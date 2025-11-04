ELEIÇÕES
32ª Zona Eleitoral programa 21 mutirões para Cláudia, Marcelândia e União do Sul com foco na biometria
O cartório da 32ª Zona Eleitoral, com sede em Cláudia (distante 580 km de Cuiabá), realiza uma série de mutirões eleitorais no município, em União do Sul e em Marcelândia, com a finalidade de aumentar a cobertura biométrica nesses colégios eleitorais. O calendário prevê 21 mutirões nos três municípios, sendo que alguns já foram realizados.
Além da biometria, serão oferecidos serviços de alistamento eleitoral (primeiro título), revisão de dados cadastrais, transferência de domicílio, emissão de segunda via e guia para recolhimento de multa eleitoral.
Para atender à população eleitora, a Justiça levará toda a estrutura necessária para o atendimento dos eleitores, com conforto e comodidade, em número adequado de servidores e kits biométricos. Cada kit é composto por computador portátil, scanner para coleta da biometria, câmera digital, pad para assinatura e case para transporte e ambientação dos equipamentos. Os kits são padronizados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
O mutirão é um reforço à campanha Biometria 100%, por meio da qual o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT) busca ampliar o cadastramento biométrico para, no mínimo, 98% do eleitorado estadual em 2025. Até o momento, dez municípios já conseguiram atingir essa meta: Araguainha, Ponte Branca, Vale de São Domingos, Indiavaí, Planalto da Serra, Ribeirãozinho, Torixoréu, Araguaiana, Jangada e Alto Araguaia.
De acordo com a servidora do cartório da 32ª Zona Eleitoral, Huânia Santos Henkel, apesar dos índices diferentes de cobertura biométrica, ainda há eleitores e eleitoras que não realizaram a coleta nas zonas urbana e rural. “A gente já identificou baixa adesão em mutirões rurais, acreditando que a razão do problema era a distância ou dificuldade de deslocamento. Contamos com a sensibilização das pessoas para entender que a biometria é uma forma segura e confiável de identificação, que dá mais agilidade e rapidez no dia da votação”, avalia.
Panorama eleitoral
Cláudia possui um índice de 96,62%, o que representa um eleitorado de 7.709 pessoas, dentro de um universo de 7.978 eleitores e eleitoras. Faltam 269 eleitores, ou 3,37%, para atingir 100%. Em Marcelândia, a cobertura alcançou 7.929 eleitores (84,49%), restando 1.456 (15,51%) sem biometria. Já em União do Sul, 390 eleitores ainda não fizeram a biometria, o equivalente a 11,10% do eleitorado, enquanto 3.123 eleitores e eleitoras já realizaram o cadastramento, cerca de 88,90%, dentro de um universo de 3.513 pessoas.
Biometria
A biometria é um processo de identificação por meio das impressões digitais, coletadas e armazenadas pela Justiça Eleitoral. É pessoal e intransferível, garantindo que cada eleitor vote apenas uma vez e evitando que alguém se passe por outra pessoa no momento da votação.
A biometria eleitoral representa um avanço tecnológico que fortalece a segurança e a inclusão no processo de votação. Ela impede a duplicidade no cadastro, assegura a autenticidade do eleitor, garante agilidade na identificação, reduz filas, otimiza o tempo de votação, promove acessibilidade e aumenta a confiabilidade dos resultados das eleições.
Jornalista Anderson Pinho
Confira abaixo o cronograma de mutirões da 32ª Zona Eleitoral:
CLÁUDIA
30/10/2025 – 8h às 17h – Supermercado Corá
05 e 06/11/2025 – 8h às 17h – Escola Municipal Emílio Vuolo
13/11/2025 – 8h às 17h – Escola Municipal Emílio Vuolo
14/11/2025 – 8h às 17h – Escola Estadual Dorothy Stang
15/11/2025 – 8h às 17h – Escola Estadual Florestan Fernandes
19/11/2025 – 8h às 17h – Escola Municipal Daniel Titon
26 e 27/11/2025 – 8h às 17h – Centro de Referência de Assistência Social (CRAS)
MARCELÂNDIA
31/10/2025 – 18h às 22h – Escola Paulo Freire
01/11/2025 – 9h às 15h – Posto Eleitoral
03 e 04/11/2025 – 8h às 17h – Centro de Referência de Assistência Social (CRAS)
14/11/2025 – 8h às 17h – Escola José Olavo (Distrito de Analândia)
15/11/2025 – 8h às 17h – Escola Curumim (Distrito de Bom Jaguar)
17 e 18/11/2025 – 8h às 17h – Posto de Saúde (Setor Industrial)
19/11/2025 – 8h às 12h – Casa de Apoio Indígena
28/11/2025 – 8h às 17h – Posto de Saúde (Vila Tupy)
29/11/2025 – 8h às 17h – Posto de Saúde (Vila Esperança)
UNIÃO DO SUL
31/10/2025 – 8h às 17h – Assentamento Olga Benário
05 e 06/11/2025 – 8h às 17h – Escola Estadual Ivaldino Francio
12 e 13/11/2025 – 8h às 17h – Escola Municipal Matilde Altenhofem
27/11/2025 – 8h às 17h – Posto de Saúde da Família I (PSF 1)
28/11/2025 – 8h às 17h – Posto de Saúde da Família II (PSF 2)
Jornalista Anderson Pinho
#PraTodosVerem – A imagem está dividida em três partes, mostrando vistas urbanas de diferentes cidades de Mato Grosso. À esquerda, o portal de entrada de Cláudia com o letreiro “Bem-vindo a Cláudia”; ao centro, a rotatória principal de Marcelândia com o monumento “Eu amo Marcelândia”; e, à direita, uma vista aérea de uma avenida central em União do Sul, cidade de pequeno porte, com ruas largas e áreas residenciais ao redor.
Fonte: TRE – MT
ELEIÇÕES
TRE-MT participa da 2ª etapa da Expedição Araguaia-Xingu
O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT) participará da segunda etapa da Expedição Araguaia-Xingu. Promovida pelo Poder Judiciário de Mato Grosso, a ação leva diversos serviços nas áreas de justiça, cidadania, educação, saúde, cultura, sustentabilidade, entre outras, para moradores e moradoras de regiões mais distantes da capital. Desta vez, será contemplada a população da Agrovila Jacaré Valente e do distrito Veranópolis, em Confresa (1.100 km de Cuiabá), e do distrito Espigão do Leste, em São Félix do Araguaia (1.061 km da capital).
Nos dias 05 e 06 de novembro, a participação do TRE-MT será por meio da 28ª Zona Eleitoral, sendo que os atendimentos ocorrerão na Escola Municipal Jacaré Valente, na Agrovila de mesmo nome, das 8h às 11h30 e das 13h às 17h. Nos dias 11 e 12 de novembro, também pela 28ª ZE, os serviços serão oferecidos na Escola Municipal Vereador Valdemiro Nunes de Araújo, no distrito Veranópolis, das 8h às 11h30 e das 13h às 17h.
O chefe de cartório da 28ª Zona Eleitoral, Silas da Silva Milhomem, ressalta a importância da participação no evento, principalmente por facilitar o acesso da população aos serviços eleitorais. “Para nós, é uma satisfação participarmos da Expedição Araguaia Xingu, uma vez que os locais onde ocorrerão os atendimentos ficam a cerca de 60 km da sede do Cartório Eleitoral. Então, levar os serviços até lá é uma forma de facilitar o acesso e garantir a cidadania a essas pessoas”.
Já nos dias 08 e 09 de novembro, o TRE-MT será representado pela 15ª Zona Eleitoral, com atendimentos que serão realizados na Escola Municipal Alberto Nunes da Silveira, no distrito Espigão do Leste, das 8h às 11h30 e das 13h às 17h. O distrito fica a 210 km da sede do Cartório Eleitoral, com acesso por estrada de terra.
Segundo o chefe de cartório da 15ª Zona Eleitoral, Marion Yudi Arai Ohira, a parceria da Justiça Eleitoral para participação na Expedição Araguaia Xingu já se tornou uma tradição. “É uma ação de extrema relevância, que leva serviços essenciais às pessoas que moram mais longe da capital e de postos de atendimento dos órgãos participantes. Nosso principal objetivo é garantir acessibilidade aos serviços eleitorais e, consequentemente, o pleno exercício do voto”.
Ao longo das seis edições anteriores, a Expedição já realizou mais de 210 mil atendimentos, impactando positivamente a vida de milhares de pessoas. A primeira etapa desta 7ª edição ocorreu de 03 a 10 de outubro, passando pelo distrito de São José do Couto, em Campinápolis (cerca de 500 km de Cuiabá), e pelo município de Bom Jesus do Araguaia (aproximadamente 800 km da capital).
Jornalista: Nara Assis
#PraTodosVerem: A imagem divulga a programação da 2ª etapa de atendimentos da Expedição Araguaia Xingu – 2025, VII edição. O fundo mostra um pôr do sol sobre um rio, com o logotipo da expedição ao centro. Na parte inferior, aparecem os logotipos do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso e da Justiça Eleitoral.
Fonte: TRE – MT
ELEIÇÕES
Ouvidoria Eleitoral do TRE-MT reforça novo horário de atendimento do Disque-Eleitor
A Ouvidoria Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT) informa à sociedade em geral que o horário de funcionamento da Central de Teleatendimento é das 7h30 às 13h30, e não das 7h30 às 18h30. O novo horário cumpre as determinações da Portaria nº 478/2025, que regulamenta o expediente e o trabalho presencial no edifício-sede da Justiça Eleitoral em Mato Grosso e anexo, em regime excepcional, de segunda a sexta-feira, até as 14h.
O documento, assinado pela desembargadora Serly Marcondes Alves, presidente do TRE-MT, entrou em vigor no dia 17 de outubro, com validade até o dia 19 de dezembro. O horário reduzido, por força de portaria, tem o objetivo de melhorar o desempenho do Tribunal no Índice de Desempenho de Sustentabilidade (IDS), alinhado às diretrizes ambientais, sociais e de governança (ESG) e ao Plano de Logística Sustentável (PLS).
A Central de Teleatendimento, denominada Disque-Eleitor, é responsável por receber demandas da sociedade, como pedidos de informação, denúncias e atendimento ao eleitor. É o único canal ativo de atendimento telefônico do TRE-MT, essencial para o exercício de uma escuta ativa. O telefone é o 0800-647-8191.
A Ouvidoria Eleitoral está localizada na Casa da Democracia, nº 4750, Centro Político e Administrativo, em Cuiabá.
Jornalista Anderson Pinho
#PraTodosVerem – A imagem mostra a fachada da Casa da Democracia, prédio anexo ao Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT), em Cuiabá. Em destaque, a parede com o nome “Casa da Democracia” em letras grandes e pretas. O edifício tem estrutura moderna, rampas de acesso e área externa com calçada larga, gramado e palmeiras sob um céu azul com poucas nuvens.
Fonte: TRE – MT
32ª Zona Eleitoral programa 21 mutirões para Cláudia, Marcelândia e União do Sul com foco na biometria
