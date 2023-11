3ª Edição do Bazar do Bem vai destinar renda para Associação da Pessoa com Deficiência

Evento acontece nos dias 1 e 2 de dezembro. Doações podem ser entregues na sede da Prefeitura de Várzea Grande ou pelo telefone 98155-0303. Primeira-dama e promotora de Justiça, Kika Dorilêo Baracat agradeceu doações já recebidas e quer superar a arrecadação dos anos anteriores

Mantendo o princípio basilar de realizar um evento que resulte em ajudar instituições que cuidem de pessoas, o Gabinete de Apoio às Ações Transformadoras (GAAT) e a Prefeitura de Várzea Grande estão prontos para fazer história novamente com a terceira edição do “Bazar do Bem”. O evento será realizado nos dias 1 e 2 de dezembro, no antigo Várzea Grande Tênis Clube (em frente à Prefeitura Municipal), prometendo dias de generosidade, solidariedade e esperança que neste ano vai destinar sua renda para a Associação Várzea-Grandense da Pessoa com Deficiência (AVDF).

“É sempre bom ver o tamanho da generosidade das pessoas que sempre estão dispostas a nos ajudar a fazer o bem para aqueles que mais precisam”, disse o prefeito Kalil Baracat sinalizando que os esforços da primeira-dama, Kika Dorilêo Baracat são louváveis e representam o que temos de melhor que é a humanidade a solidariedade para com os próximos”, frisou.

A cidade se prepara para acolher uma onda de emoção, bondade e carinho, enquanto os corações solidários se unem para apoiar a iniciativa. Para quem quiser doar ainda é possível participar com esse ato de amor desapegando de sapatos, roupas para adultos e crianças, além de acessórios, todos em ótimo estado, novos ou seminovos.

Neste ano, os pontos de arrecadação estão convenientemente localizados na sede da Prefeitura de Várzea Grande localizada na Avenida Castelo Branco, s/n, bairro Água Limpa, e em todas as secretarias municipais. Além disso, aqueles que preferirem podem ligar para o telefone 98155-0303, e a dedicada equipe do GAAT terá o prazer de buscar as doações.

A 3ª Edição do Bazar do Bem é uma iniciativa da primeira-dama de Várzea Grande e Promotora de Justiça, Kika Dorilêo Baracat. O beneficiário escolhido para receber os fundos arrecadados durante este evento é a Associação Várzea-Grandense da Pessoa com Deficiência (AVDF).

Kika Dorilêo Baracat compartilha sua motivação para essa escolha solidária: “Resolvemos abraçar este ano a instituição que atua na defesa dos direitos da pessoa com deficiência e vamos doar todo o valor arrecadado com a comercialização dos produtos em prol da Associação Várzea-Grandense da Pessoa com Deficiência. Esta é a terceira edição do projeto que nasceu da ideia de ajudar instituições que fazem o bem e que ajudam ao próximo”.

A primeira edição do Bazar do Bem, em 2021, arrecadou a quantia de R$ 97.164,15 mil, que foram doados ao Lar dos Idosos São Vicente de Paulo. A segunda edição, em 2022, beneficiou a Lírios – Liga de Reestruturação das Irmãs Ofendidas no Seu Sentimento, entidade filantrópica que atua no combate à violência contra mulheres e meninas, com a doação de R$ 103.256,10 mil arrecadados no Bazar.

Neste ano de 2023, a Associação Várzea-Grandense da Pessoa com Deficiência (AVDF) receberá o apoio valioso do Bazar do Bem. Os organizadores estão confiantes de que, com a ajuda da população, conseguirão superar as doações anteriores e alcançar um novo nível de generosidade.

“O objetivo do GAAT e do Bazar do Bem é fazer uma ponte entre corações generosos e entidades que precisem de apoio. Aqui na cidade de Várzea Grande, existem inúmeros projetos já em andamento, eficientes e que atendem às realidades locais de cada bairro. Precisávamos apoiar e dar suporte a eles. Trabalhamos na busca de parceiros para doações e em busca de associações, coletivos e entidades do terceiro setor que já existem aqui em Várzea Grande e precisam de apoio”, pontuou a primeira-dama, Kika Dorilêo Baracat, sobre o propósito do Gabinete de Apoio às Ações Transformadoras (GAAT) e do Bazar do Bem.

A terceira edição do Bazar do Bem promete ser um evento de destaque, um testemunho do espírito generoso e compassivo de Várzea Grande. “Esta é uma oportunidade única de fazer a diferença na vida daqueles que mais precisam e de mostrar que a comunidade está unida para criar um impacto positivo e duradouro na vida do próximo”, completou.

Os recursos vieram da comercialização dos produtos nos dias de evento e que são frutos de doações tanto de pertences novos e usados.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT