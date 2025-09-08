Connect with us

Várzea Grande

96% dos kits já foram entregues e logística será encerrada ainda nesta semana

Publicado em

08/09/2025

Secretaria de Educação intensificou as entregas para todas as 97 unidades da rede municipal, beneficiando 33 mil alunos

A Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer (SMECEL) intensificou a logística e está finalizando a entrega dos novos uniformes para todas as escolas da rede municipal. Conforme o secretário da pasta, Igor Cunha, 96% dos kits já foram entregues e até o final desta semana todos os 33 mil alunos e as 97 unidades escolares estarão contempladas.

Igor Cunha ressaltou que as entregas nas escolas exigiram toda uma estratégia de logística, pois os uniformes, mochilas e tênis são organizados em kits e cada unidade escolar deve enviar a solicitação, reportando a demanda por aluno. Assim, a operação de entrega se torna mais assertiva, evitando falhas e contemplando todos os alunos matriculados na rede. “São 230 mil peças e acreditamos que até nesta semana estaremos finalizando as entregas”.

Segundo o coordenador da Superintendência de Gestão da SMECEL, Evaldo Mendes, os caminhões da Secretaria estão realizando o trabalho de entrega dos materiais de acordo com as rotas, elaboradas estrategicamente para a economia de tempo e redução dos custos operacionais. “Estamos com uma força-tarefa e também com mais caminhões para finalizar as entregas o quanto antes” informou.

No final do mês passado, a prefeita de Várzea Grande, Flávia Moretti, e o vice-prefeito, Tião da Zaeli, ambos do PL, entregaram os primeiros kits do novo modelo dos uniformes para os alunos da Escola Municipal de Educação Básica (EMEB) ‘Professora Rita Auxiliadora de Campos Cunha’, no bairro Mapim.

A escola escolhida para a entrega dos kits é uma das escolas campeãs com 6.2 no índice do IDEB e entre as 12 escolas ganhadoras do Prêmio Alfabetiza Mais de 2025, promovido pela Secretaria de Estado de Educação (Seduc).

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT

Comentários Facebook
Related Topics:

Várzea Grande

Secretaria executa série de serviços em mais de 40 bairros nesta segunda-feira (8)

Published

8 horas atrás

on

08/09/2025

By

As equipes estão mobilizadas em diversos bairros, executando serviços de limpeza urbana, poda de árvores, manutenção de sinalização de trânsito, semáforos, instalação de quebra-molas, troca de lâmpadas e zeladoria em geral

A Prefeitura de Várzea Grande, por meio da Secretaria de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana, divulga a agenda diária de ações urbanas desta segunda-feira (8).

As equipes estão mobilizadas em diversos bairros, executando serviços de limpeza urbana, poda de árvores, manutenção de sinalização de trânsito, semáforos, instalação de quebra-molas, troca de lâmpadas e zeladoria em geral.

As frentes de trabalho contam com servidores da Secretaria e reforço da empresa terceirizada, responsável por parte dos serviços em diferentes regiões da cidade.

Serviços Realizados

Limpeza e Zeladoria

(Roçagem, capinação, retirada de bolsões de lixo e pintura de meio-fio)

• Avenida 31 de Março

• Avenida Ary Paes Barreto – Zero Km

• Avenida Couto Magalhães

• Avenidas Mendes e Getúlio Vargas

• Bairro Novo Mato Grosso (antigo 13 de Setembro)

• Bairro Cristo Rei

• Bairro Jardim Glória I

• Bairro Jardim Imperial

• Bairro Jardim Maringá I e II

• Bairro Limpo Grande

• Bairro Monte Castelo

• Bairro Santa Clara

• Bairro Santa Luzia

• Bairro São Matheus

• Bairro Vila Ipase

• Bairro Vila Operária

• Creche Nair Sacre – Cristo Rei

• Laterais dos Córregos Manga e Santa Clara

• Parque do Lago

• Praça Via 31

Irrigação com água bruta em canteiros e rotatórias

• Avenida Arthur Bernardes

• Avenida Couto Magalhães (Praça da Drogasil e Todimo)

• Avenida Fillinto Müller

• Canteiros e Rotatórias da Avenida Marechal Rondon

• Praça da Alfenin

• Praça Pedro Pedrosian

• Rotatória Avenida Júlio Campos

• Rotatória Avenida Leoncio Lopes

• Rotatórias e Canteiros do Shopping VG

• Trincheira Zero Km

• Ulisses Pompeu de Campos

Sinalização, Semáforos, Quebra-Molas e Transporte

(Instalação, manutenção e retirada de bolsões de lixo com apoio do setor de Transporte)

• Bairro Novo Mato Grosso – Polo II

• Bairro 15 de Maio

• Bairro Centro Norte

• Bairro Centro Sul

• Bairro Cristo Rei

• Bairro Jardim Glória

• Bairro Manga

• Bairro Zero Km

• Pátio da Prefeitura de VG

• Retirada de Entulho – Avenida 31 de Março

Iluminação Pública

(Troca de lâmpadas queimadas e instalação de braços)

• Bairro Limpo Grande

• Bairro Monte Castelo

• Bairro Vila Operária

A Prefeitura reforça seu compromisso diário com a melhoria da infraestrutura urbana, levando mais segurança, mobilidade e bem-estar aos moradores de todas as regiões de Várzea Grande.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT

Comentários Facebook
Continue Reading

Várzea Grande

Casamento Comunitário une 144 casais em Várzea Grande

Published

9 horas atrás

on

08/09/2025

By

Evento promovido pelo Judiciário, contou com a presença da prefeita Flávia Moretti, que ressaltou a importância da iniciativa para famílias mais carentes

Cento e quarenta e quatro casais disseram “sim” no Casamento Civil Comunitário realizado no Centro Pastoral Padre Aldacir Carniel (Cepac), em Várzea Grande. A iniciativa, promovida pelo Judiciário com apoio de autoridades civis e religiosas, reuniu parentes, convidados e representantes de entidades locais.

A prefeita Flávia Moretti (PL) participou da cerimônia e destacou que a ação representa um passo importante para garantir dignidade às famílias mais carentes do Município. “O casamento comunitário vai além do ato civil. Ele fortalece laços familiares, promove inclusão e assegura cidadania a quem muitas vezes encontra barreiras para realizar esse sonho”, afirmou.

Entre as autoridades presentes estavam a desembargadora Maria Erotides, o juiz de direito Hugo José de Freitas, a juíza de paz Iraci Lemes, a tabeliã do Cartório do 2º Ofício de Várzea Grande Larissa Vilela, o deputado estadual Faissal, o presidente da Câmara Municipal Wanderley Cerqueira, além de lideranças religiosas, militares e representantes de entidades locais como CDL-VG e 4º Batalhão da Polícia Militar.

A iniciativa reafirma o compromisso do poder público e do Judiciário em promover ações que contribuam para a inclusão social e o fortalecimento comunitário em Várzea Grande.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT

Comentários Facebook
Continue Reading

Segurança

SEGURANÇA08/09/2025

Polícia Civil apreende dois adolescentes envolvidos em fato análogo a roubo e cárcere privado

A Polícia Civil cumpriu dois mandados de apreensão em desfavor a dois adolescentes, ambos de 16 anos, envolvidos em fato...
SEGURANÇA08/09/2025

Homem que ameaçava divulgar fotos íntimas de ex-companheira é preso pela Polícia Civil em Lucas do Rio Verde

Um homem que vinha ameaçando divulgar fotografias íntimas de sua ex-companheira foi preso em flagrante, pela Polícia Civil, nesta segunda-feira...
SEGURANÇA08/09/2025

Homem foragido do Estado de Goiás é preso pela Polícia Civil em Cocalinho

Um homem, condenado pela Justiça do Estado de Goiás, foi preso pela Polícia Civil de Mato Grosso, nesta segunda-feira (8.9),...

MT

Brasil

Brasil02/09/2025

Federação União Progressista anuncia saída da base do governo e entrega de cargos

Os dois partidos da federação têm, juntos, 109 deputados Reprodução TV Câmara Antonio Rueda lê nota em que a federação...
Brasil01/09/2025

Governo projeta crescimento de 2,44% em 2026 e salário mínimo de R$ 1.631

O valor do salário mínimo previsto para o próximo ano é de R$ 1.631,00. O reajuste foi calculado com base...
Brasil19/08/2025

Congresso analisa esta semana projetos para proteger infância na rede

Denúncias de adultização de crianças tornaram tema prioridade O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), marcou para quarta-feira...

Economia & Finanças

Mais Lidas da Semana

Copyright © 2018 - Agência InfocoWeb - 66 9.99774262