A anistia e o desrespeito à igualdade

Logo no começo de outubro de 2021, na quarta edição desta newsletter, foi proclamado que a regra do jogo estava definida e já teríamos as regras para a eleição de 2022.

E a grande novidade para 2024 é que em linhas gerais teremos as regras de 2022, já que a “minirreforma eleitoral” não foi aprovada a tempo pelo Senado.

As eleições municipais serão baseadas nas regras estabelecidas em 2021, com a possibilidade de detalhamentos adicionais por meio de resoluções do TSE.

No caso dos legislativos municipais, as chapas terão o tamanho equivalente a 100% das cadeiras mais uma, sendo necessário que o partido ou federação obtenha pelo menos 80% do quociente para ter direito às sobras.

Além disso, os candidatos devem alcançar uma votação nominal mínima de 20% do quociente.

POLL Gostou das regras para 2024 Sim. Não, queria a minirreforma. Gostaria de outra reforma.

Dia da Transparência em dois momentos

No último dia 28 de setembro foi comemorado o Dia Internacional do Acesso Universal à Informação.

Vale muito ouvir essa edição do Rádio Novelo Apresenta queapresenta uma história da Lei de Acesso à Informação no interior do Paraná:

Mexer no vespeiro Rádio Novelo Episode

Também na data comemorativa, houve o lançamento do novo site do Fiquem Sabendo, uma instituição cheia de iniciativas que promovem transparência, incluindo a newsletter Don’t LAI to me – Fiquem Sabendo.

Convide uma pessoa para se inscrever na QPD e receba o link para participar do nosso grupo no Telegram:

Refer a friend

Mais informações aqui.

No último dia 5 de outubro, a Constituição Federal completou 35 anos.

A Constituição certamente não é perfeita. Ela própria o confessa ao admitir a reforma. Quanto a ela, discordar, sim. Divergir, sim. Descumprir, jamais. Afrontá-la, nunca. Traidor da Constituição é traidor da Pátria. Conhecemos o caminho maldito. Rasgar a Constituição, trancar as portas do Parlamento, garrotear a liberdade, mandar os patriotas para a cadeia, o exílio e o cemitério. Quando após tantos anos de lutas e sacrifícios promulgamos o Estatuto do Homem da Liberdade e da Democracia bradamos por imposição de sua honra.¹

Imagem no Instagram @aurylopesjr

A legística formal consiste na disciplina que estuda a comunicação legislativa, com objetivo de melhorar a compreensão e a identificação da normação legal vigente. Carlos Blanco de Morais em Legística: Estudos em Homenagem ao Professor Carlos Blanco de Morais

Legislative Process, by Fernando Botero, Canvas, via Spirals.

Congresso versus STF: cão que ladra, morde?

A última edição da QPD tratou sobre a tensão entre os poderes, mas os fatos seguiram acontecendo, e por mais que a resposta do Congresso tenha sido múltipla, resta saber se elas terão alguma efetividade.

Pois não basta a aprovação de leis ordinárias contrapondo decisões do Supremo que determinam entendimentos da própria Constituição, no fim prevalecerá a decisão judicial tomada.

A exceção é o andamento das PECs, já que esse tipo de proposta legislativa muda o texto da nossa Constituição, o que demandaria nova manifestação do Supremo.

A PEC 8/2021 andou e pode significar limites constitucionais à atuação do STF, principalmente no que tange às decisões monocráticas (àquelas proferidas por apenas um dos onze ministros).

Mas a declaração de Arthur Lira, no sentido de que irá travar a pauta anti-STF, e o fato de que Rodrigo Pacheco talvez esteja estimulando essa pauta para ganhar prestígio eleitoral em Minas Gerais, pode provocar um arrefecimento do debate? Aguardaremos os próximos capítulos.

Vale o clique

makers gonna make makers gonna make #58 design & controle oie, seja bem vinde a mais uma edição da makers gonna make. no mês passado li na À Revelia do Angelo Dias a edição “Cê nem deveria estar aqui, querida”, um texto sobre como o substack – a plataforma que uso para enviar essa newsletter, e que está cada vez mais popular – usa um… Read more 6 days ago · 12 likes · 1 comment · hele carmona

A Grande Guerra A Grande Guerra Estreia // Lula x Collor: as polêmicas da Globo Pessoal, está no ar nosso segundo vídeo-ensaio, desta vez sobre um dos temas mais espinhosos do jornalismo brasileiro: o debate entre Lula e Collor em 1989. A versão que passou à história é que aquele seria “o debate da Globo”, e que nele o então poderoso diretor Boni teria usado suor falso em Collor, tirado suas gravata para que ele parecesse mais “natu… Read more 16 days ago · 50 likes · 2 comments · Leandro Demori

Newsletter Farol Jornalismo Newsletter Farol Jornalismo NFJ#437 Jornalismo, IA e a disputa pela criação de notícias Oi, gente! Lívia mais uma vez por aqui. Como vocês estão? Semanas insanas, calor e tarefas acumuladas? Toca aqui. Mesmo com atraso, a NFJ tá aqui, como acontece toda sexta-feira desde 2014. Pode parecer clichê, mas é impressionante como aprendo fazendo a news. Dá trabalho, requer muito esforço, mas sempre termino com a sensação de ter lido textos muito ú… Read more 10 days ago · 6 likes · Lívia Vieira and Giuliander Carpes

Desafiador do Desconhecido Desafiador do Desconhecido Em Las Vegas, o U2 comanda o maior espetáculo da Terra O U2 é culpado por matar os shows ao vivo. Só não decidiram a data da morte. Foi no início dos anos 90, quando Bono fazia ligações para políticos de cima do palco enquanto se travestia de demônio dourado de chifres vermelhos e era banhado por holofotes instalados em carros pendurados acima dos telões interativos… Read more 13 days ago · 18 likes · 4 comments · Rodrigo Salem

Texto Sobre Tela Texto Sobre Tela Como caí num golpe na Internet Listen now (13 mins) | Depois de 27 anos on-line, finalmente aconteceu: caí num golpe. Foi por um anúncio no Instagram. A situação me levou a questionar: afinal, até que ponto é ético anunciar nesse aplicativo? Como se defender de outros golpes? Bem-vindo de volta ao MonoEstéreo, meu podcast sobre tecnologia, do ponto de vista de autoconhecimento… Listen now 9 days ago · 9 likes · 1 comment · Eduardo Fernandes

Quinze por Dia, ou simplesmente QPD, é uma newsletter quinzenal com histórias, pensamentos e indicações sobre temas ligados ao Poder Legislativo, política e afins, por Gabriel Lucas Scardini Barros. Estou à disposição para conversar no Instagram @gabriel_lucas. Caso tenha recebido esse e-mail de alguém ou chegou pelo navegador, siga esse link para assinar.

Trecho do discurso de Ulysses Guimarães na promulgação da Constituição às 15:50 do dia 05 de outubro de 1988 (a íntegra do discurso está aqui).