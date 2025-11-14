Connect with us

JUSTIÇA

7ª Corrida do Judiciário: ícone das corridas de rua celebra incentivo à modalidade

Publicado em

14/11/2025
Realizada no domingo (9), a 7ª Corrida do Judiciário comprovou novamente a popularização do esporte entre os cuiabanos. Aproveitando uma manhã de clima agradável, cerca de mil pessoas se reuniram para participar da prova de rua promovida pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT) e pela Associação Mato-grossense de Magistrados (AMAM).
Com percursos de caminhada de 2 km e corrida de 5 km e 10 km, o evento aliou competição, confraternização, saúde e qualidade de vida em um só momento. O engajamento maciço da sociedade foi celebrado não só pelos organizadores, mas também por figuras marcantes do esporte regional.
Uma das pioneiras da modalidade na capital de Mato Grosso, Nadir Sabino marcou presença na corrida, mas desta vez não como atleta. Hoje profissional de educação física, ela torceu, motivou, entregou medalhas e auxiliou no suporte aos atletas. Apesar de ter sido fora da pista, a atuação de Sabino não deixou de ser marcante e, segundo suas próprias palavras, gratificante.
“Para mim, foi gratificante estar na 7ª Corrida do Judiciário. Um privilégio. Vi que até os adeptos da caminhada estão crescendo e isso é importante, pois o esporte ajuda a salvar vidas. É especial acompanhar tantas pessoas acordando em um domingo de manhã para participar de uma corrida”, celebrou.
De acordo com ela, mesmo uma simples caminhada já pode ser considerada uma vitória. “Estamos vivendo no mundo das tecnologias, em que muitas pessoas acordam com o celular na mão ou vendo televisão. Mas é preciso também sair do sofá, se exercitar. Se não consegue correr, faça uma caminhada no bairro, nos parques, isso é importante”, completou.
As corridas de rua têm se tornado cada vez mais frequentes em todo o Brasil. Segundo a Associação Brasileira de Organizadores de Corridas de Rua, em 2024 foram realizadas 2.827 provas oficiais em todo o território nacional. Com crescimento de 64% em relação a 2023, Mato Grosso está entre os estados mais constantes na taxa de aumento de eventos.
Para Nadir Sabino, o envolvimento de instituições como o Judiciário de Mato Grosso é fundamental para que a procura por esse esporte continue em alta. Ela contou ainda que o calendário esportivo de Cuiabá já conta com diversas corridas previstas para o próximo ano e muitas delas promovidas por órgãos públicos.
“Como profissional de educação física, participo de um projeto gratuito no Parque das Águas e vejo que em Cuiabá aumentou muito o número de corredores. Isso está acontecendo também por conta de eventos feitos por instituições como o TJMT, que estão cada vez mais engajadas e agregando a corrida na rotina de atividades físicas dos servidores e colaboradores”, avaliou.
A corrida foi organizada pelo TJMT, sob coordenação do desembargador Rodrigo Roberto Curvo, e pela AMAM. Além de medalhas para todos que ultrapassaram a linha de chegada, foram entregues ainda premiações em dinheiro para os três primeiros colocados, masculino e feminino, na categoria público geral 5 km e 10 km.
Parceiros e apoiadores: AMAM, Verde Novo, Funac, Malai Manso Resort, Aprosoja, Ginco, Sicoob, Bom Futuro, Crepaldi, Sicredi, AMA Clinic, Amaggi, Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer, Unimed, Lebrinha, Beto Sports, Powerade, Cemulher, Ceja, Departamento de Saúde, Comitê de Equidade Racial, Núcleo de Sustentabilidade.
Autor: Bruno Vicente

Fotografo: Lucas Figueiredo

Departamento: Coordenadoria de Comunicação do TJMT

Email: [email protected]

Fonte: Tribunal de Justiça de MT – MT

JUSTIÇA

Com mais de 1.650 atendimentos, projeto fortalece acolhimento aos servidores do TJMT

Published

1 hora atrás

on

14/11/2025

By

Resultados do projeto “Servidores da Paz” foram apresentados nesta quinta-feira (13) no Seminário “Justiça Restaurativa na Educação e na Ambiência Institucional”. De acordo com os números demonstrados, mais de 1.650 servidores já foram atendidos pelo projeto, que está presente no Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT) e em 74 comarcas do estado.
O seminário é realizado pelo Núcleo Gestor da Justiça Restaurativa (NugJur) do TJMT. Parte das celebrações da Semana Nacional da Justiça Restaurativa, o evento reúne nesta quinta e sexta-feira (14) magistrados e servidores do Poder Judiciário, professores e especialistas da área, no Auditório Gervásio Leite, no Palácio da Justiça, em Cuiabá.
Os números foram apresentados pelo gestor de projetos do NugJur, Wellington Corrêa, no painel “Servidor da Paz: protagonismo e resultados”. Segundo o balanço, neste momento a atividade conta com 411 servidores da paz, sendo 71 no Tribunal de Justiça. Wellington destacou que, apesar de importantes, a atuação do projeto vai além dos números.
“Os números são importantes para sabermos quantos círculos da paz foram realizados, quantos facilitadores temos à disposição, e para que possamos expandir. Mas pensamos além, porque eles precisam fazer sentido. O NugJur não está preocupado em formar facilitadores por formar. Queremos que essa pessoa ajude a disseminar a justiça restaurativa”, argumentou.
O gestor explicou ainda que o projeto nasceu em 2023, idealizado pela desembargadora Clarice Claudino da Silva. Os Servidores da Paz são profissionais comprometidos em promover justiça, igualdade e cultura da paz, atuando como agentes de transformação social. Para isso, precisam colocar em prática habilidades como escuta ativa, empatia e comunicação.
“O objetivo é ouvir o servidor, dar a ele essa oitiva empática, escutá-lo de verdade. Passamos um terço da nossa vida no trabalho e, muitas vezes a gente não tem tempo para ouvir o colega sobre sua vida fora do muro. A gente não conhece as dores do colega ao lado. Então, o Servidor da Paz nasceu com essa visão de dar esse acalento para esse colega”, completou.
Para se tornar um facilitador, o servidor passa por um processo de qualificação denominado Trilha de Aprendizagem. No total são sete módulos que devem ser concluídos, sendo que, a partir do terceiro o voluntário já é considerado apto a realizar
Círculos de Construção de Paz de menor complexidade.
“É uma iniciativa que estreita relações, pois nos faz compreender o outro. O Círculo promove a aproximação. E os facilitadores podem ser magistrado, servidor, credenciado, estagiário. Todos aqueles que atuam no Poder Judiciário de Mato Grosso. É muito importante que tenhamos cada vez mais pessoas envolvidas”, pontuou Wellington Corrêa.
Autor: Bruno Vicente

Fotografo: Josi Dias

Departamento: Coordenadoria de Comunicação do TJMT

Email: [email protected]

Fonte: Tribunal de Justiça de MT – MT

JUSTIÇA

Desembargadora Maria Erotides Kneip assume Ouvidoria da Mulher do TJMT

Published

2 horas atrás

on

14/11/2025

By

A Ouvidoria da Mulher do Poder Judiciário de Mato Grosso passa a ser conduzida pela desembargadora Maria Erotides Kneip, também coordenadora da Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar (Cemulher). A escolha foi aprovada por unanimidade pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT), durante sessão administrativa realizada nesta quinta-feira (13). A proposta foi apresentada pelo ouvidor-geral do TJMT, desembargador Rodrigo Roberto Curvo.

Segundo o desembargador Rodrigo Curvo, a Ouvidoria da Mulher já integra a estrutura do Judiciário mato-grossense desde 2021, mas a partir desta decisão passa a ser conduzida por uma magistrada que possui atuação direta e reconhecida na defesa dos direitos das mulheres.

“A Ouvidoria da Mulher já existia, mas agora passa a ser comandada pela desembargadora Maria Erotides Kneip, que tem uma trajetória de compromisso com o enfrentamento à violência de gênero. Essa medida consolida o trabalho do Tribunal na promoção da igualdade e no fortalecimento da rede de proteção às vítimas”, explicou o ouvidor-geral.

A Ouvidoria da Mulher foi criada com o objetivo de ser um canal direto e humanizado entre as mulheres em situação de violência doméstica e o Poder Judiciário. O serviço busca acolher, orientar e encaminhar as demandas relacionadas a casos de violência doméstica e familiar, garantindo que cada manifestação receba o tratamento adequado. Funciona como um elo entre a sociedade e a Justiça, promovendo acesso à informação, ao atendimento e à escuta qualificada.

Além de atender manifestações de mulheres que precisam de ajuda, a Ouvidoria da Mulher também recebe manifestações de qualquer cidadão que tenha conhecimento de situações de violência. É possível apresentar reclamações, sugestões, elogios ou pedidos de informação sobre a atuação da Justiça nesses casos. Todas as manifestações são registradas, analisadas e encaminhadas aos órgãos competentes, com acompanhamento das providências adotadas. Quando solicitado, o sigilo é garantido, assegurando a proteção e a privacidade das mulheres atendidas.

Para a desembargadora Maria Erotides Kneip, a integração entre a Ouvidoria da Mulher e a Cemulher vai fortalecer o trabalho do Judiciário mato-grossense no enfrentamento à violência de gênero.

“Essa aproximação entre as duas estruturas representa um avanço importante. A Ouvidoria da Mulher é uma porta aberta para o acolhimento e para o exercício da cidadania das mulheres. Nosso compromisso é garantir que toda manifestação seja tratada com atenção, respeito e responsabilidade, promovendo uma escuta sensível e encaminhamentos efetivos”, afirmou a magistrada.

Maria Erotides destacou ainda que o Judiciário tem papel fundamental na articulação com outros órgãos que compõem a rede de proteção, como o Ministério Público, a Defensoria Pública, a OAB e as forças de segurança, reforçando o trabalho conjunto em prol das mulheres.

“O combate à violência doméstica exige uma atuação integrada e permanente. Ao fortalecer a Ouvidoria da Mulher, o Tribunal de Justiça reafirma seu compromisso com uma justiça mais acessível, empática e comprometida com os direitos humanos”, completou.

O canal da Ouvidoria da Mulher está disponível de forma online, oferecendo um espaço seguro e confidencial para o envio de manifestações.

Saiba mais sobre a Ouvidoria da Mulher: https://ouvidoria.tjmt.jus.br/pagina/11

Autor: Flávia Borges

Fotografo: Alair Ribeiro

Departamento: Coordenadoria de Comunicação do TJMT

Email: [email protected]

Fonte: Tribunal de Justiça de MT – MT

