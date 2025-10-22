MATO GROSSO
22ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia em Mato Grosso tem programação até sexta-feira (24)
Começou, nesta quarta-feira (22.10), a 22ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT), considerado o maior evento de popularização da ciência de Mato Grosso. A programação conta com exposições científicas, palestras, premiações, entre outras atividades que estão ocorrendo no Centro de Eventos do Pantanal, em Cuiabá.
A abertura oficial do evento, promovido pela Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Seciteci), contou com a presença de autoridades, pesquisadores, professores, estudantes e representantes de instituições parceiras, que reafirmaram o compromisso com o avanço científico e tecnológico do estado.
Durante a manhã também foi realizada a Reunião do Conselho Estadual de Ciência e Tecnologia, que discutiu diretrizes e estratégias para o fortalecimento da área em Mato Grosso.
O secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, Allan Kardec, reforçou o seu compromisso com a oferta de educação pública. “O nosso interesse aqui são os alunos, especialmente aqueles filhos de trabalhadores e trabalhadoras que, assim como eu, encontraram na educação uma forma de melhorar a sua vida. É por isso que nós lutamos por uma educação pública de qualidade e inclusiva”, afirmou o secretário.
Em sua fala, Allan ainda disse que o Governo do Estado, em parceria com o Governo Federal, tem cada vez mais transformado a indústria mato-grossense. “E não existe indústria sem ciência e sem inovação”, completou.
A dirigente do escritório de Brasília e Centro-Oeste da Finep, Julieta Palmeira, celebrou o compromisso com desenvolvimento tecnológico e de inovação do Governo de Mato Grosso. A diretora que compôs o dispositivo de autoridade representando a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, também ressaltou que “fazer ciência é combater as fake news”, destacando além disso a importância da diversidade na área, celebrando de modo especial a presença das mulheres presentes no evento.
O presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Mato Grosso (Fapemat), Marcos de Sá, em uma fala direcionada aos alunos fez uma analogia sobre o potencial do Brasil ser mundialmente conhecido não só como o país do futebol, mas uma nação que realmente valoriza a ciência.
“Queremos ter novos Ronaldinhos, mas também queremos craques da ciência. É investir na inovação e na pesquisa que irá melhorar a qualidade de vida do brasileiro. E por isso que precisamos de mais eventos como este”, disse Marcos.
A reitora da Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat), Vera Maquêa, também direcionou a sua fala aos jovens estudantes. “Vocês não são só as pessoas do futuro, vocês são as pessoas do agora, que já estão transformando Mato Grosso através da ciência e tecnologia. E as nossas instituições do Estado estão abertas para acolher vocês e toda essa criatividade”, pontuou a Reitora.
A 22ª SNCT segue até sexta-feira, 24 de outubro, com entrada gratuita e atividades para todos os públicos, das 8h às 17h. Confira a programação completa, clicando aqui.
*Com supervisão de Beatriz Passos.
Fonte: Governo MT – MT
Polícia Civil cumpre cinco mandados de prisão de suspeitos envolvidos com o crime organizado em Tabaporã
A Polícia Civil de Mato Grosso deflagrou, entre os dias 9 e 21 de outubro, a Operação Impulsum em Tabaporã, com o objetivo de combater o crime organizado na cidade. Nesse período, foram cumpridos cinco mandados de prisão, culminando na detenção de três suspeitos. Outros dois já se encontravam presos.
Os mandados de prisão preventiva foram expedidos pela Vara Criminal Especializada em Organização Criminosa de Cuiabá.
A ação da Delegacia de Tabaporã foi proveniente de investigações policiais realizadas pela unidade. Os investigados eram monitorados pela equipe de investigação nas cidades de Tabaporã e Sinop.
Na primeira fase, dois investigados foram localizados em Tabaporã e presos preventivamente. Já na segunda fase da operação, deflagrada nesta terça-feira (21.10), mais um investigado foi preso, dessa vez na cidade de Sinop.
Outros dois investigados, que tiveram mandado de prisão decretado pela Justiça, haviam sido presos antes da deflagração da operação.
A partir de agora, os suspeitos ficarão à disposição da Justiça.
Fonte: Governo MT – MT
Sedec, AZPEC e Instituto Cordemat promovem 1º Seminário ZPE de Cáceres antes da inauguração oficial
A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sedec), a Administradora da Zona de Processamento de Exportação de Cáceres (AZPEC) e o Instituto Cordemato promovem, nesta quinta-feira (23.10), o 1º Seminário ZPE de Cáceres, evento que antecede a inauguração oficial da Zona de Processamento de Exportação (ZPE), marcada para esta sexta-feira (24.10), no sudoeste de Mato Grosso.
O seminário tem como objetivo apresentar o funcionamento do modelo de ZPE e os potenciais de negócios voltados para a exportação, reunindo empresários, gestores públicos e investidores interessados em conhecer as vantagens competitivas do novo distrito industrial.
Entre os palestrantes confirmados, estão o presidente da Associação Brasileira de Zonas de Processamento de Exportação (ABRAZPE), Helson Cavalcante Braga, e o CEO da ZPE Ceará, que também é presidente do Conselho de Administração da Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará (ADECE), Fábio Feijó.
Além das apresentações técnicas, o evento promoverá espaços de networking estratégico, permitindo a troca de experiências entre empresas, instituições e representantes do poder público. O credenciamento é gratuito e pode ser feito pelo site zpe.cordemato.org.br.
Para o diretor-presidente da AZPEC, Aécio Rodrigues, a realização deste seminário simboliza um marco na história de Cáceres e Mato Grosso.
“Depois de décadas de trabalho, a ZPE deixa de ser um sonho e passa a ser uma realidade concreta, capaz de transformar a base econômica da nossa região. Este é um espaço pensado para gerar oportunidades, atrair investimentos e fortalecer a presença de Mato Grosso no cenário internacional. A partir daqui, empresários, instituições e o poder público passam a caminhar com um objetivo comum: fazer de Cáceres uma referência nacional em industrialização voltada à exportação”, apontou.
Segundo o presidente da ABRAZPE, Helson Braga, o início das operações da ZPE marca um novo ciclo de industrialização para o Estado.
“A inauguração da ZPE de Cáceres será um divisor de águas para Mato Grosso. É uma construção coletiva que transforma regiões, gera empregos e coloca o Estado no jogo do comércio internacional”, afirmou.
Com área total de 240 hectares e infraestrutura alfandegada reconhecida pela Receita Federal, a ZPE de Cáceres oferecerá incentivos fiscais, cambiais e administrativos que reduzem custos operacionais e ampliam a competitividade das indústrias exportadoras. O complexo está conectado aos principais corredores logísticos do Estado e deve consolidar Cáceres como um novo hub de exportação e desenvolvimento regional.
Fonte: Governo MT – MT
