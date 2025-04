700 toneladas de lixo são retiradas de bolsões em apenas três horas de mutirão

08/04/2025

Moisés Mendes Martins: resgate cultural em Cuiabá aos 306 anos

SECOM- Câmara Municipal de Cuiabá

Neste aniversário de 306 anos, a Câmara de Cuiabá resgata e engrandece a memória cultural da população. Moisés Mendes Martins, figura emblemática que carrega na fala, nas letras e na memória a essência da capital mato-grossense.

Moisés é escritor, compositor e cantor de 84 anos. Nascido em Campo Grande, ainda quando o estado de Mato Grosso não havia sido dividido, vive em Cuiabá desde os primeiros meses de vida e nunca mais saiu da cidade.

Ainda muito jovem, alimentou sua paixão pela poesia impulsionado pela mãe, que era professora e enfermeira. Foi ela quem o apresentou à leitura e a novas formas de se expressar.

“Desde pequeno eu escrevo. Minha mãe me levava para a escola e me ensinava. Eu devia ter cinco ou seis anos e a diretora avisou que o deputado Rachid Saldanha vinha visitar a escola e eu fiz o meu primeiro poema assim”, lembra o escritor.

O poeta é autor de diversas letras de rasqueados cuiabanos, cantadas por artistas locais e, mesmo sem o devido reconhecimento, ele continuou a escrever e a se expressar, mantendo assim viva a tradição musical local. Moisés conta sobre o preconceito sofrido por conta do sotaque cuiabano.

Para ele, o “cuiabanês” é rico e resultado de diversas influências. Ele se recorda de um episódio em que foi alvo de comentários ofensivos em uma fila de banco.

“Dois homens diziam: ‘Você já viu como o cuiabano fala feio?’ Saí da fila, bati no ombro de um deles e falei: ‘O rapaz acaba de me dar um tema para um rasqueado’. ‘O meu jeito de falar provoca riso e gozação, que me dá vontade de te mandar tomar chá de erva-cidreira ou de picão. Mas o lugar que eu queria mesmo te mandar, não posso falar, porque é um tremendo palavrão’”, canta entre risos.

Hoje, Moisés observa com atenção o crescimento da cidade e acredita em um futuro promissor para Cuiabá. Ele compara com cidades históricas de Minas Gerais, onde o patrimônio foi preservado enquanto novas estruturas foram construídas ao redor. Para ele, Cuiabá deve seguir por esse caminho: proteger seu centro histórico e se expandir com planejamento.

“Cuiabá cresce de forma violenta, e cada vez chega mais gente. Precisamos de reurbanização! As cidades históricas de Minas Gerais, por exemplo, são intocáveis. Tudo que é novo, eles construíram agora. Acredito que Cuiabá deva fazer o mesmo. O nosso futuro é maravilhoso e tem tudo para se tornar uma verdadeira metrópole”, finaliza o compositor.

