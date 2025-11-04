32ª Zona Eleitoral programa 21 mutirões para Cláudia, Marcelândia e União do Sul com foco na biometria

O cartório da 32ª Zona Eleitoral, com sede em Cláudia (distante 580 km de Cuiabá), realiza uma série de mutirões eleitorais no município, em União do Sul e em Marcelândia, com a finalidade de aumentar a cobertura biométrica nesses colégios eleitorais. O calendário prevê 21 mutirões nos três municípios, sendo que alguns já foram realizados.

Além da biometria, serão oferecidos serviços de alistamento eleitoral (primeiro título), revisão de dados cadastrais, transferência de domicílio, emissão de segunda via e guia para recolhimento de multa eleitoral.

Para atender à população eleitora, a Justiça levará toda a estrutura necessária para o atendimento dos eleitores, com conforto e comodidade, em número adequado de servidores e kits biométricos. Cada kit é composto por computador portátil, scanner para coleta da biometria, câmera digital, pad para assinatura e case para transporte e ambientação dos equipamentos. Os kits são padronizados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O mutirão é um reforço à campanha Biometria 100%, por meio da qual o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT) busca ampliar o cadastramento biométrico para, no mínimo, 98% do eleitorado estadual em 2025. Até o momento, dez municípios já conseguiram atingir essa meta: Araguainha, Ponte Branca, Vale de São Domingos, Indiavaí, Planalto da Serra, Ribeirãozinho, Torixoréu, Araguaiana, Jangada e Alto Araguaia.

De acordo com a servidora do cartório da 32ª Zona Eleitoral, Huânia Santos Henkel, apesar dos índices diferentes de cobertura biométrica, ainda há eleitores e eleitoras que não realizaram a coleta nas zonas urbana e rural. “A gente já identificou baixa adesão em mutirões rurais, acreditando que a razão do problema era a distância ou dificuldade de deslocamento. Contamos com a sensibilização das pessoas para entender que a biometria é uma forma segura e confiável de identificação, que dá mais agilidade e rapidez no dia da votação”, avalia.

Panorama eleitoral

Cláudia possui um índice de 96,62%, o que representa um eleitorado de 7.709 pessoas, dentro de um universo de 7.978 eleitores e eleitoras. Faltam 269 eleitores, ou 3,37%, para atingir 100%. Em Marcelândia, a cobertura alcançou 7.929 eleitores (84,49%), restando 1.456 (15,51%) sem biometria. Já em União do Sul, 390 eleitores ainda não fizeram a biometria, o equivalente a 11,10% do eleitorado, enquanto 3.123 eleitores e eleitoras já realizaram o cadastramento, cerca de 88,90%, dentro de um universo de 3.513 pessoas.

Biometria

A biometria é um processo de identificação por meio das impressões digitais, coletadas e armazenadas pela Justiça Eleitoral. É pessoal e intransferível, garantindo que cada eleitor vote apenas uma vez e evitando que alguém se passe por outra pessoa no momento da votação.

A biometria eleitoral representa um avanço tecnológico que fortalece a segurança e a inclusão no processo de votação. Ela impede a duplicidade no cadastro, assegura a autenticidade do eleitor, garante agilidade na identificação, reduz filas, otimiza o tempo de votação, promove acessibilidade e aumenta a confiabilidade dos resultados das eleições.

Confira abaixo o cronograma de mutirões da 32ª Zona Eleitoral:

CLÁUDIA

30/10/2025 – 8h às 17h – Supermercado Corá

05 e 06/11/2025 – 8h às 17h – Escola Municipal Emílio Vuolo

13/11/2025 – 8h às 17h – Escola Municipal Emílio Vuolo

14/11/2025 – 8h às 17h – Escola Estadual Dorothy Stang

15/11/2025 – 8h às 17h – Escola Estadual Florestan Fernandes

19/11/2025 – 8h às 17h – Escola Municipal Daniel Titon

26 e 27/11/2025 – 8h às 17h – Centro de Referência de Assistência Social (CRAS)

MARCELÂNDIA

31/10/2025 – 18h às 22h – Escola Paulo Freire

01/11/2025 – 9h às 15h – Posto Eleitoral

03 e 04/11/2025 – 8h às 17h – Centro de Referência de Assistência Social (CRAS)

14/11/2025 – 8h às 17h – Escola José Olavo (Distrito de Analândia)

15/11/2025 – 8h às 17h – Escola Curumim (Distrito de Bom Jaguar)

17 e 18/11/2025 – 8h às 17h – Posto de Saúde (Setor Industrial)

19/11/2025 – 8h às 12h – Casa de Apoio Indígena

28/11/2025 – 8h às 17h – Posto de Saúde (Vila Tupy)

29/11/2025 – 8h às 17h – Posto de Saúde (Vila Esperança)

UNIÃO DO SUL

31/10/2025 – 8h às 17h – Assentamento Olga Benário

05 e 06/11/2025 – 8h às 17h – Escola Estadual Ivaldino Francio

12 e 13/11/2025 – 8h às 17h – Escola Municipal Matilde Altenhofem

27/11/2025 – 8h às 17h – Posto de Saúde da Família I (PSF 1)

28/11/2025 – 8h às 17h – Posto de Saúde da Família II (PSF 2)

