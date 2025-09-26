JUSTIÇA
39ª edição do Gemam reforça capacitação de juízes e fortalecimento do Judiciário em MT
A busca permanente pelo conhecimento e o fortalecimento do Judiciário foi destaque durante a abertura da 39ª Reunião do Grupo de Estudos da Magistratura de Mato Grosso (Gemam-MT), realizada nesta sexta-feira (26 de setembro), na sede da Escola Superior da Magistratura de Mato Grosso (Esmagis-MT).
Na abertura, o desembargador Márcio Vidal, diretor-geral da Esmagis, destacou que o encontro é essencial para enfrentar os desafios atuais e refletir sobre o papel da magistratura diante de uma sociedade em constante transformação.
“Esta é a 39ª edição de um grupo de estudo dos magistrados em busca permanente pelo conhecimento, diante de tantas adversidades que vivemos atualmente. Os temas programados permitem justamente o diálogo entre colegas para afinar o conhecimento. Quem será beneficiada é a sociedade”, externou o desembargador.
O juiz Agamenon Moreno Júnior, secretário-geral do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT), conduziu o primeiro tema debatido em conjunto com o juiz Bruno D’Oliveira Marques. Ele reforçou a relevância do grupo como espaço democrático de diálogo.
“O instituto foi formado há muito tempo e reúne todos os magistrados do estado. É oportunidade de trazer temas relevantes não só de forma estadual, mas nacionalmente, permitindo um debate franco e aberto. Hoje discutiremos o processo estrutural, a partir do Tema 698 do STF, que traz parâmetros fundamentais para decisões judiciais em políticas públicas”, pontuou o magistrado.
A coordenadora do Gemam, juíza Alethea Assunção, destacou que o grupo é um espaço permanente de atualização e capacitação.
“Precisamos sempre estar lendo, estudando e nos atualizando sobre mudanças legislativas e interpretativas. Hoje, além dos temas ligados a processo civil e penal, teremos uma roda de conversa com o conselheiro do CNJ, Ulisses Rabaneda, para estreitar o diálogo e apresentar nossas dúvidas e angústias. Isso será extremamente positivo não apenas para os magistrados, mas também para o jurisdicionado”, descreveu.
Ela também lembrou que o diferencial do Gemam é a produção de conhecimento feita pelos próprios magistrados. “O grupo conta com 92 integrantes entre juízes e desembargadores. O diferencial é que os estudos são apresentados por nós mesmos. Criamos enunciados que servem de parâmetro para o julgamento, auxiliando diretamente na atividade final da prestação jurisdicional”, explicou.
O encontro contou também com a presença dos desembargadores Luiz Octávio Saboia, Rodrigo Curvo e Wesley Sanchez Lacerda, além de juízes e servidores. Ao longo do dia, os magistrados apresentarão trabalhos e participarão de rodas de debate.
Programação da 39ª reunião
• 09h15 – Tema “Parâmetros para uma decisão em questões envolvendo políticas públicas – análise diante do Tema 698 do STF”, com os juízes Agamenon Moreno Júnior e Bruno D’Oliveira Marques.
• 10h30 – Tema “O papel das mulheres no tráfico de drogas”, com a juíza Edna Ederli Coutinho.
• 14h00 – Roda de conversa com o conselheiro do CNJ, Ulisses Rabaneda, e magistrados de MT sobre “Magistratura e CNJ, questões polêmicas”.
• 16h30 – Tema “Juiz sem rosto”, com o desembargador Marcos Machado e o juiz Vagner Dupim.
Sobre o Gemam
Criado em 2014, o Gemam reúne 92 magistrados de todas as regiões de Mato Grosso e se consolidou como um espaço de diálogo, aprendizado e uniformização jurisprudencial, sempre com o foco na melhoria da prestação jurisdicional.
Comarca de Aripuanã convoca entidades para cadastro e habilitação a recursos de penas pecuniárias
O Poder Judiciário de Mato Grosso, por meio da Comarca de Aripuanã, abriu convocação para que instituições públicas e privadas sem fins lucrativos, com sede no município, realizem o cadastro e habilitação para receber recursos financeiros provenientes das prestações pecuniárias aplicadas em penas restritivas de direitos.
O edital estabelece prazo de 30 dias, a contar da publicação, para que as entidades interessadas enviem a documentação necessária pelo e-mail [email protected]. Após análise, será divulgada a lista das instituições aprovadas e, posteriormente, das habilitadas a receber os repasses.
Segundo o documento, podem participar organizações com pelo menos um ano de funcionamento, que atuem em áreas como ressocialização de apenados, assistência a vítimas de crimes, prevenção da criminalidade e apoio comunitário. Já empresas com fins lucrativos, fundações empresariais, órgãos públicos e entidades sem sede na comarca estão impedidos de concorrer.
Os recursos poderão ser utilizados em projetos que fortaleçam as ações sociais locais e contribuam para a melhoria do sistema penitenciário e da comunidade. Além disso, o edital determina que os projetos apresentados devem detalhar objetivos, público-alvo, impacto social, orçamento e cronograma de execução.
A convocação foi assinada pelo juiz em substituição legal e diretor do Foro de Aripuanã, Guilherme Leite Roriz, e cumpre a Resolução nº 154 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que regulamenta a destinação das prestações pecuniárias no país.
TJMT Inclusivo: capacitação em Autismo reúne especialistas e sociedade em Cáceres
Com auditório cheio e prestigiado não somente por ativistas da causa e autoridades, mas também por muitos autistas, presencialmente e online, o Fórum da Comarca de Cáceres foi palco, nesta sexta-feira (26 de setembro), da 4ª edição do projeto “TJMT Inclusivo – Capacitação e Conscientização em Autismo”, promovido pela Comissão de Acessibilidade e Inclusão do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT). O evento, realizado de forma híbrida, reuniu magistrados, servidores, profissionais da saúde, da educação, estudantes, familiares e pessoas atípicas, consolidando-se como uma iniciativa de grande impacto social e jurídico para toda a região.
A programação conta com palestras de especialistas da área da saúde e do direito, além de relatos de famílias atípicas e apresentações artísticas, trazendo uma abordagem completa sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA). Entre os temas abordados estão inclusão social, neurodiversidade, tratamentos, atualizações científicas e a visão dos tribunais sobre o tema.
Segundo a desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho, vice-presidente do TJMT e presidente da Comissão de Acessibilidade e Inclusão, a proposta é descentralizar o debate e aproximar o Judiciário da sociedade.
“Queremos capacitar magistrados, servidores e a população em geral para compreender o autismo, combater preconceitos e estimular a empatia. Hoje a neurodiversidade faz parte de muitas pautas que tramitam no sistema de Justiça e cabe a nós, como servidores públicos, não somente julgar esses casos, mas levar o debate e esclarecimentos a todas esferas da sociedade. Nas escolas ainda há muita exclusão e discriminação com crianças autistas e precisamos transformar essa realidade por meio da conscientização”, destacou a desembargadora.
O diretor do Fórum de Cáceres, juiz José Eduardo Mariano, ressaltou a importância do evento para toda a sociedade local.
“Essa capacitação é essencial para que possamos lidar de forma mais humana e consciente com pessoas autistas. Precisamos de um olhar diferenciado, não só dentro do Judiciário, mas em todas as áreas da sociedade: família, saúde, educação e serviços públicos”, afirmou.
“Parabéns ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso por trazer até Cáceres essa capacitação, que é de grande relevância para muitas pessoas que estão dentro do Espectro Autista e necessitam de um olhar diferenciado. É fundamental envolver não somente famílias e profissionais da saúde, mas também órgãos públicos, comunidade escolar e Poder Judiciário com objetivo oferecer uma vida inclusiva adequada a todos, seja crianças, jovens ou idosos”, afirmou a secretária municipal de Assistência Social, Andrelina Magali da Silva, que na oportunidade representou a prefeita Antonia Eliene Liberato Dias.
O evento também abriu espaço para a arte como forma de expressão e inclusão. A jovem artista plástica Maria Clara Souza Campos, de 22 anos, autista e filha da servidora do TJMT, Adriana Ferreira de Souza, que expôs suas obras durante a programação. “Eu pinto desde 2022 e, quando crio minhas telas, me sinto livre. Trazer minha arte para este evento foi incrível, é a primeira vez que exponho em Cáceres. Ser autista é legal, temos nossas particularidades, mas o mais importante é o respeito”, afirmou emocionada. Mãe e filha serão palestrantes na capacitação.
A abertura da programação contou a performance da poetisa, escritora, mãe atípica e servidora do TJMT, Ceila Monica Silva Ferraz Alencastro de Moura. Com a música autoral “Ei… que você sabe sobre o autismo? É verdade ou mentira?”, de forma lúdica e envolvendo o público, ela ensinou sobre aspectos do Autismo e da importância da inclusão.
O médico Antonio José Rodrigues também participou da abertura. Morador de Rio Branco, município vizinho de Cáceres. Ele é diretor da Associação de Equoterapia Manuel Jorge Ribeiro, e apresentou a entidade, que nasceu da iniciativa de um empresário e hoje beneficia diversas pessoas neurotípicas da região.
Justiça Inclusiva
Com carga horária de 24 horas e transmissão ao vivo pela pelo canal do Youtube do TJMT, a iniciativa reforça o compromisso do Judiciário em alinhar-se às recomendações do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que incentiva os tribunais a promoverem políticas de acessibilidade e inclusão.
A edição em Cáceres soma-se a outras já realizadas em Sinop, Sorriso e Cuiabá, demonstrando o esforço do Tribunal em percorrer todo o estado, levando informação e capacitação. Até o fim do ano, novas comarcas-polo receberão o projeto.
Também estiveram presentes o corregedor-geral da Justiça, José Luiz leite Lindote; os desembargadores Rubens de Oliveira Santos Filho e Jorge Luiz Tadeu Rodrigues; o juiz auxiliar da Corregedoria, Jorge Alexandre Martins Ferreira; o juiz auxiliar da Vice-Presidência do TJMT, Antônio Veloso Peleja Júnior, da Comissão de Acessibilidade e Inclusão do Judiciário; a juíza Renata do Carmo Evaristo Parreira, também da Comissão de Acessibilidade e Inclusão do TJMT; a juíza Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto Antunes, da Segunda Vara de Cáceres; a juíza Christiane da Costa Marques Neves, diretora do Fórum de Várzea Grande; juíza Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima; o promotor de Justiça Saulo Martins; a advogada Cibele Simões, presidente da OAB-MT, Subseção de Cáceres; defensor público Anderson Pereira; o professor da Unemat, campus Cáceres, Antonio Armando; presidente da Associação de Pais e Amigos dos Autistas de Cáceres, Tânea Ferreira de Souza; além de magistrados e magistradas da Comarca de Cáceres, membros do Ministério Público, da Defensoria Pública, advogados e advogadas, servidores e servidoras, professores, e público em geral.
📺 Todas as palestras do evento estão disponíveis neste link: Assista aqui
Acesse este link e confira a programação completa
39ª edição do Gemam reforça capacitação de juízes e fortalecimento do Judiciário em MT
