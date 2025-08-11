CIDADES
2ª Romaria nas Águas do Rio Teles Pires abre as comemorações do Festeja
A programação terá início às 5h, com a abertura dos portões e a descida das embarcações a partir da Ponte da MT-220, em ambas as extremidades. Às 7h, será dada a largada oficial da Romaria, que seguirá até a Praia do Cortado. No local, os participantes serão recepcionados com uma missa campal presidida pelo bispo diocesano, Dom Canísio Klaus.
A Marinha do Brasil acompanhará todo o trajeto, garantindo a segurança da navegação e reforçando a importância do cumprimento das normas: Uso obrigatório de coletes salva-vidas homologados para todos os tripulantes; carteira de Arrais amador para o piloto da embarcação; documento de registro da embarcação junto à Capitania dos Portos; velocidade máxima de 10 km/h durante o percurso; distância mínima de segurança entre embarcações; planejamento de combustível suficiente para todo o trajeto, que terá duração aproximada de duas horas.
Para a diretora de Turismo de Sinop, Leidiane Viegas, a Romaria nas Águas é também um importante vetor para o fortalecimento do setor turístico local. “O turismo religioso movimenta a economia, atrai visitantes de outros municípios e estados, valoriza nossa cultura e ainda estimula o sentimento de pertencimento na comunidade. Ao promovermos a Romaria nas Águas, estamos, não apenas, celebrando a fé, mas também fomentando o desenvolvimento econômico e social de Sinop”, destacou.
Para participar da Romaria é necessário efetuar um credenciamento da embarcação, que pode ser de forma on-line, no site da Prefeitura de Sinop: (https://www.sinop.mt.gov.br/portal/paginas-dinamicas-categoria/26/–romaria-nas-aguas-do-rio-teles-pires-2025)
ou presencialmente na Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo, na av dos Flamboyants, esquina com Av das Acácias, anexo administrativo do Jardim Botânico, das 7h às 13h. Informações podem ser obtidas através do contato da diretoria de turismo, no 66 9.9995-4297.
Em 2024, mais de 100 embarcações participaram da Romaria e mais de mil pessoas acompanharam a celebração na praia. Além de seu significado religioso, o evento destaca a beleza natural do Rio Teles Pires e reforça a importância da preservação ambiental dessa riqueza para as futuras gerações.
Fonte: Prefeitura de Sinop – MT
Sinop abre inscrições para a 5ª edição do Torneio de Pesca com Iscas Artificiais
Com mais de R$ 100 mil em prêmios, a competição oferece disputas nas categorias barcos e caiaques, além da eleição do Rei do Rio e da Rainha do Rio.
Premiações – Categoria Barco
- 1º lugar: R$ 20 mil + motor 15 hp;
- 2º lugar: R$ 12 mil;
- 3º lugar: R$ 9 mil;
- 4º lugar: R$ 6 mil;
- 5º lugar: R$ 4 mil;
- 6º ao 10º lugar: R$ 1 mil cada.
Premiações – Categoria Caiaque
1º lugar: R$ 12 mil + caiaque;
2º lugar: R$ 8 mil;
3º lugar: R$ 6 mil;
4º lugar: R$ 4 mil;
5º lugar: R$ 3 mil;
6º ao 10º lugar: R$ 1 mil cada.
O pescador e a pescadora que capturar o exemplar de maior pontuação será premiado com o troféu Rei e Rainha do Rio e receberão R$ 3 mil cada. Além disso, será sorteado entre todos os participantes um barco de alumínio de 5,5 metros.
Inscrições
As inscrições podem ser feitas presencialmente na Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo ou pelo site oficial da Prefeitura (https://www.sinop.mt.gov.br/portal/paginas-dinamicas-categoria/25/5-edicao-do-torneio-de-pesca) até 31 de agosto. O valor é de R$ 150,00 por equipe na categoria barcos e R$ 80,00 para a categoria caiaque. Mais informações pelo telefone (66) 9 9995-4297.
Para a diretora de Turismo de Sinop, Leidiane Viegas, o evento é estratégico para o fortalecimento do turismo local. “Nosso desejo é incentivar a prática da pesca esportiva no Rio Teles Pires, promover o lazer e a integração dos praticantes, desenvolver a consciência da preservação ambiental e combater ações predatórias contra a ictiofauna, por meio do conhecimento e da prática das leis de pesca. Ao atrair competidores e visitantes, movimentamos a economia e evidenciamos Sinop como destino turístico de destaque na pesca esportiva”.
Fonte: Prefeitura de Sinop – MT
Sinop 51 anos: “a população merece comemorar”, destaca prefeito Roberto Dorner
Dorner reforçou ainda que o Festeja Sinop não tem impacto apenas local. “Quando se realiza um festejo dessa magnitude, ele não é visto apenas por Sinop, mas por todo o Mato Grosso e até pelo Brasil, mostrando a pujança da nossa cidade. Isso aqui nada mais é também que uma propaganda da nossa cidade, mostrando o potencial de Sinop, mostrando tudo que nós fizemos e que estamos fazendo para o Brasil e para o mundo”, concluiu.
A programação do Festeja Sinop foi lançado, na última semana, pelo prefeito Roberto Dorner. Para esta edição, o evento contará com cinco shows nacionais no Estádio Massami Uriú (Gigante do Norte): Padre Reginaldo Manzotti (show católico), no dia 31 de agosto; Frank Aguiar e, Marcos e Belutti, no dia 06 de setembro; Léo Santana, no dia 12 e, Israel Salazar (show evangélico), no dia 13.
Na praia do Cortado, haverá o show regional da Banda Fissura (Cuiabá), no dia 07 e, o show nacional de Matheus Fernandes, no dia 14, ambos integrando a programação do Festival de Praia. Já a Banda Metrô (São Paulo), tocará no Baile da Cidade dia 13.
Além das atrações artísticas, o Festeja também contará com Romaria Náutica (31/08), o tradicional Jogos Olímpicos, Torneio de Pesca (06), desfile cívico (07) e Marcha para Jesus (13).
Fonte: Prefeitura de Sinop – MT
