea Grande trabalha com a expectativa de superar 12 mil estudantes da rede pública municipal de ensino beneficiados com o passe livre, sem contar os estudantes das redes Estadual, Federal e dos estabelecimentos particulares. Com o passe livre, todos os alunos cadastrados no sistema da MTU têm assegurados o deslocamento de casa até a escola e vice e versa, de forma gratuita.

“Sabemos o quanto o custo da passagem de ônibus pesa no orçamento das famílias. O passe livre é uma conquista que derivou de um esforço mútuo dentro do Executivo, quanto do Legislativo Municipal. Com mais esse avanço da nossa gestão, vamos provando que cada centavo é revertido em melhorias para Várzea Grande. Implantar a gratuidade do transporte aos nossos alunos e estudantes demandou iniciativa, coragem, esforço, determinação e compromisso com o erário público. Vamos finalizar esses quatro anos com a realidade do passe livre e solucionando o problema da água em Várzea Grande”, declarou o prefeito, durante a entrega simbólica dos cartões.

Diversos alunos das redes públicas municipal e estadual participaram da solenidade e demonstraram sua satisfação com o benefício conquistado.

Reforçando a importância das parcerias, Kalil fez questão de dizer que tudo na sua gestão deriva de decisões e compromissos em conjunto, e o apoio da Câmara Municipal foi decisivo para que o passe livre fosse implantado já para o ano letivo de 2023. “É preciso estar desprendido de vaidades. Uma ação como essa (que implanta a gratuidade das passagens nos coletivos da cidade) é um ganho público, é um investimento e a crença no futuro das pessoas. Tem efeito cascata positivo sobre o orçamento familiar. Não bastasse tudo isso, a concretização do passe livre comprova que na área da educação estamos investindo em todas as frentes: obras físicas, materiais didáticos e lúdicos, capacitação, uniformes, emprego de tecnologias e tudo mais que a educação pública de Várzea Grande precisar para ganhar seu lugar de excelência. Investir em educação é investir em pessoas, na formação cidadã. É criar uma Várzea Grande desenvolvida e humana”.

O passe livre foi um projeto de Lei apresentado na Câmara Municipal, há quase 20 anos, de autoria do então vereador Charles Caetano Rosa – hoje secretário de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Turismo – como lembrou o presidente da Câmara Municipal, o vereador Pedro Paulo Tolares (Pedrinho). “O passe livre sempre foi defendido pela Casa e o prefeito Kalil colocou essa demanda no rol de prioridades de sua gestão e hoje é realidade. Espero que o benefício seja muito bem aproveitado pelos estudantes e que realmente faça diferença na educação e na vontade de estudar de cada um”.

Os ex-vereadores João Madureira e Aziza Baracat, apresentaram antes deste projeto de Lei que se efetivou, indicação para que o Executivo Municipal concedesse o benefício, mas ele sempre esbarrou na questão orçamentária e financeira de Várzea Grande.

O secretário de Assuntos Estratégicos, Benedito Gonçalo de Figueiredo (Dito Loro), fez questão de lembrar que o processo de implantação do passe livre aos estudantes é fruto de uma união de esforços entre várias secretarias municipais, bem como a Câmara de Vereadores. “Não tenho dúvida que a gratuidade é um grande benefício social para toda a população e que justamente pelo peso econômico-social-educacional, integrou os projetos de governo do prefeito Kalil Baracat, durante a campanha eleitoral, mas exigiu coragem para ser realidade”.

Para Silvana Almeida, mãe de aluna da rede municipal – que na solenidade representou outras mães – afirmou que era um momento de agradecer ao prefeito pela conquista. “Há pelo menos 20 anos tínhamos essa demanda. Pagar passagem de ônibus para nossos filhos custa muito e graças a Deus, o prefeito Kalil ouviu os clamores dos pais e teve a sensibilidade e hoje estamos aqui, recebendo o cartão transporte que confirmam a nova realidade de Várzea Grande”.

Fernanda Gabrieli, aluna do CAIC, estava entre os estudantes que recebeu o cartão das mãos do prefeito. “Nosso prefeito, obrigada por garantir nosso direito de ir e vir. É cuidando que se garante um futuro brilhante”, recitou a estudante.

Para a diretora do CAIC Jardim Alá, Selcilene Gonçalves, antes de qualquer benefício, o passe livre é um grande aliado contra a evasão escolar. “Sim, muitos alunos deixam de ir às aulas porque não têm dinheiro para a condução. A passagem de ônibus é um custo para os pais e estou orgulhosa em estar aqui participando desse momento proporcionado pela gestão do prefeito Kalil. Não tenham dúvidas de que a gratuidade não beneficia apenas os estudantes e suas famílias, ela garante um salto de qualidade na educação da nossa cidade, porque fortalece o ensino-aprendizagem”.

CADASTRAMENTO – O cadastramento dos estudantes deve ser feito nas unidades de atendimento da Associação Mato-grossense dos Transportes Urbanos (MTU). No mês passado, a Prefeitura de Várzea Grande e a MTU promoveram um grande mutirão de cadastramento no Ginásio Fiotão. Quem perdeu as datas dos atendimentos, deve procurar as sedes da MTU em Várzea Grande, dentro do Terminal André Maggi, ou em Cuiabá, na rua Joaquim Murtinho, cumprir as exigências legais e acessar o benefício.