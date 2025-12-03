JUSTIÇA
8ª Corrida do Fórum de Cáceres reúne 350 atletas e arrecada mais de 1,5 tonelada de alimentos
A 8ª Corrida do Fórum de Cáceres, realizada no último sábado (29 de novembro), confirmou mais uma vez seu papel como um dos maiores eventos esportivos e solidários do município. A edição de 2025 reuniu mais de 350 participantes e alcançou um recorde de arrecadação, somando mais de 1,5 tonelada de alimentos não perecíveis, destinados a instituições e famílias em situação de vulnerabilidade atendidas pela Comarca.
A abertura oficial contou com o juiz diretor da Comarca, José Eduardo Mariano, e com a juíza da 4ª Vara Criminal, Raissa da Silva Santos Amaral, que participaram da cerimônia de hasteamento das bandeiras. A solenidade foi abrilhantada pela Banda Sinfônica do Comando de Fronteira Jauru, do Exército Brasileiro, cuja participação tradicional emocionou o público.
Durante a cerimônia, o juiz José Eduardo ressaltou o caráter transformador da iniciativa. “Este evento vai muito além da prática esportiva. Ele mobiliza a comunidade em torno da solidariedade, reforçando valores de união, cuidado e responsabilidade social. É motivo de grande alegria ver tantas pessoas participando e contribuindo para ajudar quem mais precisa”, destacou.
Ação social e educação ambiental
O evento reuniu diversos parceiros que contribuíram para seu sucesso. A Polícia Militar Ambiental promoveu uma exposição educativa com animais taxidermizados, despertando a consciência ambiental. O biólogo José Aparecido também participou com a doação de mudas de árvores frutíferas, incentivando práticas sustentáveis entre os corredores.
A estrutura contou ainda com apoio da Patrulha Maria da Penha, Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Militar e Departamento de Trânsito da Prefeitura de Cáceres, garantindo segurança e organização durante todo o percurso. A educadora física Leda Manzoli orientou atividades de aquecimento, enquanto o apresentador Esdras Crepaldi conduziu a programação com animação e dinamismo.
A oficial de Justiça, Mireni Costa, que participou da corrida, também avaliou positivamente a iniciativa. “A 8ª edição da corrida do Fórum foi um sucesso. A ideia de aproximar o Poder Judiciário de Mato Grosso da sociedade é excelente, na medida em que demonstra que sua preocupação não está somente em solucionar conflitos, mas em garantir a cidadania, assegurar a justiça social e promover qualidade de vida de forma consciente.”
Competição e resultados
Distribuídos em várias categorias, os atletas demonstraram alto nível de desempenho. Na categoria Geral Masculino, o vencedor foi Marlon Nascimento Cuiabano, com o tempo de 24min04s. Já na categoria Geral Feminino, a campeã foi Alice Carolina E. Navarro, que completou o percurso em 31min24s.
A edição contemplou ainda as categorias: Geral Masculino e Feminino, Servidores da Justiça Estadual e Federal, Servidores do Ministério Público, Militares e Pessoas com Deficiência. Os cinco primeiros colocados da categoria geral receberam troféus, além de premiações especiais por faixa etária e subcategorias.
Evento consolidado
Desde sua criação, em 2016, a Corrida do Fórum tem se firmado como uma iniciativa que alia esporte, saúde, educação ambiental e solidariedade.
Na 7ª edição, realizada em 2024, a iniciativa arrecadou 1,5 tonelada de alimentos, que beneficiaram famílias em situação de vulnerabilidade da região. Já em 2023, a 6ª Corrida resultou na doação de uma tonelada de alimentos, evidenciando o comprometimento da comarca e da comunidade local com a solidariedade.
Autor: Adellisses Magalhães
Fotografo:
Departamento: Coordenadoria de Comunicação do TJMT
Email: [email protected]
JUSTIÇA
Comarca de Paranatinga suspende expediente nesta quarta-feira (3) em razão de feriado municipal
Nesta quarta-feira (3 de dezembro), não haverá expediente no Fórum da Comarca de Paranatinga (373 km a leste de Cuiabá), devido ao feriado do Dia de São Francisco Xavier, padroeiro do município.
Com isso, ficam suspensos o expediente e os prazos processuais nas unidades judiciais e administrativas daquela comarca, conforme previsto na Portaria da Presidência do TJMT nº 1.428/2024, que estabelece o calendário forense oficial para o ano de 2025, no âmbito do Poder Judiciário de Mato Grosso, nos feriados (nacional, estadual ou municipal), bem como nos pontos facultativos.
De acordo com a normativa, nos feriados municipais, a suspensão do expediente forense e dos prazos processuais abrange somente a respectiva comarca.
O feriado municipal em Paranatinga foi decretado pela Lei municipal nº 436, de 18 de agosto de 2008.
Autor: Celly Silva
Fotografo:
Departamento: Coordenadoria de Comunicação do TJMT
Email: [email protected]
JUSTIÇA
Conheça a segunda edição da Revista Jurídica “Interface Direito e Sociedade”
Na sexta-feira (28 de novembro), a Escola Superior da Magistratura de Mato Grosso (Esmagis-MT) promoveu o lançamento da segunda edição da Revista Jurídica “Interface Direito e Sociedade”. A publicação virtual foi produzida em parceria com a Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) e a Universidade Estadual de Mato Grosso (Unemat) – Campus Cáceres.
“É com grande satisfação que celebramos o lançamento desta segunda edição da nossa Revista Jurídica ‘Interface Direito e Sociedade’, um projeto que se consolida como um marco para o debate acadêmico e prático em Mato Grosso. Esta publicação é um fruto valioso da parceria institucional entre a Esmagis, a UFMT e a Unemat – Campus Cáceres. Essa união é fundamental para fomentar a pesquisa e a reflexão crítica sobre os temas mais relevantes na intersecção entre o Direito e a sociedade”, afirmou a desembargadora Anglizey Solivan de Oliveira, editora-chefe da revista e vice-diretora da Esmagis-MT.
“Ao lançarmos esta nova edição, reforçamos o nosso compromisso em congregar toda a comunidade jurídica: magistrados, promotores, doutrinadores e acadêmicos. Esta revista é o espaço ideal para que nossos profissionais, em especial nossos juízes que buscam o aprimoramento em seus mestrados e doutorados, possam expor suas ideias, trazendo artigos de grande impacto e contribuindo diretamente para a legitimidade democrática de nossas decisões judiciais. Agradeço a todos os autores que compõem esta edição e aos nossos parceiros. Com esta segunda edição, garantimos que a ‘Interface Direito e Sociedade’ seja não apenas uma obra, mas um verdadeiro fórum de excelência para o pensamento jurídico do nosso Estado”, registrou a magistrada.
Criada em 2024, a revista jurídica busca fomentar a pesquisa e a reflexão crítica sobre as interfaces entre Direito e sociedade. O editor-científico da revista e juiz coordenador das atividades pedagógicas da Esmagis-MT, Prof. Dr. (Pós-Doc) Antônio Veloso Peleja Júnior, destacou que essa segunda edição é muito significativa porque auxilia a consolidar a obra.
“O lançamento da revista teve justamente esse norte: congregar a comunidade jurídica do Estado de Mato Grosso, notadamente no âmbito da Escola Superior da Magistratura. Então, o escopo é que os operadores do Direito, os acadêmicos, colaborem com a revista. Ela traz artigos de bastante impacto, de autores abalizados, que foram selecionados e estão compondo essa segunda edição”, explicou.
“Nós temos doutrinadores, como Rennan Thamay; temos promotores, como Dr. Clóvis de Almeida Júnior e Miguel Slhessarenko Júnior; vários juízes… Nós estamos com o nosso mestrado e doutorado, então os juízes estão se qualificando bastante, e a revista é um espaço para que eles exponham as suas ideias, um espaço para que haja legitimidade democrática das decisões judiciais, porque todo esse empenho em trazer para a academia temas tão interessantes vai justificar o posicionamento desses profissionais no mundo jurídico”, complementou.
Também integram o conselho diretor da publicação o Prof. Dr. Carlos Eduardo Silva e Souza (UFMT) e a Profª. Drª. Maria Cristina Martins de Figueiredo Bacovis (Unemat), como editores-assistentes.
Clique neste link para acessar a publicação.
https://direitoesociedade.tjmt.jus.br/
Confira abaixo a lista dos artigos e seus respectivos autores:
2025 – JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL: A DIMENSÃO COPARTICIPATIVA, COLABORATIVA E DIALOGAL: CONTRADITÓRIO, ADEQUAÇÃO E DEMOCRACIA
Rennan Thamay
2025 – O REFLEXO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 132/2023 NOS ENTES SUBNACIONAIS DA FEDERAÇÃO
Márcio Vidal
2025 – ALÉM DA CAIXA-PRETA: PROTEÇÃO DE DADOS, TRANSPARÊNCIA DECISÓRIA E RESPONSABILIDADE JURÍDICA NA ERA DAS DECISÕES ALGORÍTMICAS
Clóvis de Almeida Júnior, Miguel Slhessarenko Júnior
2025 – AÇÃO RESCISÓRIA DE DECISÃO FUNDADA EM NEGÓCIO PROCESSUAL: A DIMENSÃO DO DEVIDO PROCESSO
Amini Haddad Campos
2025 – PRECATÓRIO E SUA NATUREZA JURÍDICA ADMINISTRATIVA: UMA DISCUSSÃO SOBRE CONCEITOS, PRINCÍPIOS E IMPLICAÇÕES PRÁTICAS
Agamenon Alcântara Moreno Junior, Juliana Rose Ishikawa da Silva Campos
2025 – O PROCESSO ESTRUTURAL E O ESTADO CONSTITUCIONAL COOPERATIVO: UMA ANÁLISE A PARTIR DAS TEORIAS DA FUNÇÃO E DA INTEGRAÇÃO
Fernando Kendi Ishikawa
2025 – AS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS NO BRASIL E EM PORTUGAL: UMA ANÁLISE DAS CONCESSÕES DE RODOVIAS PORTUGUESAS E O DEVER JURÍDICO DE PLANEJAMENTO
Crístia Barbosa
2025 – A CONSTRUÇÃO DOS NOVOS PRINCÍPIOS DA LICITAÇÃO: UMA ANÁLISE DOS JULGAMENTOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Antônio Fábio da Silva Marquezini, Rafael Siman Carvalho
2025 – DECISÃO ESTRUTURAL BASEADA EM DADOS: A JURIMETRIA E A ANÁLISE ECONÔMICA DO DIREITO COMO MÉTODOS PARA TOMADA DE DECISÕES EM PROCESSOS ESTRUTURAIS E AÇÕES COLETIVAS
Célia Regina Vidotti, Everton Neves dos Santos, Gabriel Salazar Curty, Linnet Mendes Dantas
2025 – A CONSTITUCIONALIZAÇÃO DO ORDENAMENTO JURÍDICO
Jeverson Luiz Quintieri
2025 – A REINSERÇÃO COMO DIREITO: ESTIGMAS SOCIAIS E OBSTÁCULOS JURÍDICOS ENFRENTADOS POR EGRESSOS DO SISTEMA PRISIONAL
Jamilson Haddad Campos
2025 – O BRASIL E O IDEAL DE DEMOCRACIA DE ROBERT DAHL NO LIVRO “SOBRE A DEMOCRACIA”
Cássio Leite de Barros Netto
2025 – OS PARES NO ENSINO E APRENDIZAGEM DO ALUNO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO-TEA: UMA PRÁTICA ESCOLA NA EDUCAÇÃO INFANTIL
José Marciel Araújo Porcino, Valéria Amanda Jerônimo Pereira Paulino
Outras informações podem ser obtidas pelo e-mail [email protected] ou pelos telefones (65) 3617-3844 / 99943-1576.
Autor: Lígia Saito
Fotografo:
Departamento: Assessoria de Comunicação da Esmagis – MT
Email: [email protected]
Comarca de Paranatinga suspende expediente nesta quarta-feira (3) em razão de feriado municipal
Conheça a segunda edição da Revista Jurídica “Interface Direito e Sociedade”
CNJ revela metas para 2026 e macrodesafios até 2032; TJMT é destaque com Selo Diamante
8ª Corrida do Fórum de Cáceres reúne 350 atletas e arrecada mais de 1,5 tonelada de alimentos
MT Hemocentro vai abrir para coleta de sangue neste sábado (6)
Segurança
Polícia Civil cumpre 148 ordens judiciais contra esquema milionário de lavagem de dinheiro do tráfico
A Polícia Civil deflagrou na manhã desta quarta-feira (3.12) a Operação Efatá, para cumprimento de 148 ordens judiciais, com foco...
Polícia Civil prende homem condenado a mais de nove anos por estupro de vulnerável
A Polícia Civil prendeu, nesta terça-feira (2.12), um homem condenado à pena de nove anos e quatro meses de reclusão,...
Polícia Civil prende membro de facção envolvido com tráfico de drogas em Canarana
A Polícia Civil cumpriu, na manhã desta terça-feira (2.12), um mandado de prisão contra um homem, de 22 anos, apontado...
MT
Brasil
As regras para ser instrutor de CNH sem vínculo com autoescola
Profissional terá de fazer curso para oferecer aulas de direção O Ministério dos Transportes divulgou os requisitos para instrutor autônomo...
Cancelada a sessão do Congresso que analisaria vetos e LDO
Andressa Anholete/Agência Senado O presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, cancelou a sessão desta quinta-feira (16), na qual seriam...
Reforma administrativa: propostas modificam contratos temporários, gratificações e concursos
Coordenador do grupo de trabalho sobre o tema garantiu, no entanto, que nenhum dos textos prevê mudanças na estabilidade dos...
Economia & Finanças
Mais Lidas da Semana
-
CIDADES5 dias atrás
Prefeitura e Sebrae promovem capacitação aos profissionais da construção civil sobre a implantação do BIM
-
CIDADES5 dias atrás
Prefeito Roberto Dorner inaugura Diretoria da Sema em Sinop e pede atenção ao Sítio Pesqueiro
-
Política5 dias atrás
TV Assembleia celebra marco histórico: 500 transmissões ao vivo apenas em 2025
-
CIDADES5 dias atrás
Prefeitura entrega novo semáforo no cruzamento da avenida André Maggi com avenida dos Pinheiros
-
CIDADES5 dias atrás
#ConheçaSinop: Vale do Mirante revela a força do ecoturismo e das águas cristalinas na zona rural de Sinop
-
Política5 dias atrás
Sessão especial celebra 50 anos do Intermat
-
CIDADES6 dias atrás
Nico Baracat recebe série de ações que promovem qualificação, inclusão e educação ambiental aos moradores
-
CIDADES5 dias atrás
CIA André Maggi e Jacarandás abrem neste sábado (29) para ampliar acesso à vacinação em Sinop