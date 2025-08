271 militares participam de concurso para ingresso no Quadro de Oficiais Complementares da PM

Policiais militares prenderam em flagrante três homens, entre 18 e 20 anos, suspeitos do homicídio que vitimou João Vitor Ortega de Oliveira Vila, de 22 anos, na tarde de sábado (2.8), em Cáceres. Com os suspeitos, foram apreendidas três armas de fogo e um veículo roubado foi recuperado. Os três, que são membros de uma facção criminosa, foram capturados menos de duas horas depois do crime.

De acordo com o boletim de ocorrência, as equipes policiais receberam a informação de uma ocorrência envolvendo um homicídio em uma residência no bairro Marajoara.

No local, uma testemunha relatou que cinco homens invadiram a residência e efetuaram diversos disparos contra a vítima, que conseguiu fugir para a casa vizinha. O jovem não resistiu aos ferimentos e morreu.

Diante das informações, os policiais iniciaram as diligências para a captura dos suspeitos, com base nas características repassadas. Durante as buscas, a equipe recebeu uma denúncia anônima de que os integrantes da facção estariam em uma residência no bairro Jardim Guanabara.

No endereço, os suspeitos fugiram ao ver a presença policial. A equipe de policiais iniciou a perseguição, realizando um cerco para deter os homens. Os policiais localizaram três suspeitos.

Durante a abordagem, os suspeitos confirmaram à PM a participação no homicídio e disseram desconhecer os outros envolvidos. Eles ressaltaram ainda que vieram de Rondonópolis para cometer o crime na cidade.

Em buscas na residência, localizou-se uma pistola de calibre .40 e dois carregadores com nove munições do mesmo calibre, além de dois revólveres de calibre .38, com 14 munições, escondidas em um saco de lixo. O veículo Gol utilizado tinha registro de roubo ocorrido em Cuiabá.

Diante dos fatos, os suspeitos foram encaminhados para a delegacia, com o material apreendido, para as providências que o caso requer. As buscas continuam pelos outros suspeitos envolvidos.

Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.

Fonte: PM MT – MT