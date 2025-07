A campanha Tchau Sufoco começa na sexta-feira (01)

O mês de agosto está prestes a começar e junto a ele a quarta campanha Tchau Sufoco. A campanha tem por objetivo, foco, a reflexão das nossas finanças. Como gerenciamos os nossos recursos financeiros?A campanha vem inicialmente ressaltar a importância do controle financeiro através de simples planilha contábil. Portanto, o ponto crucial é a educação financeira, saber gerir, administra, organizar, contabilizar mensalmente nosso dinheiro.Atualmente, as relações de consumo tem alcançado taxas exacerbantes, isto é, consome-se além do necessário, do planejado, do poder de compra. Consequentemente, levando os consumidores ao endividamento, sem antes terem discernido, planejado, contabilizado sobre as consequências das compras, muitas vezes desnecessárias naquele momento.Somos livres para adquirir e consumir, porém, o PROCON tem a finalidade de orientar, educar, alertar os consumidores para um consumo saudável e equilibrado. Lembrando: TODOS NÓS SOMOS CONSUMIDORES!Outro ponto a ser destacado; o endividamento também ocasiona à redução do consumo, afetando diretamente os fornecedores. Portanto, é uma questão que afeta toda sociedade.A Campanha atinge os dois polos das relações comerciais, consumidor e fornecedor. Neste sentido a campanha busca equacionar, equilibrar as relações consumeristas.É importante consumir, porém, com equilíbrio, assumindo as consequências das compras. Tanto o fornecedor e consumidor precisão criar laços de solides, para uma relação comercial permanente.Dentro deste cenário de consumo, iremos focar, elencar algumas situações corriqueiras para que você consumidor faça reflexão e fique em alerta na hora de adquirir.– Quanto aos anúncios chamativos “milagrosos”, aqueles que prometem mudar sua vida. Ilustre consumidor, fique atento, em alerta com estes anúncios cheios de promessas mirabolantes. Cito alguns exemplos: do consórcio contemplado; sonho da casa própria, saldo a receber, ligações se passando por agentes financeiros, etc. Não repasse seu dinheiro sem antes ter certeza. Leia atentamente o contrato, verifique a origem da ligação, tenha cuidado, paciência, na dúvida, certifique-se.

Alerta nº 02, promessa de resgate de dinheiro, resíduos, em contas bancárias. Estes anúncios também na maioria dos casos são golpes, tendo apenas o objetivo de arrecadar, tomar seu dinheiro. Tenha prudência, zelo, cuidado, fale com o seu contador, com o PROCON, seu advogado, familiares, na dúvida não faça, busque informações.



É simples identificar os fraudadores: prometem dinheiro fácil, de imediato, linguagem amável, não possuem endereço certo, possuem inúmeros telefones, anúncios chamativos que “saltam aos olhos”, só facilidades. Consumidor, cuidado!!! Jamais forneça seus dados pessoais: CPF, RG, endereço, número de cartão de crédito, senha, dados bancários, etc. Previna-se, não seja curioso, não acesse links sem origem.



Empréstimos, financiamentos, cartão de crédito analise-os com muita cautela. Faça cálculos, verifique a quantidade de parcelas, o percentual de juros, valores progressivos, parcelas fixas, leia o contrato, guarde o contrato, arquive as mensagens de WhatsApp. Lembre-se: nem sempre as facilidades geram comodidades.



Administre seu tempo, seu dinheiro. Consumir é natural, é necessário, porém sempre com muita cautela.



No momento das compras consulte e valorize o comércio local . Sinop possui mais de 24 mil fornecedores. Faça compras seguras. Valorize nossa cidade, compre em Sinop .



RELAÇÃO DE EMPRESAS/ENTIDADES QUE ADERIRAM

VIA TERMO DE ADESÃO A CAMPANHA TCHAU SUFOCO:



Empresas que formalizaram sua participação:

01- BANCO BRADESCO S/A;

02- BANCO DO BRASIL;

03- BANCO ITAÚ;

04- ACES – ASSOCIAÇÃO COMERCIAL EMPRESARIAL SINOP;

05- UFMT;

06- ENERGISA MATO GROSSO;

07- ÁGUAS DE SINOP S/A;

08- SICOOB – COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO NO NORTE DO MT;

09- SICREDI CELEIRO MT/RR – COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO SORRISO;

10- GAZIN – INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A – Filial 407;

11- GAZIN – INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A – Filial 321;

12- GAZIN – INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A – Filial 132;

13- GAZIN – INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A – Filial 20;

14- GAZIN – INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A – Filial 41;

15- MARTINELLO – ELETROMAR MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA;

16- NORTÃO TINTAS LTDA;

17- POSTO TREVÃO;

18- PAULINHO MOTOS;

19- GB ONLI – GIGA BYTE TELECOMUNICAÇÕES LTDA;

20- WIZARD – WINNER IDIOMAS LTDA;

21- AFA NEGÓCIOS LTDA -Grupo AFA – Visão;

22- GRUPO MACHADO;

23- UNIFASIPE.



Lembrando que todas as empresas estão convidadas a participarem da campanha Tchau Sufoco, assim como estar presente na abertura no dia 01 de Agosto, sexta-feira às 7h da manhã. Eterna gratidão a todos pelo sucesso da campanha.



O PROCON esta localizado na Rua das Aroeiras, nº 1.116, Centro, Sinop-MT.

Horário de atendimento de segunda a sexta das 07h às 13h.

Dúvidas de consumo, ligue: 9-9998-8585, 3520-7355.