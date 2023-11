17/11/2023

50 anos do símbolo máximo de confraternização dos povos sul-americanos

No dia 15 de novembro de 1973 os moradores de Cuiabá amanheceram para aproveitar e festejar o feriado nacional em comemoração aos 84 anos da República e, ainda, a inauguração de um monumento único na praça Moreira Cabral, representando a confraternização dos povos da América do Sul. Era a inauguração de um obelisco de 20 metros de altura, imponente, revestido em mármore branco,erguido sob o marco do centro geodésico da América do Sul e ladeado pelas bandeiras nacionais dos 13 países sul-americanos.

A história desse monumento inicia-se em 1966. Registros das atas das sessões legislativas da Câmara Municipal de Cuiabá nos informam que no dia 10 de junho o engenheiro Cássio Veiga de Sá, na época Secretário de Aviação e Obras Públicas da Prefeitura de Cuiabá, compareceu a uma Sessão Extraordinária da Câmara a fim de explanar acerca da construção da nova sede do Poder Legislativo Estadual. Na oportunidade, o engenheiro apresentou o projeto aos vereadores e pediu para que eles autorizassem a doação da área da praça Moreira Cabral para a construção da sede da Assembleia Legislativa e de um vistoso monumento.

O engenheiro Cássio Veiga de Sá disse aosvereadores que desejava tornar aquele local mais vistoso, criar nele um ambiente de amizade e confraternização pan-americana, pois era o centro geográfico da América do Sul. Ponderou que resolveu edificar um monumento à Confraternização das Américas, um vistoso obelisco, simbolizando aquele clima onde as guerras desapareceram e as fronteiras se tornaram definidas. Após a explanação, os vereadores analisaram o projeto e a doação da área foi autorizada por eles na sessão e a lei oficializada no dia seguinte.

Como referido no início do artigo, a solenidade de inauguração deu-se no dia 15 de novembro de 1973, e por isso, no próximo dia 15, comemoraremos o seu aniversário de 50 anos.A solenidade foi concorrida, afinal, era o monumento um símbolo de união dos povos dos 13 países da América do Sul. O evento iniciou-se às 15 horas sob o costumeiro sol escaldante da cidade, com a presença do governador do Estado, deputados estaduais, prefeito municipal, arcebispo metropolitano, comandantes militares, presidente da Câmara Municipal de Cuiabá, representantes de alguns países sul-americanos, diversas autoridades, personalidades locais e populares.

O jornal O Estado de Mato Grosso registou dois discursos. O primeiro do governador do Estado, o Sr. José Fragelli, e o segundo do embaixador do Uruguai, o Sr. Carlos Manini. O governador disse que aquele monumento era um ideal de união, de paz e congraçamento, patrimônio moral e cívico das nações sul-americanas. Desejava-se uma missão comum entre os países, que era o de ultrapassar a pobreza, o atraso e o subdesenvolvimento comuns, e atingir o desenvolvimento e fazer mais felizes os povos daquele subcontinente. Já o embaixador uruguaio destacou que Cuiabá era o centro do coração do Brasil Novo, do Brasil da integração territorial e, sendo o coração do Brasil, é o coração da América do Sul. Disse que havia conhecido o rio Cuiabá, que segundo ele, suas águas rolam velozes pelo chão brasileiro, indo desaguar no Paraguai, banhando a Bolívia, até o Rio da Prata, vinculando os países de forma efetiva, como se fosse o próprio sangue do coração da América a unir a todos pelos princípios da fraternidade.

Dando continuidade à solenidade, assistiu-se ao hasteamento de 11 bandeiras, içadas pelos representantes de países presentes e as faltantes por personalidades locais, cada um ao som do seu hino, orquestrados pelas bandas do 16º Batalhão de Caçadores e do 1º Batalhão Policial Militar de Mato Grosso. O Suriname e a Guiana Francesa não tiveram as suas bandeiras hasteadas por não serem independentes. Após a cerimônia os presentes seguiram ao então prédio da Assembleia Legislativa, oportunidade na qual o prefeito Villanova Torres entregou às autoridades internacionais as medalhas alusivas ao evento.

A Câmara Municipal de Cuiabá tem o seu endereço na praça Moreira Cabral, onde está erguido o obelisco, e decidiu por comemorar os 50 anos desse monumento símbolo de confraternização dos povos sul-americanos. A gestão entende que deve dar luz à importância da cidade de Cuiabá no contexto sul-americano. Os moradores da cidade têm a graça de viverem no centro geodésico da América do Sul, algo que deve significar não só um centro geográfico, mas o ponto de confluência de povos que foram por séculos explorados pelos seus colonizadores e com as suas próprias forças conquistaram a independência. Renovamos a tentativa de olharmos para os nossos semelhantes e buscar objetivos em comum, enquanto comemoramos os 50 anos do obelisco.

Danilo Monlevade – Analista Legislativo

Fonte: Câmara de Cuiabá – MT