2ª etapa do projeto oferta curso de informática para reeducandos em VG

A partir desta semana, 10 reeducandos do Centro de Ressocialização Industrial Ahmenon Lemos Dantas, no município de Várzea Grande, terão aulas de informática duas vezes por semana, no período matutino e vespertino. A qualificação é resultado do projeto Reconstruindo Sonhos, desenvolvido pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em parceria com várias instituições.

O grupo de participantes concluiu a primeira etapa do projeto no segundo semestre do ano passado. Na primeira fase eles tiveram 12 encontros, que abordaram temas como valores, humanização e espiritualidade, relações interpessoais, família, comunicação, trabalho, perspectiva de futuro, planejamento, entre outros.

G.A, 27 anos, é um dos participantes. Ele conta que está preso há oito meses e foi condenado a quase sete anos de prisão por tráfico. Animado com o início do curso, o jovem revela que além de ser uma oportunidade de aprendizagem, os encontros possibilitam pensar em outras coisas. Quando questionado sobre a primeira fase do projeto, o reeducando foi enfático: “Mudou meu modo de pensar em relação à vida, sobre o que vou fazer quando sair daqui”.

Na abertura do curso, a coordenadora do projeto, promotora de Justiça Josane de Fátima de Carvalho Guariente, destacou a importância do papel das pessoas que integram as instituições em proporcionar melhorias nas vidas daqueles que precisam de auxílio. “Cada um de nós que possuímos uma função, que temos um cargo público, temos que fazer sempre o nosso melhor, indo além do que se espera. O objetivo da nossa existência é pensar no próximo, como podemos implementar melhorias na vida das pessoas”, destacou a promotora de Justiça.

A oferta do curso de informática, segundo ela, foi viabilizada em parceria com a Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Seciteci). As aulas serão ministradas com equipamentos recuperados pelo projeto Recytec. “Estamos muito felizes em estar aqui, levando esperança e oportunidade dentro de um sistema que precisa do apoio de todos”, destacou o secretário adjunto de Educação Profissional e Superior da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Seciteci), Dimorvan Alencar Brscancim.

O programa Recytec é uma parceria entre o Governo do Estado de Mato Grosso, por intermédio da Seciteci, com a organização da sociedade civil “Programando o Futuro”, que prevê a coleta e reciclagem de eletrônicos para a população, cursos e oficinas gratuitos nas áreas de tecnologia e sustentabilidade, doações de computadores para instituições, entre outras atividades. O trabalho busca transformar lixo eletrônico em oportunidades sustentáveis.

Os cidadãos e empresas que quiserem descartar e reciclar corretamente seus eletrônicos já podem usufruir dos serviços gratuitos do projeto, fazendo solicitações diretamente através do WhatsApp, pelo número: Whatsapp: (65) 99229-2675.

Parcerias – O Reconstruindo Sonhos conta ainda com o envolvimento da Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária (SAAP), Defensoria Pública, Ordem dos Advogados do Brasil (Seccional MT), Instituto Ação Pela Paz, Fundação Nova Chance, Nova Acrópole Cuiabá e Concep de Cuiabá.

O projeto integra o rol de iniciativas estratégicas do Ministério Público do Estado de Mato Grosso e busca fortalecer a reinserção social das pessoas em privação de liberdade e a redução da reincidência criminal por meio de duas fases: a de ampliação da compreensão do sentido da vida e a de qualificação e habilitação profissional para o mercado de trabalho.

Fonte: MP MT