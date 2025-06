44ª Festa de São Pedro celebra fé, tradição e cultura no Distrito de Bonsucesso

O evento é um dos mais antigos e representativos da cidade, celebrando e mantendo vivos os costumes locais e a cultura ribeirinha que molda a identidade da região

Neste fim de semana, a comunidade ribeirinha do Distrito de Bonsucesso, em Várzea Grande, realiza a 44ª edição da tradicional Festa de São Pedro, padroeiro dos pescadores. O evento é um dos mais antigos e representativos da cidade, celebrando a fé popular, os costumes locais e a cultura ribeirinha que molda a identidade da região.

Realizada com apoio da Prefeitura de Várzea Grande, por meio das secretarias de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Turismo, Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural Sustentável, Educação, Cultura, Esporte e Lazer, além da Guarda Municipal, a festa movimenta moradores e visitantes com uma programação diversificada e de forte apelo cultural.

A programação tem início no sábado (28), a partir das 19h, com a abertura oficial da feira gastronômica com bancas de moradores locais com os tradicionais doces, a exemplo da rapadura do Engenho de Dona Buguela, já falecida, mas que deu origem a um ponto turístico e gastronômico da cidade. Além de apresentações culturais que valorizam as raízes da comunidade.

No domingo (29), dia de São Pedro, as atividades começam ainda de madrugada, às 4h, com a tradicional alvorada. Às 8h, ocorre a procissão pelas ruas do Distrito, seguida da missa às 9h30 e do levantamento do mastro, com a participação de cururueiros e cururueiras, mantendo viva uma das manifestações mais genuínas da cultura mato-grossense.

Para encerrar a celebração, haverá almoço gratuito e apresentações culturais das 11h30 às 13h30, reforçando o espírito comunitário e o acolhimento que marcam o evento há mais de quatro décadas.

“A Festa de São Pedro é patrimônio cultural vivo de Várzea Grande, que une fé, memória e resistência da população ribeirinha e dos pescadores da região, vale a pena conferir”, convida a prefeita Flávia Moretti.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT