34ª edição da corrida Bom Jesus de Cuiabá é adiada para outubro

O Coletivo Quilombo de Quintal apresenta nos dias 27 e 28 de abril, no Cine Teatro Cuiabá, o espetáculo Flor de Mamona. As apresentações marcam as comemorações do aniversário de Cuiabá, que completou 303 anos no dia 8 de abril. O grupo é formado por artistas da Baixada Cuiabana e propõe um encontro cênico inédito entre a poesia, o teatro, o hip hop e o siriri.

Parte da programação é gratuita. As portas do Cine Teatro estarão abertas às 17h30, e o púbico será recepcionado com pirofagia na entrada.

No foyer, o tradicional chá com bolo cuiabano será servido gratuitamente, enquanto artesãos expõem produtos e serviços. Estarão presente: a comunidade Quilombola de Mata Cavalo, trancistas da Casa das Pretas e a marca Bruxa Garufa com produtos naturais. A arte plástica também marcará presença com o grafite de Regis Gomes.

No palco do teatro, o espetáculo começa às 19h30. Em cena, poemas de Luciene Carvalho, Ivens Scaff e Dani Paula ganham novos contornos. O hip hop entra em cena com a presença da Dj e do MC, representantes da cultura periférica. O siriri da Comunidade de Mata Cavalo traz o contraponto com a ancestralidade.

Para assistir a apresentação, os interessados devem adquirir o ingresso que custa R$ 20 (inteiro)/R$ 10 (meio) e será vendido na bilheteria do Cine Teatro. O grupo também se apresenta na Conferência Municipal da Juventude, que acontece no Auditório da Secretaria Municipal de Educação, no dia 29 de abril.

Quem planta pé de mamona?

Mamona é a semente da mamoneira. Para alguns pesquisadores, a planta é originária da África e foi introduzida no Brasil durante a colonização portuguesa, por ocasião da vinda de africanos escravizados. Aqui a semente foi usada na fabricação de óleo para iluminação e lubrificação de eixos das carroças.

No Brasil, a planta encontrou o clima ideal para a propagação. Em ambiente urbano, a mamona cresce sem necessidade de ser semeada. É um nascimento gratuito. Na Grande Cuiabá, com olhar atento se acha uma “plantação” em qualquer canto.

“É uma plantação natural, periférica. Em bairros de qualquer classe se encontra. Dizem também que a flor da mamona é venenosa. Acho que a arte tem esse papel de, às vezes, trazer um veneno em si, de questionar o que está posto”, conceitua a poetisa Luciene Carvalho, que dirige o espetáculo.

Aplicando o conceito de quilombo urbano, Luciene abre as portas do próprio quintal no bairro do Porto para o processo criativo e artístico. A ideia é que sementes sejam plantadas e os brotos também se multipliquem.

“A direção só pode ser compreendida quando se constitui algo coletivo. Para mim, ela está ligada às artes manuais: o bordado, o tear. São vários coletivos de fios sendo trançados e tecendo outros coletivos ao mesmo tempo”, explica.

Serviço:

O que: Espetáculo Flor de Mamona

Quando: 27 e 28 de abril

Onde: Cine Teatro Cuiabá – Av. Getúlio Vargas, 247 – Centro

Quanto: Entrada gratuita no foyer/ R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia) para assistir o espetáculo

Mais informações: (65) 99635-3486 – Raul.