6º Quero Mais Cultura atrai centenas de famílias

O público lotou a praça João Barbosa. Programação contou com plantio e doação de 40 mudas de árvores ornamentais, ferinha gastronômica, humor, teatro de fantoches, exposição da GM e fechou com show de Nico e Lau

A prefeita de Várzea Grande, Flávia Moretti e o vice-prefeito, Tião da Zaeli , ambos do PL, marcaram presença no ‘6º Quero Mais Cultura’, realizado no último sábado, 22, na praça João Barbosa, do bairro Mapim. Além de várias atrações, o evento contou com a participação da dupla humorística Nico e Lau.

O projeto ‘6º Quero Mais Cultura – Cultura da Paz’ é uma iniciativa do Instituto Leverger, Nico e Lau Produções, em parceria com a Federação dos Conselhos Municipais de Segurança de Mato Grosso (Feconseg) e apoio da Associação dos Moradores do Mapim, Assembleia Legislativa de Mato Grosso (emenda parlamentar do Dep. Paulo Araújo) e governo do Estado, por meio da secretaria de Esporte e Lazer, que busca fortalecer a cultura da paz por meio de ações cívico-sociais e culturais, proporcionando entretenimento de qualidade e promovendo integração entre comunidade, arte e segurança pública.

O público do bairro Mapim lotou a praça João Barbosa desde a tarde de sábado que teve início com o plantio e doação de 40 mudas de árvores ornamentais, plantadas com a participação da prefeita Flávia Moretti. A ação teve a parceria da secretaria municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural Sustentável que reforçou o compromisso da gestão municipal com a conscientização ambiental.

As Forças de Segurança de Mato Grosso e a Guarda Municipal promoveram exposições. Os agentes da Guarda Municipal de Várzea Grande, que comemora em 2025 seus 25 anos de fundação, esteve presente com todo seu efetivo garantindo a segurança ao longo de todo evento. Também foram destaques a feirinha de artesanato e a gastronomia, que ofereceram diversas opções para o público.

Representantes de vários motoclubes também marcaram presença com rolê iniciando na praça Sarita Baracat – antiga Aquidabã – no centro até o local do evento e depois com a exposição de motos de diversas marcas, modelos e potência de cilindradas.

Após a apresentação do Teatro de Bonecos da Guarda Municipal, a dupla humorística Nico e Lau fechou o evento com um show de bom humor, misturando piadas, músicas e muita interatividade com o público.

A prefeita Flávia Moretti destacou a participação da comunidade do Mapim que compareceu em peso para participar do evento. “A gente vê aqui famílias, avós, netos, mães, filhos, todos juntos se divertindo, isso é gratificante. Estamos trabalhando muito para atender às demandas do Município, que não são poucas e são urgentes, mas também não devemos nos esquecer de levar a cultura e o entretenimento para a comunidade de Várzea Grande” reforçou.

O evento ainda contou com a parceria e participação de várias secretarias municipais como a Saúde, Serviços Públicos e Mobilidade Urbana, Defesa Social, Guarda Municipal, Comunicação Social, Governo e de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT