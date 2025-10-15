JUSTIÇA
7ª Corrida do Judiciário: confira os percursos das provas de 5 km e 10 km
Centro de Estudos Integrados em Meio Ambiente é tema do podcast Explicando Direito
Está no ar, no Spotify e na Rádio TJ, a nova edição do podcast Explicando Direito, que nesta semana traz uma entrevista com a coordenadora do Centro de Estudos Integrados em Meio Ambiente (Cesima), juíza Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima. No bate-papo com a jornalista Elaine Coimbra, a magistrada explica para que o Centro foi criado e quais serão suas principais atribuições.
“Esse centro surge da necessidade de compreender os desafios enfrentados não só por Mato Grosso, mas por todo o mundo. Diante disso, o Cesima vem trazer uma visão holística e integrada, buscando sempre parceiros. A gente precisa não só de todos os atores do sistema de Justiça, por exemplo, OAB, Ministério Público, Defensoria, mas também das escolas, universidades, empresas, para que possamos avançar na proteção do meio ambiente ou, ao menos, mitigar os efeitos que a gente hoje já acaba sentindo literalmente na pele”, destaca.
Conforme Henriqueta, uma das principais frentes de atuação será a educação socioambiental, com a presença de representantes do Centro dentro das escolas. Outras frentes serão as reuniões bimestrais com os vários parceiros institucionais, que trarão olhares não apenas jurídicos, mas também técnicos. “Precisamos do engenheiro agrônomo, agroflorestal, do pessoal da saúde, medicina, enfermeiros, enfim, para que a gente possa elaborar pareceres técnicos, para que isso possa ser divulgado para a sociedade civil, para as empresas, porque hoje não podemos pensar o desenvolvimento que não seja sustentável.”
A criação de um banco de dados nacional de peritos também está em pauta, visando oferecer suporte técnico confiável a magistrados e operadores do Direito em demandas judiciais que envolvam questões ambientais.
Na entrevista, a magistrada também destaca que a receptividade ao Cesima tem sido expressiva. Instituições como Ibama, Sema, universidades públicas (UFMT e Unemat), Poder Legislativo e Executivo estadual e municipal, além de entidades da sociedade civil e do agronegócio, já integram o projeto ou manifestaram o interesse em aderir à iniciativa. Conforme a coordenadora, a adesão tem sido muito positiva e demonstra que a pauta ambiental é urgente e mobiliza diversos setores.
O Explicando Direito é uma iniciativa da Escola Superior da Magistratura de Mato Grosso (Esmagis-MT) e da Coordenadoria de Comunicação do Tribunal de Justiça em parceria com a Rádio Assembleia.
Clique neste link para ouvir a íntegra via Spotify.
Neste link você acessa ao conteúdo pela Rádio TJ.
Judiciário e Prefeitura discutem reorganização de Rede para fortalecer atendimento às vítimas
A Rede Unificada de Proteção às Mulheres, Idosos, Crianças e Adolescentes da Comarca de Sorriso passará por uma reorganização para aprimorar o atendimento aos públicos específicos. A proposta foi discutida em reunião entre a desembargadora Maria Erotides Kneip, o prefeito Alei Fernandes e a secretária da Mulher e da Família, Mara Fernandes, na manhã desta terça-feira (14), no gabinete da magistrada, no Tribunal de Justiça, em Cuiabá.
A proposta de separação da Rede tem como objetivo otimizar o trabalho das equipes e garantir maior eficiência nas ações voltadas a cada público. A intenção é dividir a atual estrutura em duas frentes: uma Rede de Enfrentamento à Violência contra a Mulher e outra Rede de Proteção à Criança e ao Adolescente, permitindo que cada uma atue de forma mais especializada.
Durante a reunião, o prefeito destacou o apoio que o município tem recebido da magistrada nas ações voltadas ao fortalecimento das redes de proteção. “A desembargadora Maria Erotides sempre esteve ao nosso lado nessa causa tão importante. Ela nos ajudou desde a criação da Rede de Proteção em Sorriso, e hoje viemos não só agradecer, mas também pedir seu apoio para continuarmos esse trabalho. Também viemos convidá-la para a inauguração da Casa do Aconchego, que será um espaço de acolhimento e tratamento das mulheres vítimas de violência”, afirmou Alei Fernandes.
A primeira-dama e secretária da Mulher e da Família, Mara Fernandes, disse que a “Rede de Sorriso sempre funcionou muito bem, e agora queremos aprimorar. A ideia é separar a Rede de Proteção à Criança e ao Adolescente da Rede de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, para que cada uma possa atuar com mais eficiência. A doutora Maria Erotides sempre foi nossa parceira, esteve conosco na criação da Secretaria da Mulher e na inauguração do Banco Vermelho e já confirmou presença na abertura da Casa do Aconchego. É uma alegria enorme contar com esse apoio”, destacou Mara.
A desembargadora Maria Erotides Kneip, que é responsável pela Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar, elogiou a articulação entre os poderes Executivo e Legislativo de Sorriso.
“Sorriso é uma Comarca exemplar, com uma gestão comprometida e parcerias sólidas entre os poderes. Vamos apoiar essa reestruturação: a Rede da Criança e do Adolescente ficará sob responsabilidade da juíza da Infância e a Rede de Enfrentamento à Violência Contra a Mulher será conduzida pelo juiz responsável pela Vara Especializada. Cada uma tem suas especificidades, e essa separação trará mais efetividade ao trabalho”, explicou a magistrada.
Além da desembargadora Maria Erotides, do prefeito de Sorriso, Alei Fernandes e da primeira-dama Mara Fernandes, também participaram da reunião o presidente da Câmara Municipal de Sorriso, Rodrigo Materazzi, e o assessor especial da Câmara, Fernando Mascarelo.
Segurança
Polícia Civil deflagra operação contra o tráfico de drogas em Ponte Branca
A Polícia Civil deflagrou, nesta terça-feira (14.10), a Operação Sintonia, visando desarticular pontos de venda de drogas instalados no município...
Polícia Civil prende integrantes de facção criminosa envolvidos em sequestro, tortura e cárcere privado em Água Boa
Nove pessoas envolvidas em crime de sequestro, tortura e cárcere privado de um adolescente de 14 anos em Água Boa...
Homem é preso em flagrante por agredir companheira a pauladas em Água Boa
A Polícia Civil prendeu um homem de 28 anos suspeito de agredir violentamente sua companheira, de 26 anos. A prisão...
MT
Brasil
Reforma administrativa: propostas modificam contratos temporários, gratificações e concursos
Coordenador do grupo de trabalho sobre o tema garantiu, no entanto, que nenhum dos textos prevê mudanças na estabilidade dos...
Governo lança consulta sobre fim da exigência de autoescola para CNH
Proposta prevê que candidato poderá contratar instrutor autônomo O Ministério dos Transportes abre, a partir desta quinta-feira (2), uma consulta...
Câmara dos Deputados aprova isenção do IR para quem ganha até R$ 5 mil
A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira (1º), com 493 votos favoráveis e nenhum contrário, o texto-base do projeto de...
Economia & Finanças
