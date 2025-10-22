22ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia em Mato Grosso tem programação até sexta-feira (24)

Começou, nesta quarta-feira (22.10), a 22ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT), considerado o maior evento de popularização da ciência de Mato Grosso. A programação conta com exposições científicas, palestras, premiações, entre outras atividades que estão ocorrendo no Centro de Eventos do Pantanal, em Cuiabá.

A abertura oficial do evento, promovido pela Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Seciteci), contou com a presença de autoridades, pesquisadores, professores, estudantes e representantes de instituições parceiras, que reafirmaram o compromisso com o avanço científico e tecnológico do estado.

Durante a manhã também foi realizada a Reunião do Conselho Estadual de Ciência e Tecnologia, que discutiu diretrizes e estratégias para o fortalecimento da área em Mato Grosso.

O secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, Allan Kardec, reforçou o seu compromisso com a oferta de educação pública. “O nosso interesse aqui são os alunos, especialmente aqueles filhos de trabalhadores e trabalhadoras que, assim como eu, encontraram na educação uma forma de melhorar a sua vida. É por isso que nós lutamos por uma educação pública de qualidade e inclusiva”, afirmou o secretário.

Em sua fala, Allan ainda disse que o Governo do Estado, em parceria com o Governo Federal, tem cada vez mais transformado a indústria mato-grossense. “E não existe indústria sem ciência e sem inovação”, completou.

A dirigente do escritório de Brasília e Centro-Oeste da Finep, Julieta Palmeira, celebrou o compromisso com desenvolvimento tecnológico e de inovação do Governo de Mato Grosso. A diretora que compôs o dispositivo de autoridade representando a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, também ressaltou que “fazer ciência é combater as fake news”, destacando além disso a importância da diversidade na área, celebrando de modo especial a presença das mulheres presentes no evento.

O presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Mato Grosso (Fapemat), Marcos de Sá, em uma fala direcionada aos alunos fez uma analogia sobre o potencial do Brasil ser mundialmente conhecido não só como o país do futebol, mas uma nação que realmente valoriza a ciência.

“Queremos ter novos Ronaldinhos, mas também queremos craques da ciência. É investir na inovação e na pesquisa que irá melhorar a qualidade de vida do brasileiro. E por isso que precisamos de mais eventos como este”, disse Marcos.

A reitora da Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat), Vera Maquêa, também direcionou a sua fala aos jovens estudantes. “Vocês não são só as pessoas do futuro, vocês são as pessoas do agora, que já estão transformando Mato Grosso através da ciência e tecnologia. E as nossas instituições do Estado estão abertas para acolher vocês e toda essa criatividade”, pontuou a Reitora.

A 22ª SNCT segue até sexta-feira, 24 de outubro, com entrada gratuita e atividades para todos os públicos, das 8h às 17h. Confira a programação completa, clicando aqui.

*Com supervisão de Beatriz Passos.

Fonte: Governo MT – MT