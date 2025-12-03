Connect with us

JUSTIÇA

8ª Corrida do Fórum de Cáceres reúne 350 atletas e arrecada mais de 1,5 tonelada de alimentos

Publicado em

03/12/2025

A 8ª Corrida do Fórum de Cáceres, realizada no último sábado (29 de novembro), confirmou mais uma vez seu papel como um dos maiores eventos esportivos e solidários do município. A edição de 2025 reuniu mais de 350 participantes e alcançou um recorde de arrecadação, somando mais de 1,5 tonelada de alimentos não perecíveis, destinados a instituições e famílias em situação de vulnerabilidade atendidas pela Comarca.

A abertura oficial contou com o juiz diretor da Comarca, José Eduardo Mariano, e com a juíza da 4ª Vara Criminal, Raissa da Silva Santos Amaral, que participaram da cerimônia de hasteamento das bandeiras. A solenidade foi abrilhantada pela Banda Sinfônica do Comando de Fronteira Jauru, do Exército Brasileiro, cuja participação tradicional emocionou o público.

Durante a cerimônia, o juiz José Eduardo ressaltou o caráter transformador da iniciativa. “Este evento vai muito além da prática esportiva. Ele mobiliza a comunidade em torno da solidariedade, reforçando valores de união, cuidado e responsabilidade social. É motivo de grande alegria ver tantas pessoas participando e contribuindo para ajudar quem mais precisa”, destacou.

Ação social e educação ambiental

O evento reuniu diversos parceiros que contribuíram para seu sucesso. A Polícia Militar Ambiental promoveu uma exposição educativa com animais taxidermizados, despertando a consciência ambiental. O biólogo José Aparecido também participou com a doação de mudas de árvores frutíferas, incentivando práticas sustentáveis entre os corredores.

A estrutura contou ainda com apoio da Patrulha Maria da Penha, Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Militar e Departamento de Trânsito da Prefeitura de Cáceres, garantindo segurança e organização durante todo o percurso. A educadora física Leda Manzoli orientou atividades de aquecimento, enquanto o apresentador Esdras Crepaldi conduziu a programação com animação e dinamismo.

A oficial de Justiça, Mireni Costa, que participou da corrida, também avaliou positivamente a iniciativa. “A 8ª edição da corrida do Fórum foi um sucesso. A ideia de aproximar o Poder Judiciário de Mato Grosso da sociedade é excelente, na medida em que demonstra que sua preocupação não está somente em solucionar conflitos, mas em garantir a cidadania, assegurar a justiça social e promover qualidade de vida de forma consciente.”

Competição e resultados

Distribuídos em várias categorias, os atletas demonstraram alto nível de desempenho. Na categoria Geral Masculino, o vencedor foi Marlon Nascimento Cuiabano, com o tempo de 24min04s. Já na categoria Geral Feminino, a campeã foi Alice Carolina E. Navarro, que completou o percurso em 31min24s.

A edição contemplou ainda as categorias: Geral Masculino e Feminino, Servidores da Justiça Estadual e Federal, Servidores do Ministério Público, Militares e Pessoas com Deficiência. Os cinco primeiros colocados da categoria geral receberam troféus, além de premiações especiais por faixa etária e subcategorias.

Evento consolidado

Desde sua criação, em 2016, a Corrida do Fórum tem se firmado como uma iniciativa que alia esporte, saúde, educação ambiental e solidariedade.

Na 7ª edição, realizada em 2024, a iniciativa arrecadou 1,5 tonelada de alimentos, que beneficiaram famílias em situação de vulnerabilidade da região. Já em 2023, a 6ª Corrida resultou na doação de uma tonelada de alimentos, evidenciando o comprometimento da comarca e da comunidade local com a solidariedade.

Autor: Adellisses Magalhães

Fotografo:

Departamento: Coordenadoria de Comunicação do TJMT

Email: [email protected]

Fonte: Tribunal de Justiça de MT – MT

JUSTIÇA

Comarca de Paranatinga suspende expediente nesta quarta-feira (3) em razão de feriado municipal

Published

16 segundos atrás

on

03/12/2025

By

Nesta quarta-feira (3 de dezembro), não haverá expediente no Fórum da Comarca de Paranatinga (373 km a leste de Cuiabá), devido ao feriado do Dia de São Francisco Xavier, padroeiro do município.

Com isso, ficam suspensos o expediente e os prazos processuais nas unidades judiciais e administrativas daquela comarca, conforme previsto na Portaria da Presidência do TJMT nº 1.428/2024, que estabelece o calendário forense oficial para o ano de 2025, no âmbito do Poder Judiciário de Mato Grosso, nos feriados (nacional, estadual ou municipal), bem como nos pontos facultativos.

De acordo com a normativa, nos feriados municipais, a suspensão do expediente forense e dos prazos processuais abrange somente a respectiva comarca.

O feriado municipal em Paranatinga foi decretado pela Lei municipal nº 436, de 18 de agosto de 2008.

Autor: Celly Silva

Fotografo:

Departamento: Coordenadoria de Comunicação do TJMT

Email: [email protected]

Fonte: Tribunal de Justiça de MT – MT

Comentários Facebook
JUSTIÇA

Conheça a segunda edição da Revista Jurídica “Interface Direito e Sociedade”

Published

18 segundos atrás

on

03/12/2025

By

Na sexta-feira (28 de novembro), a Escola Superior da Magistratura de Mato Grosso (Esmagis-MT) promoveu o lançamento da segunda edição da Revista Jurídica “Interface Direito e Sociedade”. A publicação virtual foi produzida em parceria com a Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) e a Universidade Estadual de Mato Grosso (Unemat) – Campus Cáceres.

“É com grande satisfação que celebramos o lançamento desta segunda edição da nossa Revista Jurídica ‘Interface Direito e Sociedade’, um projeto que se consolida como um marco para o debate acadêmico e prático em Mato Grosso. Esta publicação é um fruto valioso da parceria institucional entre a Esmagis, a UFMT e a Unemat – Campus Cáceres. Essa união é fundamental para fomentar a pesquisa e a reflexão crítica sobre os temas mais relevantes na intersecção entre o Direito e a sociedade”, afirmou a desembargadora Anglizey Solivan de Oliveira, editora-chefe da revista e vice-diretora da Esmagis-MT.

“Ao lançarmos esta nova edição, reforçamos o nosso compromisso em congregar toda a comunidade jurídica: magistrados, promotores, doutrinadores e acadêmicos. Esta revista é o espaço ideal para que nossos profissionais, em especial nossos juízes que buscam o aprimoramento em seus mestrados e doutorados, possam expor suas ideias, trazendo artigos de grande impacto e contribuindo diretamente para a legitimidade democrática de nossas decisões judiciais. Agradeço a todos os autores que compõem esta edição e aos nossos parceiros. Com esta segunda edição, garantimos que a ‘Interface Direito e Sociedade’ seja não apenas uma obra, mas um verdadeiro fórum de excelência para o pensamento jurídico do nosso Estado”, registrou a magistrada.

Criada em 2024, a revista jurídica busca fomentar a pesquisa e a reflexão crítica sobre as interfaces entre Direito e sociedade. O editor-científico da revista e juiz coordenador das atividades pedagógicas da Esmagis-MT, Prof. Dr. (Pós-Doc) Antônio Veloso Peleja Júnior, destacou que essa segunda edição é muito significativa porque auxilia a consolidar a obra.

“O lançamento da revista teve justamente esse norte: congregar a comunidade jurídica do Estado de Mato Grosso, notadamente no âmbito da Escola Superior da Magistratura. Então, o escopo é que os operadores do Direito, os acadêmicos, colaborem com a revista. Ela traz artigos de bastante impacto, de autores abalizados, que foram selecionados e estão compondo essa segunda edição”, explicou.

“Nós temos doutrinadores, como Rennan Thamay; temos promotores, como Dr. Clóvis de Almeida Júnior e Miguel Slhessarenko Júnior; vários juízes… Nós estamos com o nosso mestrado e doutorado, então os juízes estão se qualificando bastante, e a revista é um espaço para que eles exponham as suas ideias, um espaço para que haja legitimidade democrática das decisões judiciais, porque todo esse empenho em trazer para a academia temas tão interessantes vai justificar o posicionamento desses profissionais no mundo jurídico”, complementou.

Também integram o conselho diretor da publicação o Prof. Dr. Carlos Eduardo Silva e Souza (UFMT) e a Profª. Drª. Maria Cristina Martins de Figueiredo Bacovis (Unemat), como editores-assistentes.

Clique neste link para acessar a publicação.

https://direitoesociedade.tjmt.jus.br/

Confira abaixo a lista dos artigos e seus respectivos autores:

2025 – JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL: A DIMENSÃO COPARTICIPATIVA, COLABORATIVA E DIALOGAL: CONTRADITÓRIO, ADEQUAÇÃO E DEMOCRACIA

Rennan Thamay

2025 – O REFLEXO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 132/2023 NOS ENTES SUBNACIONAIS DA FEDERAÇÃO

Márcio Vidal

2025 – ALÉM DA CAIXA-PRETA: PROTEÇÃO DE DADOS, TRANSPARÊNCIA DECISÓRIA E RESPONSABILIDADE JURÍDICA NA ERA DAS DECISÕES ALGORÍTMICAS

Clóvis de Almeida Júnior, Miguel Slhessarenko Júnior

2025 – AÇÃO RESCISÓRIA DE DECISÃO FUNDADA EM NEGÓCIO PROCESSUAL: A DIMENSÃO DO DEVIDO PROCESSO

Amini Haddad Campos

2025 – PRECATÓRIO E SUA NATUREZA JURÍDICA ADMINISTRATIVA: UMA DISCUSSÃO SOBRE CONCEITOS, PRINCÍPIOS E IMPLICAÇÕES PRÁTICAS

Agamenon Alcântara Moreno Junior, Juliana Rose Ishikawa da Silva Campos

2025 – O PROCESSO ESTRUTURAL E O ESTADO CONSTITUCIONAL COOPERATIVO: UMA ANÁLISE A PARTIR DAS TEORIAS DA FUNÇÃO E DA INTEGRAÇÃO

Fernando Kendi Ishikawa

2025 – AS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS NO BRASIL E EM PORTUGAL: UMA ANÁLISE DAS CONCESSÕES DE RODOVIAS PORTUGUESAS E O DEVER JURÍDICO DE PLANEJAMENTO

Crístia Barbosa

2025 – A CONSTRUÇÃO DOS NOVOS PRINCÍPIOS DA LICITAÇÃO: UMA ANÁLISE DOS JULGAMENTOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Antônio Fábio da Silva Marquezini, Rafael Siman Carvalho

2025 – DECISÃO ESTRUTURAL BASEADA EM DADOS: A JURIMETRIA E A ANÁLISE ECONÔMICA DO DIREITO COMO MÉTODOS PARA TOMADA DE DECISÕES EM PROCESSOS ESTRUTURAIS E AÇÕES COLETIVAS

Célia Regina Vidotti, Everton Neves dos Santos, Gabriel Salazar Curty, Linnet Mendes Dantas

2025 – A CONSTITUCIONALIZAÇÃO DO ORDENAMENTO JURÍDICO

Jeverson Luiz Quintieri

2025 – A REINSERÇÃO COMO DIREITO: ESTIGMAS SOCIAIS E OBSTÁCULOS JURÍDICOS ENFRENTADOS POR EGRESSOS DO SISTEMA PRISIONAL

Jamilson Haddad Campos

2025 – O BRASIL E O IDEAL DE DEMOCRACIA DE ROBERT DAHL NO LIVRO “SOBRE A DEMOCRACIA”

Cássio Leite de Barros Netto

2025 – OS PARES NO ENSINO E APRENDIZAGEM DO ALUNO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO-TEA: UMA PRÁTICA ESCOLA NA EDUCAÇÃO INFANTIL

José Marciel Araújo Porcino, Valéria Amanda Jerônimo Pereira Paulino

Outras informações podem ser obtidas pelo e-mail [email protected] ou pelos telefones (65) 3617-3844 / 99943-1576.

Autor: Lígia Saito

Fotografo:

Departamento: Assessoria de Comunicação da Esmagis – MT

Email: [email protected]

Fonte: Tribunal de Justiça de MT – MT

Comentários Facebook
