9ª edição da Corrida do Bope ocorre neste fim de semana em Cuiabá

O Batalhão de Operações Especiais (Bope), da Polícia Militar de Mato Grosso, realiza, neste final de semana, a 9ª edição da corrida de rua em Cuiabá. Cerca de 7 mil pessoas devem participar neste ano. O número é recorde entre todas as edições realizadas e consolida a prova como um dos principais eventos no calendário esportivo mato-grossense.

A categoria kids acontece neste sábado (22.2), a partir das 15 horas, na sede do Bope, na Avenida do CPA, e a categoria adulto, na manhã de domingo (23.2), com trajetos de cinco e dez quilômetros, a partir das 6h30. A chegada e a saída desta categoria também será na sede da unidade especializada da PMMT.

Entrega de kits

Os participantes ainda podem fazer a retirada dos kits de provas até sábado (22), no segundo piso do Shopping Pantanal, próximo à escada rolante que dá acesso à praça de alimentação. Os horários das entregas são das 10h às 22h, até sexta-feira (21), e das 10h às 14h, apenas no sábado (22).

Para a retirada dos materiais, o participante deve estar com algum documento de identificação oficial com foto. O kit do atleta é composto pela camiseta da prova, chip de cronometragem e sacola personalizada.

Serviço | PM realiza 9ª Corrida do Bope neste fim de semana em Cuiabá

Data: sábado (22.2) e domingo (23.2)

Local: sede do Batalhão do Bope, na Avenida do CPA, em Cuiabá

