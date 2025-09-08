96% dos kits já foram entregues e logística será encerrada ainda nesta semana

Secretaria de Educação intensificou as entregas para todas as 97 unidades da rede municipal, beneficiando 33 mil alunos

A Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer (SMECEL) intensificou a logística e está finalizando a entrega dos novos uniformes para todas as escolas da rede municipal. Conforme o secretário da pasta, Igor Cunha, 96% dos kits já foram entregues e até o final desta semana todos os 33 mil alunos e as 97 unidades escolares estarão contempladas.

Igor Cunha ressaltou que as entregas nas escolas exigiram toda uma estratégia de logística, pois os uniformes, mochilas e tênis são organizados em kits e cada unidade escolar deve enviar a solicitação, reportando a demanda por aluno. Assim, a operação de entrega se torna mais assertiva, evitando falhas e contemplando todos os alunos matriculados na rede. “São 230 mil peças e acreditamos que até nesta semana estaremos finalizando as entregas”.

Segundo o coordenador da Superintendência de Gestão da SMECEL, Evaldo Mendes, os caminhões da Secretaria estão realizando o trabalho de entrega dos materiais de acordo com as rotas, elaboradas estrategicamente para a economia de tempo e redução dos custos operacionais. “Estamos com uma força-tarefa e também com mais caminhões para finalizar as entregas o quanto antes” informou.

No final do mês passado, a prefeita de Várzea Grande, Flávia Moretti, e o vice-prefeito, Tião da Zaeli, ambos do PL, entregaram os primeiros kits do novo modelo dos uniformes para os alunos da Escola Municipal de Educação Básica (EMEB) ‘Professora Rita Auxiliadora de Campos Cunha’, no bairro Mapim.

A escola escolhida para a entrega dos kits é uma das escolas campeãs com 6.2 no índice do IDEB e entre as 12 escolas ganhadoras do Prêmio Alfabetiza Mais de 2025, promovido pela Secretaria de Estado de Educação (Seduc).

