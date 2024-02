Botelho será o candidato do União Brasil para prefeitura de Cuiabá

O presidente do União Brasil em Mato Grosso, Mauro Mendes, escolheu o deputado Eduardo Botelho para concorrer a Prefeitura de Cuiabá nas eleições deste ano.

É o fim da batalha com Fábio Garcia, deputado federal licenciado e secretário-chefe da Casa Civil, pelo direito de ser o candidato do partido.

“Botelho assumiu compromisso de fazer uma gestão com perfil técnico, semelhante a que fazemos no Governo de Mato Grosso, por reconhecer ser este o ÚNICO caminho para resgatar a nossa Capital do caos que se encontra: atolada em dívidas, escândalos de corrupção com 19 operações policiais, ruas cheias de buracos e com péssimos serviços à população. Com a unidade de um grupo que consertou Mato Grosso a partir de 2019, buscaremos, com trabalho, seriedade e fé em Deus, vencer as eleições e JUNTOS CONSERTAR CUIABÁ”, disse o governador, em nota oficial assinada e publicada nas redes sociais do partido.

Mauro Mendes fez ressalvas ao perfil de Fábio Garcia e que através de serviços, poderá continuar a contribuir por Mato Grosso. “O Deputado Federal Fábio Garcia é jovem, talentoso e representa uma das mais expressivas lideranças do nosso Estado. E foi convidado por mim a continuar, em definitivo, no comando da Casa Civil do Governo, onde poderá seguir contribuindo com Mato Grosso e Cuiabá”, argumenta.

A nota destaca que que a decisão foi tomada em conjunto “após ouvir diversas lideranças do União Brasil e outros parceiros políticos, definimos o Deputado Estadual Eduardo Botelho como o candidato do partido nas Eleições de 2024 na cidade de Cuiabá”.