7ª Corrida do Judiciário: ícone das corridas de rua celebra incentivo à modalidade

Realizada no domingo (9), a 7ª Corrida do Judiciário comprovou novamente a popularização do esporte entre os cuiabanos. Aproveitando uma manhã de clima agradável, cerca de mil pessoas se reuniram para participar da prova de rua promovida pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT) e pela Associação Mato-grossense de Magistrados (AMAM). Realizada no domingo (9), a 7ª Corrida do Judiciário comprovou novamente a popularização do esporte entre os cuiabanos. Aproveitando uma manhã de clima agradável, cerca de mil pessoas se reuniram para participar da prova de rua promovida pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT) e pela Associação Mato-grossense de Magistrados (AMAM).

Com percursos de caminhada de 2 km e corrida de 5 km e 10 km, o evento aliou competição, confraternização, saúde e qualidade de vida em um só momento. O engajamento maciço da sociedade foi celebrado não só pelos organizadores, mas também por figuras marcantes do esporte regional.

Uma das pioneiras da modalidade na capital de Mato Grosso, Nadir Sabino marcou presença na corrida, mas desta vez não como atleta. Hoje profissional de educação física, ela torceu, motivou, entregou medalhas e auxiliou no suporte aos atletas. Apesar de ter sido fora da pista, a atuação de Sabino não deixou de ser marcante e, segundo suas próprias palavras, gratificante.

“Para mim, foi gratificante estar na 7ª Corrida do Judiciário. Um privilégio. Vi que até os adeptos da caminhada estão crescendo e isso é importante, pois o esporte ajuda a salvar vidas. É especial acompanhar tantas pessoas acordando em um domingo de manhã para participar de uma corrida”, celebrou. “Para mim, foi gratificante estar na 7ª Corrida do Judiciário. Um privilégio. Vi que até os adeptos da caminhada estão crescendo e isso é importante, pois o esporte ajuda a salvar vidas. É especial acompanhar tantas pessoas acordando em um domingo de manhã para participar de uma corrida”, celebrou.

De acordo com ela, mesmo uma simples caminhada já pode ser considerada uma vitória. “Estamos vivendo no mundo das tecnologias, em que muitas pessoas acordam com o celular na mão ou vendo televisão. Mas é preciso também sair do sofá, se exercitar. Se não consegue correr, faça uma caminhada no bairro, nos parques, isso é importante”, completou.

As corridas de rua têm se tornado cada vez mais frequentes em todo o Brasil. Segundo a Associação Brasileira de Organizadores de Corridas de Rua, em 2024 foram realizadas 2.827 provas oficiais em todo o território nacional. Com crescimento de 64% em relação a 2023, Mato Grosso está entre os estados mais constantes na taxa de aumento de eventos.

Para Nadir Sabino, o envolvimento de instituições como o Judiciário de Mato Grosso é fundamental para que a procura por esse esporte continue em alta. Ela contou ainda que o calendário esportivo de Cuiabá já conta com diversas corridas previstas para o próximo ano e muitas delas promovidas por órgãos públicos.

“Como profissional de educação física, participo de um projeto gratuito no Parque das Águas e vejo que em Cuiabá aumentou muito o número de corredores. Isso está acontecendo também por conta de eventos feitos por instituições como o TJMT, que estão cada vez mais engajadas e agregando a corrida na rotina de atividades físicas dos servidores e colaboradores”, avaliou. “Como profissional de educação física, participo de um projeto gratuito no Parque das Águas e vejo que em Cuiabá aumentou muito o número de corredores. Isso está acontecendo também por conta de eventos feitos por instituições como o TJMT, que estão cada vez mais engajadas e agregando a corrida na rotina de atividades físicas dos servidores e colaboradores”, avaliou.

A corrida foi organizada pelo TJMT, sob coordenação do desembargador Rodrigo Roberto Curvo, e pela AMAM. Além de medalhas para todos que ultrapassaram a linha de chegada, foram entregues ainda premiações em dinheiro para os três primeiros colocados, masculino e feminino, na categoria público geral 5 km e 10 km.

Parceiros e apoiadores: AMAM, Verde Novo, Funac, Malai Manso Resort, Aprosoja, Ginco, Sicoob, Bom Futuro, Crepaldi, Sicredi, AMA Clinic, Amaggi, Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer, Unimed, Lebrinha, Beto Sports, Powerade, Cemulher, Ceja, Departamento de Saúde, Comitê de Equidade Racial, Núcleo de Sustentabilidade.

Leia também:

Autor: Bruno Vicente Fotografo: Lucas Figueiredo Departamento: Coordenadoria de Comunicação do TJMT Email: [email protected]

Fonte: Tribunal de Justiça de MT – MT